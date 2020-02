Kauza falšovania zmeniek ONLINE: Kľúčová znalkyňa vypovedá niekoľko hodín, Ruskovi a Kočnerovi prihára

Marian Kočner a Pavol Rusko sú obžalovaní z falšovania miliónových zmeniek TV Markíza

Na hlavnom pojednávaní vypovedal aj jeden z najbohatších Slovákov Milan Fiľo, rovnako ako svedkovia predtým, vypovedal, že o zmenkách nevedel

Ako svedkyňa vypovedala aj redaktorka Nina Sobotovičová Kočnera nahnevalo, že si ho Sobotovičová počas jedného telefonátu nahrávala bez jeho vedomia

Prokurátor Ján Šanta spochybnil Ruskovu PN-ku a navrhol pre obžalovaného väzbu

Splnomocnenec Markízy Daniel Lipšic spochybnil aj lekára, ktorý Ruskovi PN-ku vystavil

Súdne pojednávanie sa už nekoná vo väznici v Justičnom paláci v Bratislave, ale na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku

Pavol Rusko je obžalovaný aj z objednávky vraždy Sylvie Volzovej

Marian Kočner je obžalovaný aj z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka

15:55 Nasleduje 10-minútová prestávka.

15:54 Otázky znalkyni stále kladie obhajca Mandzák. "Pán obhajca, sme tam, kde pred tromi hodinami. Toto sú doplňujúce otázky?" pýta sa predseda senátu. "Pýtajte sa normálne, inak to ukončím," povedal Klemanič.

15:32 Marian Kočner sa pýta na to, keď sa človek v priebehu 10 minút podpisuje viacerými podpismi, či je to podpisový rad.

15:17 Doplňújúce otázky má splnomocnenec Daniel Lipšic. Pýta sa na to, či sa niekedy v minulosti stalo Strakovej, že ju kontaktova niekto za účelom ovplyvnenia znaleckého posudku tak, ako to urobila znalkyňa Zelenková.

Marek Para túto otázku namietal, senát ju nepripustil.

15:06 Rusko chce znalkyni predložiť dva podpisy. Pýta sa, či vie povedať, ktorý je do roku 2013 a po roku 2013. "Nemyslím si, že by sa to takto dalo na súde, to by aj iní znalci odmietli," hovorí znalkyňa.

15:05 Prokurátor Ján Šanta otázku namieta, Ruskovi sa to nepáči. "Vy mi nemáte čo hovoriť, či ja niečo môžem namietať alebo nie. Také časy už skončili," povedal prokurátor Ruskovi.

15:02 V pojednávacej miestnosti sa opäť strhla výmena názorov. "Môžete mi prestať skákať do reči?" rozčuľuje sa obžalovaný Rusko. Pýta sa na podpisy a na to, či vie rozlíšiť podpisy do roku 2013 a po roku 2013.

14:57 Straková hovorí, že musela veľmi veľa uvažovať nad jeho podpisovými znakmi, pretože jeho podpisy sú veľmi jednoduché a pre znalca je to niekedy horšie, ako tie zložitejšie podpisy.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Zdroj: Topky/Peter Korček

14:56 Slovo si teraz zobral obžalovaný Pavol Rusko. Ten sa pýta znalkyne, čo to znamená, že sa "často pohybovala na hrane noža".

14:44 Obhajca Michal Mandzák sa znalkyne pýta, či skúmala všetkých 400 podpisov. "Samozrejme, skúmala som všetky," odpovedá znalkyňa.

14:22 Znalkyňa stále vypovedá, obhajoba sa snaží spochybniť jej posudok. Otázky Strakovej stále kladie advokát Michal Mandzák.

13:49 "Otázky obhajoby sú úplne mimo. Nepýtajú sa k znaleckým posudkom, ale vyzerá to tu ako na nejakej vedeckej konferencii," rozohnil sa prokurátor Šanta. Za pravdu mu dal aj predseda senátu.

