Supermarketové DESATORO! Odborníci radia, týmto potravinám sa oblúkom vyhnite

BRATISLAVA - Cvičenie, kozmetika, pravidelný spánok. Mnoho ľudí sa snaží dodržiavať isté zásady, aby sa cítili vitálne. K tomu samozrejme patrí aj zdravá strava. Niektoré z potravín, ktoré dennodenne kupujete v supermarkete, by ste však mali oblúkom obchádzať! Predstavujeme vám desať výrobkov, ktoré odborníci odporúčajú škrtnúť z nákupného zoznamu.

Nie všetko, čo je podľa reklamy zdravé, je také aj v skutočnosti. Lákavý obal, na ktorom svieti hoci aj desať druhov ovocia a zeleniny, tiež nemusí značiť, že ho použili pri výrobe. Portál Health&Human Research upozornil na výrobky, ktoré obsahujú škodlivé látky a okrem toho, že ničia naše zdravie, ničia aj planétu. Na desiatku potravín upozornil portál hnonline.sk. Čomu by ste sa teda mali vyhnúť?

Potraviny bez lepku

Ak vám nediagnostikovali celiakiu či neznášanlivosť lepku, po potravinách s označením bezlepkové by ste siahať nemali. O vyslovene zdravšej variante sa totiž hovoriť nedá. Sú ochudobnené o niektoré vitamíny a výživné látky, ktoré je potom potrebné doplniť inou cestou. S tým prichádzajú ruka v ruke aj vyššie náklady za stravu. Bezlepkové potraviny sú navyše obohatené o viac tukov a cukrov, čo neprospieva línii.

Čučoriedkové výrobky či položky s obsahom čučoriedok

Čučoriedky patria k potravinám, ktoré by ste rozhodne zo svojho jedálnička škrtať nemali. Obsahujú vitamín C, K či vlákninu. Nehovoriac o antioxidantoch. Nuž, ste si istí, že koláčik alebo cereálie, ktoré ste si práve kúpili, skutočne obsahujú toto ovocie? Výrobcovia často radšej siahnu po umelej náhrade. Práve preto si k raňajkám radšej bobuľky "naordinujte" sami.

Údené a konzervované mäso

Už len slová dusičnany a dusitany neznejú zdravo. Práve týmito chemickými látkami sú však konzervované mnohé mäsové výrobky, čo má nejeden z nás v chladničke. Netreba ale zabúdať na to, že v tele sa potom spomínané chemikálie rozkladajú na zlúčeniny, ktoré môžu viesť k vzniku rakoviny. Iné prísady, ako napríklad sodík, zas vplývajú na výšku krvného tlaku, podpísať sa môžu aj pod migrénu. Tuk sa zas podieľa na upchávaní ciev. Práve preto si údené, solené či fermentované mäso netreba dávať ako každodennú pochúťku.

Potraviny so zníženým obsahom tuku

Tuk je zloba, priberá sa z neho, počúvame často z každej strany. Nie je to však úplne tak. Vyvážená strava musí obsahovať aj tuky. Najmä tie s prívlastkom "dobré". Čo to znamená? Ak výrobcovia jednu zložku uberú, pridajú z inej. Menej tuku sa teda môže rovnať omnoho viac cukru. A to tiež neznie príliš zdravo, však? Vedci práve cukor považujú za najväčšiu hrozbu, čo sa týka zvyšovania hmotnosti. Preto radšej odporúčajú siahnuť po plnotučnej verzii a sledovať veľkosť porcie, ktorú zjete.

Balená voda

Prečo nekupovať balenú vodu? Existuje viacero dôvodov. Napríklad zbytočne míňate viac v porovnaní s vodou z vodovodu, kvalita nie je v každom prípade lepšia, než čo sa týka vody, čo pijete doma. Taktiež netreba zabúdať na to, že vôbec nepomáhate životnému prostrediu.

Instantný čaj a čaj vo fľaši

Máte chuť na ľadový čaj? Uvarte si ho doma! Čaj vo fľaši môže totiž obsahovať viac cukru, než by ste čakali. V práškovej či granulovanej forme ho môže byť dokonca viac, než samotného prídavku čaju. Práve preto by ste pred kúpou mali zbystriť pozornosť a preštudovať si etiketu. Aká zložka je na prvom mieste?

Energetické nápoje

Potrebuje energiu? Energetické nápoje nie sú tou najlepšou voľbou, ako ju doplniť. Je lepšie siahnuť po káve, ešte viac odborníci odporúčajú čaje, ktoré obsahujú kofeín. V nápojoch je totiž okrem už spomínaného kofeínu aj obrovské množstvo cukru. Zvyšujú aj riziko infarktu, nepriaznivo pôsobia na krvný tlak a po odznení ich účinku sa môže dostaviť mikrospánok.

Vybrané druhy rýb

Niektoré druhy rýb obsahujú ortuť. Ide najmä o dravé ryby, ktoré sa živia tými menšími, majú preto v tele vyššiu koncentráciu nebezpečnej látky. Podľa odborníkov je preto dobré sa ich konzumácii vyhnúť alebo ju aspoň obmedziť. To platí najmä pre tehotné ženy. Rizikové sú napríklad makrely a žraloky. No aj u nás obľúbený tuniak, ktorý má však oproti spomínaným žralokom nižšiu hladinu ortuti v tele, keďže je nižšie aj v potravinovom reťazci.

Omáčky na paradajkovej báze

Neraz drahšie a ešte aj menej zdravé. Aj tak by sa dali definovať nevýhody, ktoré súvisia s paradajkovými omáčkami, ktoré sú väčšinou určené na cestoviny. Opäť obsahujú veľké množstvo cukru, soli či konzervantov. V lete pritom na Slovensku o túto zeleninu nie je núdza a omáčku si môžete pripraviť hravo aj sami.

Predpripravené mäsové výrobky

Máte chuť na burger, no premohla vás lenivosť a siahli ste predpripravenom mäsovom výrobku? Mäso, ktoré si pomeliete doma, je omnoho zdravšie. Máte istotu v tom, čo jete a bonusom je, že si ho dotvoríte podľa svojej chuti. Minimálne čo sa týka použitých korenín.