Na Slovensku dnes bude oblačno až zamračené, na severe môže snežiť

„Najvyššia denná teplota bude 0 až 5 stupňov, v južnej polovici západného a na juhu stredného Slovenska dosiahne okolo 7 stupňov. Teplota na horách vo výške 1 500 m bude okolo -5 stupňov,“ uvádzajú meteorológovia.

Fúkať bude severozápadný až severný vietor s rýchlosťou 4 až 9 m/s, spočiatku v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (15 až 30, nárazy 50 km/h). Na strednom Slovensku očakávame miestami slabý vietor. Na horách nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor, spočiatku ešte víchrica. Predpokladané množstvo zrážok je do 4 mm / do 5 cm snehu.

Výstraha 2. stupňa platí pred povodňami v okrese Michalovce, skončiť by mala o19:00. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal aj výstrahu 1. stupňa pred nízkymi teplotami na sobotu. Tá platí od polnoci do 09:00 pre Prešovský, Žilinský a niektoré okresy Banskobystrického a Košického kraja.

Ojedinele sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu, a to -15 až -17 °C. Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. „Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,“ varujú meteorológovia.

Zdroj: shmu.sk ​

Cesty a horské priechody sú zjazdné, miestami fúka silný vietor

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, miestami mokrý. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojej stránke. Vodičov však upozorňuje, že na horskom priechode (HP) Zbojská je poľadovica a na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá sú nutné snehové reťaze. Takisto uvádza, že v lokalite Tatranská Štrba fúka nárazový vietor. V lokalitách Čataj, Senec a Banská Štiavnica fúka silný vietor a na cestách v okrese Námestovo sa tvoria snehové jazyky a záveje. Dohľadnosť do 200 metrov je pre silné sneženie znížená v okolí Námestova.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý, v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska miestami pokrytý vrstvou čerstvého, utlačeného alebo kašovitého snehu do 3 cm, miestami do 4 až 5 cm. Na ceste II/578 Skalka - Kremnica je zľadovatený sneh do 2 cm. Na ceste I/67 odb. Dedinky - Ostrá Skala, II/535 odb. Dobšiná - Palcmanská Maša a II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie je miestami zľadovatený sneh do 2 cm.

Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý, okrem HP Huty, Vrchslatina, Súľová, Grajnár, Donovaly, Vernár, Fačkov, Javorník, Makov a Podspády, kde je na vozovkách vrstva čerstvého, utlačeného alebo kašovitého snehu do 1-2 cm, na HP Huty do 4-5 cm. Na HP Zbojská je poľadovica.

Pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený HP Príslop (cesta I/78), Veľké Pole (cesta II/512) a Šútovce (cesta III/1774). Cesta I/64 cez horský priechod Fačkovské sedlo je od 1. novembra 2019 uzavretá v okrese Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, ktorých dĺžka presahuje 12 metrov. Obmedzenie trvá do konca zimnej údržby.

Vo vysokohorskom teréne Tatier je zvýšená lavínová hrozba

Vo vysokohorskom teréne Vysokých, Západných a Nízkych Tatier trvá zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Veľkej a Malej Fatre platí mierne lavínové nebezpečenstvo (druhý stupeň). Informoval o tom Martin Bešinský zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

Nový sneh (40 až 70 centimetrov) vietor previal na záveterné svahy najmä severovýchodných, východných a juhovýchodných orientácií, kde sa ukladá vo forme nestabilného doskového snehu, vankúšov a prevejov. "Uvoľnenie lavíny je v týchto strmých miestach možné už pri malom dodatočnom zaťažení. Možný je aj výskyt stredne veľkých, výnimočne veľkých spontánnych lavín. Vzhľadom na lavínovú situáciu a trvajúci silný vietor neodporúčame pohyb vo vysokohorskom teréne osobám, ktoré neovládajú lavínovú problematiku," upozornil Bešinský.

Ráno bolo na horách prevažne hmlisté počasie so slabým snežením. Teplota vzduchu sa pohybovala od mínus 12 do mínus troch stupňov Celzia. Za 24 hodín pripadlo len veľmi málo nového snehu – dva až päť centimetrov, za poslednú periódu je to 40 až 80 centimetrov.