13:41 Znalkyňa teraz odpovedá na otázky obhajcu Mariana Kočnera Michala Mandzáka.

13:30 Kočner sa znalkyne pýtal, či sú Ruskove podpisy na zmenkách pravé alebo falošné. "Sú jednoznačne pravé," odpovedala Straková.

Obžaloba však nespochybňuje pravosť podpisov na zmenkách, ale čas, kedy boli podpísané.

13:20 Po prestávke pokračuje pojednávanie. Pred senátom stále sedí písmoznalkyňa Erika Straková a otázky jej kladie obžalovaný Marian Kočner. Ten ešte pred prestávkou avizoval, že má "nejakých 5 otázok".

12:04 Predseda senátu Emil Klemanič vyhlásil prestávku do 13:15.

11:56 V súdnej sieni sa strhne menšia výmena názorov. Obžalovaný Marian Kočner sa totiž opakovane pýtal znalkyne "polohodnotiaco".

11:48 Znalkyňa vypovedá už takmer tri hodiny.

11:34 Znalkyňa hovorila aj o tom, že sa pri skúmaní Ruskových podpisov kontaktovala aj s českým znalcom a maďarskou znalkyňou. Obžalovaný Kočner sa pýta, či by mohla povedať, o čom konkrétne s nimi hovorila.

11:23 Predseda senátu Emil Klemanič Parovi vyhovel. Marian Kočner sa teda pýta znalkyne na to, kedy Pavol Rusko prvýkrát zmenil podpis.

11:22 Obhajca Marek Para požiadal súd, aby sa po ňom mohol pýtať Marian Kočner, pretože "tak si to nacvičovali" a Kočner nadviaže naňho. Štandardne by sa mal po Parovi pýtať obhajca Michal Mandzák, až potom obžalovaní.

11:20 Obhajoba Pavla Ruska sa snaží písmoznalkyňu spochybniť. Straková totiž povedala, že je jasne presvedčená o tom, že podpisy vznikli po roku 2013 a nie v roku 200, ako to tvrdia obžalovaní.

11:12 "Ako si dovoľuje táto znalkyňa vstupovať do procesu takýmto nevyberavým spôsobom?" pýtal sa počas prestávky prokurátor Šanta. Zelenkovej konanie považuje za vplývanie na znalkyňu a pokus o ovplyvňovanie jej záverov v prospech obhajoby.

Prokurátor Ján Šanta Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Prokurátor tiež podotkol, že je to podnet pre Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré má v kompetencii súdnych znalcov. S možným konaním voči tým, ktorí sa snažili proces ovplyvňovať, chce Šanta počkať do rozsudku. Podotkol, že nejde iba o jednu osobu.

10:58 Pavol Rusko je na lavici obžalovaných obklopený rôznymi papiermi, na ktoré si občas niečo zapíše, prípadne číta.

10:44 Mareka Paru zaujíma, či je bežné, aby sa na origináli nachádzal nápis "kópia", ktorý je len prečiarknutý. "Nad týmto som sa nezamýšľala. Neskúmala som listinu ako celok, ale skúmala som podpis," odpovedala písmoznalkyňa.

10:41 Otázky znalkyni kladie obhajca obžalovaného Ruska Marek Para. Znalkyňa vypovedá už takmer dve hodiny a zdá sa, že jej výsluch bude zdĺhavý.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Zdroj: Topky/Peter Korček

10:35 Po prestávke pokračuje pojednávanie a výsluch znalkyne. Prokurátor Ján Šanta ukazuje Strakovej tzv. piatu zmenku a pýta sa, či je dokument z hľadiska podpisu rovnaký.

Zdroj: Topky/Peter Korček

10:34 Na pojednávaní je prítomný ako verejnosť aj Štefan Ágh, blízky spolupracovník Mariana Kočnera. Ágh sa chodí na zmenkové súdy pozerať pravidelne. V kauze je obvinený aj on, avšak je vylúčený na samostatné konanie. Ágh vypovedal na hlavnom pojednávaní s Kočnerom a Ruskom ako svedok.

