Árpád Érsek je ONLINE: Pýtajte sa lídra kandidátky strany Most-Híd

08:45 - otázka od: Nika Dobrý deň prajem, konečne už rok chodia vlaky v Krupine :) aspoň to tu ožilo :) Ďakujeme a sme radi že ste vtedy prišli do nášho mesta aj osobne :) Som rád, že som vám vedel pomôcť a dúfam, že to budete využívať v hojnom počte.

08:49 - otázka od: Patrik Prečo nejdete robiť ministra dopravy do Maďarska? Dobré ráno prajem všetkým. Pán Patrik, tu som sa narodil, som občanom Slovenskej republiky a chcem tu žiť aj naďalej tak, aby som sa mohol pozrieť všetkým ľudom do očí. Vám možno vadí, že som maďarskej národnosti, ale my ako vidíte, vieme nielen na juhu ale na celom Slovensku žiť spolu všetky národnosti bez konfliktov a nenávisti.

08:53 - otázka od: Alexander Hajabáč Dobrý deň pán minister. Chcem sa opýtať, ako je možné že na staré japonské malotraktory nie je možné dostať F-kové značky, iba na jednotlivo doma vyrobené traktory. Pôvodne bola reč o tom že aj na stroje staršie ako 20 rokov bude možné získať toto EČ. Pýtam sa v mene cca 15.000 majiteľov čínskych a japonských malotraktorov, ktorým nastal problém dostať sa na svoje políčka po ceste.Na tieto stroje nie je možné dostať certifikát na riadne EČ. V štátoch V4 to funguje len u nás nie. Prečo?? S pozdravom A. Hajabáč Overím to, nemám vedomosť o tom, že by práve na japonské a čínske traktory nebolo možné získať povolenie. Pokojne mi ale napíšte na obcan@mindop.sk, ppozrieme ňsa na to pošleme Vám odpoveď.

08:56 - otázka od: Ida Pochádzame z Oravy, počuli sme, že sa pripravuje ďalšia cesta pri Tvrdošíne. Kedy sa začne s výstavbou Tvrdošín a Nižná, lebo situácia je horšia zo dňa na deň, denne jazdí veľa kamiónov. Všetko je pripravené, mohlo by sa začať už pred rokom stavať, ale neustálymi obštrukciami firiem, ktoré sa prihlásili do súťaže, sa to neustále naťahuje a odďaluje. Ja by som bol najradšej, keby som už u vás videl stroje. Bohužial firmy majú na to nárok a využívajú všetky možnosti, aby bojovali medzi sebou.

08:59 - otázka od: Peter Pan minister, konecne budeme mat dialnicu aj na Zitnom Ostrove. Dufam, ze ti na VÚC sa spamataju a nebudu zbytocne predlzit proces odovzdanie. Konencne mame ministra, ktory tie cesty aj stavia, nie len rozprava o tom. DAKUJEME Ďakujem aj ja, mám dobrú správu, hoci je termín ukončenia stavbyR7 až na jeseň, už v marci by mohla mohla byť otvorená cesta zo Šamorína až do Podunajských Biskupíc a do konca mája bude dokončená Vinohradnícka, ktorá bude úplne vynovená. Vydýchnete si aspoň trochu. Stavba pokračuje dobrým tempom.

09:01 - otázka od: Zoli Pan minister, ako zvlada Vasa rodina kampan? Nechybate vnucatam? :) Máte pravdu, chýbam im určite . Vnúčatá posledné týždne vidím veľmi málo, ale cítim veľkú podporu mojej rodiny. bez toho by to nešlo. Ale keď som s nimi aspoň pár hodín, tak ma tí dvaja krpci nabijú energiou až až...

09:03 - otázka od: Michal Dobrý deň p. minister, kedy by mohli byť realne otvorené prvé úseky R7, resp. D4, tak aby to pomohlo obciam Rovinka a Dunajská Lužná? Bude to ešte pred voľbami? Ďakujem Pred voľbami určite nie, ja nie som ten typ politika, ktorý by to využíval a ukozoval sa tesne pred voľbami ako strihá pásky a poklepkáva kamene. Ak nebudú obštrukcie, tak robíme všetko pre to, aby sme ku koncu marca mohli otovoriť časť od Šamorína.

09:04 - otázka od: peter Jazdíte vy sám vlakom? Áno, samozrejme nie každý deň, ale robím také námatkové cesty vlakom, aby som bol v obraze ako pasažier. Je to dobrá príležitosť, kde sa stretnem s ľuďmi a oni mi dávajú spätnú väzbu, ako to funguje a čo nefunguje.

