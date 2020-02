Víchrica Sabine dorazila aj na Slovensko! Desivá bilancia: VIDEO Pät mŕtvych, v Tatrách zabila matku s dieťaťom

Zdroj: SHMÚ ​

15:22 ŠKODY Počet výjazdov hasičov bol v posledných hodinách zaznamenaný hlavne v Žilinskom a Košickom kraji. V prvom zo spomínaných krajov zasahovali deväťkrát, v Košickom kraji pomáhali na šiestich miestach. V ostatných krajoch je situácia pokojná. Hasiči odstraňovali najmä popadané stromy.

15:17 POČASIE Nad stredným a východným Slovenskom sa ešte vyskytuje dosť oblačnosti, no na západe sa už vyjasnilo. Uvedené je vidno aj na čitateľovej snímke z bratislavských Kramárov, ktorá vznikla o 14:45.

Na družicovej snímke nad Českou republikou, čiastočne aj Nemeckom a Rakúskom je pekne vidieť jednotlivé prehánky. Niektoré z nich sú, resp. boli aj búrky. Tie postupujú ďalej na východ smerom k nášmu územiu. „Takže dnes ešte očakávame výskyt prehánok a je možnosť aj búrok (najmä na severe),“ avizovalo Severe Weather Slovakia o.z.

15:00 POČASIE V hlavnom meste sa už postupne vyčasuje.

14:50 POČASIE (MAĎARSKO) Víchrica smerujúca zasiahla v pondelok aj územie Maďarska, najmä oblasť Zadunajska. Pri Balatone dosiahla rýchlosť vetra 100 km/h, v Komárňansko-ostrihomskej župe 95 km/h. V Šomodskej a Zalianskej župe hasiči priebežne odstraňujú následky škôd spôsobené vyvrátenými stromami a popadanými konármi, informoval spravodajský server Origo.hu. Požiarnikov tam volali na pomoc už takmer v 150 prípadoch.

14:40 POČASIE (EURÓPA) Mohutný orkán sprevádzaný silným vetrom a lejakmi si vyžiadal najmenej päť životov. Matka s dcérou zomreli v poľskom horskom stredisku v obci Tatranská Bukovina pri hraniciach so Slovenskom. Víchrica strhla strechu z budovy požičovne lyží.

Na jazere Fegen vo Švédsku sa utopil muž, ktorého loď sa prevrátila. Druhý pasažier z lode je stále nezvestný. Spravodajská televízia Sky News v pondelok informovala, že v Británii zomrel v nedeľu v dôsledku víchrice 58-ročný muž po tom, čo sa na jeho auto idúce po ceste zvalil strom. Podobný prípad sa odohral aj v severnom Slovinsku, kde zavalil strom auto a zabil jedného človeka.

14:35 DOPRAVA Šoféri upozorňujú, že na horskom priechode Huty je poľadovica a zasnežená cesta.

14:31 DOPRAVA V Žiline na Univerzitnej ulici na cestu spadol strom, cesta je neprejazdná.

14:25 POČASIE Cez západné Slovensko postupuje ďalej na juhovýchod studený front, prináša výraznejšie zrážky, prechodné zosilnenie vetra a ochladenie. „Zrážkové pásmo postupne prejde celým Slovenskom a od západu prejdeme postupne k prehánkovému charakteru, naďalej sa vyskytujú aj búrky,“ spresnilo na svojom facebookovom účte Severe Weather Slovakia o.z.

14:20 POČASIE Pohľad do bratislavskej mestskej časti Nové Mesto, kde sa postupne vyčasuje.

14:17 POČASIE Vďaka radarovým informáciám SHMÚ je známy aktuálny stav počasia a blížiace sa zrážky nad konkrétne oblasti.

14:10 POČASIE (ANGLICKO) Búrka Sabine, ktorá sa v Anglicku nazýva Ciara, napáchala vo Veľkej Británii rozsiahle škody. Na snímke osobné auto, ktoré skončilo v diere po prepadnutí vozovky v meste Appleby-in-Westmorland na severozápade Anglicka.