Na pojednávaní je aj Štefan Ágh. Zdroj: Topky/Peter Korček

10:33 Prokurátor Ján Šanta počas prestávky na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku.

10:19 Nasleduje krátka prestávka, po nej bude pokračovať výsluch znalkyne.

09:58 Podľa SMS správ medzi Marianom Kočnerom a jeho právnym zástupcom Michalom Mandzákom, sa znalkyňu Zelenkovú snažili ovplyvniť. "Zelenková? Viem, čo je zač. Dcére alkoholičke chceli zobrať dieťa, ja som jej pomohol. Dohovorím," písal Mandzák Kočnerovi.

Zdroj: Topky/Peter Korček

09:44 Znalkyňa tvrdí, že mala niekoľko telefonátov od pani Zelenkovej, ktorá sa ju mala snažiť ovplyvniť. Mária Zelenková je znalkyňa, ktorú si na skúmanie zmeniek najala televízia Markíza.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Zdroj: Topky/Peter Korček

09:28 Znalkyňa prítomným stranám rozdala aj papiere, na ktorých je Ruskov podpis z roku 2000. Na ňom teraz zdôvodňuje, prečo podľa nej nevznikli v čase, v akom obžalovaní tvrdia, že vznikli.

Zdroj: Topky/Peter Korček

09:08 Straková už sedí pred senátom a vysvetľuje, ako skúmala podpisy.

09:03 V pojednávacej miestnosti je aj tabuľa, na ktorú už v minulosti Rusko kreslil kauzu zmenky.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Zdroj: Topky/Peter Korček

09:00 Na dnešnom pojednávaní má vypovedať písmoznalkyňa Erika Straková, ktorá skúmala podpisy na sporných zmenkách. Tvrdí, že Rusko sa na ne podpísal po roku 2013, nie v roku 2000, ako tvrdí obžalovaný.

Písmoznalkyňa Erika Straková Zdroj: Topky/Peter Korček

08:20 Eskorta priviezla na pojednávanie obžalovaného Mariana Kočnera. Ten je v súčasnosti vo väzbe v Bratislave.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Zdroj: Topky/Peter Korček

Zdroj: Topky/Peter Korček

Na poslednom pojednávaní vypovedali tri znalkyne vo veci podpisov, chemickej stránky atramentu zmeniek a taktiež účtovníctva Markízy. Znalkyňa z KEÚ PZ Adriana Jabconová vypovedala, že kriminalistickým skúmaním dokumentov nie je podľa jej slov možné stanoviť vek zmeniek a skúmaním neboli zistené znaky technického falšovania zmeniek.

Prišla tiež k záveru, že podpisy Pavla Ruska neboli podpísané jedným ťahom. Znalec obhajoby z oblasti chémie Gerry Laporte sa na pojednávanie v kauze zmeniek nedostavil. Neprišiel preto, lebo čaká na udelenie licencie z dôvodu platnosti amerických sankcií voči Marianovi Kočnerovi. Obhajoba navrhovala náhradný termín, prokurátor to odmietol a žiadal o čítanie jeho posudku, senát mu vyhovel.

Ďalší znalec obhajoby Milan Nouzovský sa na pojednávanie taktiež nedostavil. Obhajca obžalovaných Marek Para sa vyjadril, že došlo k nedorozumeniu o tom, kto ho má na pojednávanie zabezpečiť. Na 11. a 12. februára už nie sú naplánovaní žiadni znalci ani svedkovia, predseda senátu Emil Klemanič avizoval, že obžalovaní budú mať možnosť sa vyjadriť.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel ​

Obžalovaní Kočner a Rusko podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Ághom, ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov. Marian Kočner je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Pavol Rusko je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.