09:08 - otázka od: Dušan Dobry den,p.minister.Chapem,ze vy ako clen madarskej strany ste preferovali dialnoce na juhu...Ale boli ste aspon raz na Kysuciach?Nek konecne zapchy rano a vecer.Preco je dokoncenie dialnice z Polska cez Slovensko naplanovane az tak neskoro??? Neuprednostňujem žiadny regiňon , staviam po celom Slovensku a veľa po ňom cestujem, pretože od stola sa nedajú prijímať rozhodnutia. A ja veľmi dobre viem ako veľmi vy potrebujete cestu na Kysuciach. Ale projekty, kitoré boli na Kysucuach pripravované sa musia dorábať. Pracujeme na to a akonáhle bude možné vyhlásiť súťaž na dodávateľa, tak to spravím. Čo sa týka juhu, ten bol dlhodobo zanedbávaný a aj tam žijú ľudia, preto aj im treba pomôcť.

09:11 - otázka od: miro Dobrý deň pan Ersek. Držim Vám palce pri Vašej praci.. Podla mna by ste mal byt minister aj v budúcej vlade. ale chcem sa opýtat.. Nie je luxusom menit hadam už po 3 ti krat značky s nazvami obci v madarčine? a dalšia otazka ako to vyzerá s obchvatom Zvolena? Zákon nehovorí o tom, že teraz máme vymeniť všetky značky na menšinovom území. Menia sa len tie, ktoré sú poškodené alebo chýbajú. Bolo by to plytvanie peňazí, keby sme ich všetky zmenili. Ja mám dosah len na cesty 1.triedy, ostatné sú v kompetencii obcí a VUC.

09:12 - otázka od: Robo Ako zvladate riadit dve ministerstva a viest kampan? Nie je to vela? Je to veľa, ale myslím si, že ten mesiac to zvládnem aj s touto nadprácou. Nebriem to ale na ľahkú váhu, dva dni v týždni úradujem na MŽP a stále rozmýšľam, kedy sa konečne aspoň trochu vyspím:)))

09:14 - otázka od: Alžbeta Dobry den, suhlasim s Petrom! Konecne minister, ktory tie cesty a dopravu naozaj riesi!!! DAKUJEM Ďakujem Vám za uznanie a za dôveru. Škoda, že ministri sa po 4 rokovch menia a nemôžu tak dokončiť rozbehnuté veci. Ja však môjmu následníkovi odovzdám jednak čistý stôl a veľa pripravených projektov.

09:15 - otázka od: ANdrea Pozdravujem pán minister, ako ste sa dostali od športovej kariéry k politike? Ak to môžete porovnať, čo Vás viac baví? Šport je čistejší ako politika, lebo aj porazený musí víťazovi podať ruku. Aspoň v šerme to tak je.

09:16 - otázka od: Anka Cestovali ste niekedy ráno do Bratislavy vlakom? ako to vidíte? Áno a nie raz. Keď sa najbližšie vo vlaku stretneme, pokojne ma oslovte.

09:19 - otázka od: Alex Pán minister, keď cestujem po Slovensku, vidím, že sa robí pri Mýtnej - Lovinobani. Chýba však stále úsek Kriváň - Mýtna. Ako to s ním vyzerá, koľko budeme ešte na túto cestu čakať? Poteším Vás, vyzerá to tak že budúci týždeň bude podpísaná zmluvu so zhotoviteľom a pri Máýtnej môžu nastúpiť ďalšie bagre. Aj tu sme museli riešiť nekonečné obštrukcie.

09:22 - otázka od: Milan Pán minister, kedy bude reálne dokončená diaľnica BRATISLAVA-ŽILINA-BRATISLAVA? Kompletne. A kedy diaľnica Žilina-Čadca-Poľsko? Ale pravdu, nie politická odpoveď. Sľubov už bolo habakuk. Ďakujem. Asi ste mysleli Bratislava - Košice. Ja som hneď po mojom nástupe povedal, že to bude najskôr 2025-2026. A na tom stále trvám. Som presvedčený, že to ani ďalší minister za 4 roky funkčného obdobia nestihne, preto keď si to dávajú do volebného programu - zavádzajú. Zázraky sa nedejú, treba sa na to pozrieť reálne a nesľubovať.

09:22 - otázka od: PETER Pán Minister - držím Vám palce vo voľbách. Ďakujem, budeme to potrebovať.

09:24 - otázka od: Monika Šoféruje aj sám a chodíte autom po Slovensku? Kde sa Vám okrem juhu páči na našom Slovensku? Nešoférujem, pretože nemám auto. Keď niekam cestujem s rodinou, tak šoféruje manželka.

09:25 - otázka od: Michal Pán Érsek, ako sa cítite v pozícii lídra kandidátky? Nepríde vám to, akoby vás ako novorodenca hodili do bazéna s hĺbkou 2 metre a vy sa máte nasilu učiť plávať? Predsalen, je to asi vo vašom kariérnom živote politika novinka. Ešte by som sa chcel spýtať, čo hovoríte na mierne rastúce preferencie. Veríte v účasť v parlamente po 29. februári? Verím tomu, že sa dostaneme do parlamentu. Verím tomu, pretože za nami sú reálne výsledky. Kým iní sľubujú a rozprávajú, niekedy aj rozprávky, za nami sú viditeľné výsledky. Myslím, že ľudia vidia koľko sme urobili a že by bolo dobré v tom pokračovať a dokončiť.