Na snímke je stojan na bicykle, ktorý zaplavila voda po vyliatí rieky Ouse v anglickom meste York.

14:05 POČASIE (ŠKODY) Stredné Slovensko zasiahla ďalšia energetická kalamita. Stredoslovenská distribučná (SSD) eviduje momentálne výpadky na viac ako šesťtisíc odberných miestach. Najviac zasiahnutými regiónmi sú tentoraz severná Orava a Kysuce. Poruchy však hlásia aj z okresu Žilina a Rimavská Sobota. „Búrlivý vietor opäť vyvracal stromy a priniesol aj rozsiahle výpadky elektrickej energie, ktoré už okolo poludnia dosiahli parametre kalamity,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca SSD Miroslav Gejdoš.

14:00 POČASIE (EURÓPA) Víchrica Sabine má v Európe prvé obete na životoch. Silný vietor si prvú obeť vyžiadal pri švédskej obci Svenljunga, kde silný vietor prevrátil loďku, následkom čoho sa jeden rybár utopil. Medzi mŕtvymi je žena so svojou dcérou, ktoré v blízkosti lyžiarskej požičovne pri stredisku Rusinski Wierch v poľských Tatrách zavalila strecha. Zomrel aj Brit (†58), na ktorého auto spadol strom. Tragédia sa odohrala v Hampshire.

13:50 POČASIE Snímky našej čitateľky ukazujú počasie na Dlhých dieloch, ktoré sa nachádzajú v mestskej časti Karlova Ves, okres Bratislava.

13:42 OPATRENIE Lyžiarske stredisko Jasná informovalo, že z dôvodu silného vetra sú na severnej strane spustené len lanovky B3 Biela púť - Jasná, A4 Jasná - Priehyba. Na južnej strane je mimo prevádzky iba lanovka Kosodrevina - Chopok. „Návštevníci, ktorí majú zakúpený skipas na dnešný deň, dostanú náhradný skipas na iný deň alebo môžu využiť skipas v Aquaparkoch Tatralandia alebo Bešeňová - po predložení gopassu,“ stojí v príspevku na ich sociálnej sieti.

13:30 POČASIE (ČESKO) V porovnaní so Slovenskom je situácia oveľa horšia v susednom Česku, kde sa od rána ženie orkán. Extrémne silný vietor tam lámal stromy a strhával stĺpy elektrického vedenia. Energetici vyhlásili vo viacerých krajoch kalamitný stav. „Bez prúdu sú stále desiatky tisíc domácností. Sněžku bičoval vietor o rýchlosti až 180 km/h,“ uviedla na Facebooku mediálna agentúra CZECH PRESS MEDIA.

13:21 VLAKY Poveternostné podmienky môžu skomplikovať situáciu aj vlakovej doprave. „Vzhľadom na situáciu je tu možné očakávať dopravné komplikácie i zníženie rýchlosti vlakov. Prosíme preto o trpezlivosť a pochopenie. Pre vašu bezpečnosť robíme všetko. Za prípadné nepríjemnosti spôsobené počasím sa vopred ospravedlňujeme,“ napísala na svojej sociálnej sieti Železničná spoločnosť Slovensko.

13:13 DOPRAVA Motoristi hlásia, že v okrese Senec na viacerých úsekoch fúka silný nárazový vietor.

13:08 POČASIE (ANGLICKO) Prvá obeť zúriacej víchrice Ciara/Sabine je z britského Micheldeveru v grófstve Hampshire. Muž (†58) vo svojom aute smeroval v nedeľu popoludní po rýchlostnej ceste domov do Micheldeveru v Hampshire, keď víchor s rýchlosťou 100 km/h zlomil strom, ktorý spadol práve na prechádzajúce auto.

Video zachytáva, ako sa lietadlo snažilo pristáť na letisku v anglickom Birminghame.

