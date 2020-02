Víchrica Sabine dorazila na Slovensko! Najhoršie príde popoludní: VIDEO Takto pustoší Európu

Zdroj: SHMÚ ​

13:50 POČASIE Snímky našej čitateľky ukazujú počasie na Dlhých dieloch, ktoré sa nachádzajú v mestskej časti Karlova Ves, okres Bratislava.

13:42 OPATRENIE Lyžiarske stredisko Jasná informovalo, že z dôvodu silného vetra sú na severnej strane spustené len lanovky B3 Biela púť - Jasná, A4 Jasná - Priehyba. Na južnej strane je mimo prevádzky iba lanovka Kosodrevina - Chopok. „Návštevníci, ktorí majú zakúpený skipas na dnešný deň, dostanú náhradný skipas na iný deň alebo môžu využiť skipas v Aquaparkoch Tatralandia alebo Bešeňová - po predložení gopassu,“ stojí v príspevku na ich sociálnej sieti.

13:30 POČASIE (ČESKO) V porovnaní so Slovenskom je situácia oveľa horšia v susednom Česku, kde sa od rána ženie orkán. Extrémne silný vietor tam lámal stromy a strhával stĺpy elektrického vedenia. Energetici vyhlásili vo viacerých krajoch kalamitný stav. „Bez prúdu sú stále desiatky tisíc domácností. Sněžku bičoval vietor o rýchlosti až 180 km/h,“ uviedla na Facebooku mediálna agentúra CZECH PRESS MEDIA.

13:21 VLAKY Poveternostné podmienky môžu skomplikovať situáciu aj vlakovej doprave. „Vzhľadom na situáciu je tu možné očakávať dopravné komplikácie i zníženie rýchlosti vlakov. Prosíme preto o trpezlivosť a pochopenie. Pre vašu bezpečnosť robíme všetko. Za prípadné nepríjemnosti spôsobené počasím sa vopred ospravedlňujeme,“ napísala na svojej sociálnej sieti Železničná spoločnosť Slovensko.

13:13 DOPRAVA Motoristi hlásia, že v okrese Senec na viacerých úsekoch fúka silný nárazový vietor.

13:08 POČASIE (ANGLICKO) Prvá obeť zúriacej víchrice Ciara/Sabine je z britského Micheldeveru v grófstve Hampshire. Muž (†58) vo svojom aute smeroval v nedeľu popoludní po rýchlostnej ceste domov do Micheldeveru v Hampshire, keď víchor s rýchlosťou 100 km/h zlomil strom, ktorý spadol práve na prechádzajúce auto.

Video zachytáva, ako sa lietadlo snažilo pristáť na letisku v anglickom Birminghame.

Well this plane was struggling to land at Birmingham, airport, UK this afternoon 9th February during the severe gales from #stormCiara