09:26 - otázka od: Angela Dobrý deň pán Érsek! Prajem Vám veľa úspechov v živote aj práci. Je málo takých ministrov ako ste VY. Držím Vám palce aj do budúcna! Ďakujem pekne za podporu.

09:27 - otázka od: Oskar Pan minister, ake su Vase plany s rezortom zivotneho prostredia? Mate vobec prehlad o tom, ze co sa tam deje? Reále, za mesiac sa nemôžete stať odborníkom, ale bývalý p.minister mi je nápomocný.

09:28 - otázka od: vladek Zdravim. Ako sa clovek citi,ked zradi volicov??? Ja som nikoho nezradil. Každému sa môžem pozireť do očí. Hodnoťte ľudí na základe výsledkov.

09:31 - otázka od: Irena Dobrý deň pán minister, želám Vám pekný deň. Žiadna otázka. Chcem len pochváliť firmu, ktorá robila nový most na Levočskej ulici v Prešove a rozširovala krizovatku Obrancov mieru-Levočská - Vladimíra Clementisa. Ja som tak bola ako stavebný dozor ☺ každý deň som chodila okolo prác peši do práce. Robili deň a noc aj v zlom počasí a hlavne žiaden bordel za nimi. IRENA Budúci týždeň sa na to idem pozrieť, v Prešove sa urobilo veľa dobrej roboty. Pokračujeme ďalej, tento rok môžme začať práce aj na ďalšom úseku severného obchvatu. Viem, že to potrebujete.

09:33 - otázka od: Rob Dokedy nás budete okrádať cez výstavbu dialnic? Túto otázku by ste mali položiť niekomu inému. Ja som hneď po mojom nástupe všetky problematické tendre a súťaže z minulosti zrušil a zanechám po sebe čistý stôl. Ale ak máte informácie o zorkrádačkách, o ktorých viete, dajte trestné oznámenie.

09:37 - otázka od: Matej Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, ako je možné že pri veľkých zákazkách ako sú dialničné úseky viď D1 Dubná skala-Višňové vyhrá tender firma ktorá s razením tunelov nemá skúsenosti ktorá predložila ponuka ktorá ani nebola najlacnejšia tým pádom mi z toho vychádza že kritérium ceny nerozhodovalo až tak, museli zavážiť iné skutočnosti, kedže DÚHA nemá skúsenosti s razením tunelov nemohli zavážiť ani skúsenosti firmy, tak potom prečo aj tak dostali uvedený úsek? Tiež so myslím, že tá súťaž nebola dobre vyhodnotená. Po dlhom naťahovaní vybrali v roku 2014 firmu, ktorá nemala skúsenosti a tak to aj dopadlo. Preto sú už podmienky súťaže na Višňové nastavené inak, pred 2 týždňami sme vyhlásili súťaž, všetko by sa malo stihnúť do 2023.

09:39 - otázka od: Majka Pán minister, páči sa mi, že na rozdiel od iných politikov hovoríte priamo a rovno to, čo máte na srdci. Neprináša Vám to skôr v politike problémy ? Ja som bol vždy tak vychovávaný, aby som hovoril pravdu. A nemám v našej strane nikoho, kto by ma viedol inou cestou. Ja sa kvôli politike nezmením.

09:43 - otázka od: Marian prečo nerušíte evidentne pofiderne zmluvy so skytoll? urobte aspoň niečo užitočné a ušetríte €€ všetkým občanom, aj tak sa tam na ministerstve len kúri a svieti Jednostranná výpoveď zmluvy by mala stámiliónové dopady na strane štátu. Dodávateľ by tým len získal a zas by len ľudia ťahali za kratší koniec. verte mi, veľa som zvažoval čo s tým, Som rád, že začalo vyšetrovanie NAKA. MY už 3/4 roka pripravujeme podklady pre novú súťaž, tá by mohla byť vypísaná v máji s určite bude váňýhodná pre štát a nie súkromnú spoločnosť.

09:45 - otázka od: vichodňar Dobrý deň, kedy konečne bude diaľnica západ - východ? ja už mám pocit, že skôr budeme mať lietajúce autá. Ako je možné, že sú napr. v Číne, japonsku... schopní postaviť diaľnicu, nemocnicu za pár dní a u nás za celé desaťročia stále nič? o rýchlovlkakoch ani nehovorím Nepoznám právny systém ČĽDR, za socializmu sa aj u nás stavalo kde sa ukázalo a dodnes nie sú preto vysporiadané pozemky pod cestami. Určite bude treba zmenu v projektoch vo verejnom záujme, ale to neznamená, že bez toho, aby sme mali právny vzťah k pozemku, mohli stavať.