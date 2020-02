ONLINE Slovensko bičuje zlé počasie: FOTO Hrozí orkán aj záplavy, sneh spôsobuje dopravný chaos

10:12 Hrozba víchrice, ktorá môže dosiahnuť až 115 km/h, núti zatvárať aj pietne miesta v hlavnom meste. „Už sme boli nútení uzatvoriť areál Krematória i cintorín v Slávičom údolí, postupne, podľa lokalít, príde k uzatvoreniu ďalších miest,“ spresnil Boris Šramko, riaditeľ spoločnosti Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy.

10:07 Fotografia našej čitateľky zachytáva nepiaznivé podmienky na ceste v Dolnom Kubíne smerom na Ružomberok.

Zdroj: Tip čitateľa

10:02 Počas dnešného predpoludnia na západe Slovenska výrazne zosilnie vietor. Nárazy vetra budú v čase medzi 10.00 a 15.00 hod. najmä v Bratislavskom kraji ojedinele dosahovať rýchlosť až do 115 km/h. „Je pravdepodobné, že najmä na juhozápade bude vietor spôsobovať aj väčšie škody. Neskôr, v priebehu dňa, vietor zosilnie aj v iných lokalitách Slovenska,“ varoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)

10:00 Na D1 medzi Mengusovcami a Važcom je znížená rýchlosť na 100 km/h pre husté sneženie a snehové jazyky.

09:53 Medzi Muráňom a Tisovcom sa skrížili kamióny, podľa vodičov je úsek neprejazdný a aj v okolí hlásia zasnežené šmykľavé cesty.

09:45 Medzi Brusnom a Nemeckou odstraňujú spadnuté stromy, prejdete striedavo v jednom pruhu.

09:40 Do šiestej večer, prípadne zajtrajšieho obeda, môže na severe a vo vyšších polohách od nadmorskej výšky 650 m n. m. spadnúť aj viac ako 25 cm snehu. Informovala o tom služba Meteopress SK. „Pri silnom vetre sa budú najmä na horských priechodoch vytvárať aj snehové jazyky a záveje,“ dodala.

Zdroj: FB/Meteopress SK online

09:34 Šoféri hlásia neupravené cesty na trase Tvrdošín - Oravský Podzámok.

09:32 Medzi Polomkou a Heľpou sa šmýkajú nákladné autá.

09:30 Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojej webovej stránke. Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, okrem cesty II/584 Srdiečko - Bystrá a na cestách III. triedy v oblasti Stakčína, kde sa na cestách nachádza miestami zľadovatený centimetrový sneh. Na cestách III. triedy v okolí Trstenej je miestami utlačený centimetrový sneh. Čerstvý sneh sa nachádza na úsekoch ciest I/10 Makov - Vyšní Labajovci, II/537 Podbanské - Tatranská Polianka a II/538 Tatranská Štrba - Štrbské pleso.

09:23 Aktuálna mapa zjazdnosti.

Zdroj: zjazdnost.sk

09:19 V oblasti tokov stredného a horného Považia a Liptova, Kysúc, Oravy a dolného a horného Hrona platí výstraha prvého stupňa pred povodňami. Ako ďalej informujú meteorológovia na stránke Slovenského meteorologického ústavu, povodeň vzniká z topiaceho sa snehu.

Zdroj: FB/Polícia SR - Žilinský kraj

09:12 Na horskom priechode Vernár je niekoľko skrížených nákladných aj osobných áut, ďalšie nákladné neprejdú, osobné iba ťažko.

09:05 Za Hubovou smerom do Ružomberka spadol na cestu strom, prejdete striedavo v jednom pruhu, tvorí sa kolóna, stratíte aspoň 15 minút.

08:59 Cesta 1/72 horský priechod Čertovica je úplne neprejazdný, nakoľko sa tam nachádza skrížený kamión, hliadky polície vykonávajú odklon vozidiel.

Zdroj: FB/Polícia SR - Žilinský kraj

08:55 Cesta 1/14 horský priechod Šturec je úplne neprejazdný pre zasneženú, neupravenú cestu, na mieste sú hliadky polície.

08:50 Cesta 1/78 medzi Oravským Podzámkom a Hruštínom – horský priechod Príslop je pre kamiónovú dopravu neprejazdný z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, tvoria sa kolóny - sú tam skrížené nákladné vozidlá, hliadky polície sú na mieste a regulujú dopravu.

Príslop Zdroj: Tip čitateľa

08:48 Na horskom priechode Vernár je niekoľko skrížených nákladných aj osobných áut, úsek je zjazdný len s dobrými zimnými pneumatikami.

08:45 Cestu druhej triedy v Turzovke, časti Predmier, čiastočne uzavreli. Polícia na sociálnej sieti informuje, že cestu podmýva voda a časť z nej sa zosúva. Dopravu na mieste policajti regulujú striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Zdroj: FB/Polícia SR - Žilinský kraj

08:35 Horské priechody Šturec aj Donovaly sú momentálne v dôsledku napadaného čerstvého snehu uzavreté pre nákladnú dopravu. Zelená vlna RTVS k tomu dodáva, že v smere na Banskú Bystricu sa vytvorila rozsiahla kolóna, v ktorej zdržanie dosahuje minimálne hodinu. Banskobystrická polícia doložila, že z dôvodu hustého sneženia je uzavretý aj horský priechod Kremnické Bane.

Aktuálna situácia na Donovaloch Zdroj: Tip čitateľa

08:30 Horský prechod Huty je v dôsledku hustého sneženia a neupravených ciest neprejazdný.

08:20 Na viacerých miestach je znížená dohľadnosť i poľadovica. Ako na svojom webe zjazdnost.sk informuje Slovenská správa ciest (SSC), znížená dohľadnosť do 50 metrov (m) je na sedle Besník, do 100 m v okolí Čertovice a Vlčkoviec, do 200 m v lokalitách Východná, Dovalovo, Pastierske.

Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj

V oblasti Vysokých Tatier je potrebné rátať s poľadovicou. „Poľadovica je tiež na trase Gelnica - Hnilčík,“ informuje Zelená vlna RTVS a apeluje na maximálne opatrnú jazdu.

08:00 Na poveternostné podmienky na cestách v Žilinskom kraji na svojej sociálnej sieti varuje aj polícia. „Upozorňujeme vodičov na zmenu poveternostných podmienok v Žilinskom kraji. Buďte na cestách opatrní, jazdite bezpečne. Na niektorých úsekoch sa vyskytuje poľadovica, taktiež zaznamenávame husté sneženie,“ uviedli muži zákona.

Pozor na silný vietor!

V utorok sa bude cez naše územie ďalej na východ presúvať tlaková níž, ktorá postupne zapríčiní výrazné zosilnenie vetra. „Najsilnejší zafúka na západe, kde nárazy dosiahnu 80, no ojedinele aj okolo 100 km/h, inde zväčša 60 až 80 km/h,“ vystríha SHMÚ.

Ten vydal tretí výstražný stupeň pred vetrom pre okresy Bratislava, Pezinok a Malacky. Do druhej popoludní sa v uvedených lokalitách očakáva výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 29 až 32 m/s (105 až 115 km/h).

Zdroj: SHMÚ

„Táto rýchlosť predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti extrémne vysoká. Pravdepodobnosť výskytu mimoriadnych škôd a ohrozenia ľudských životov je veľmi vysoká,“ varoval SHMÚ.

Silný vietor do šiestej večer potrápi aj regióny Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Trenčín, Košice mesto, Košice okolie, Michalovce, Rožňava, Trebišov, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Topoľčany, Zlaté Moravce, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava, Kežmarok a Poprad. V menovaných okresoch treba miestami rátať s vetrom, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 15 až 17 m/s (55 až 60 km/h) alebo v nárazoch rýchlosť 23 až 29 m/s (85 až 105 km/h).

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš, FB/Polícia SR, FB/SHMÚ ​

Regióny Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Krupina, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Gelnica, Sobrance, Spišská Nová Ves, Bardejov, Humenné, Levoča, Medzilaborce, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Čadca a Žilina do šiestej či ôsmej večer potrápi vietor, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 18 až 23 m/s (65 až 85 km/h).

Na horách hrozí orkán!

Veľmi veterno bude aj na horách, popoludní bude vo vysokých polohách víchrica. Podľa SHMÚ je šanca aj na mohutnú víchricu či orkán, a to najmä na hrebeni Nízkych Tatier.

Výstraha tretieho stupňa pred vetrom na horách bola vydaná pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad a Tvrdošín, v ktorých sa na horách, v polohách nad 1500 m ojedinele očakáva výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 45 až 50 m/s (160 až 180 km/h).

Zdroj: SHMÚ

„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti extrémne vysoká a predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo),“ upozornil hydrometeorologický ústav.

Okresov Martin, Žilina, Dolný Kubín a Námestovo sa do štvrtkovej polnoci dotýka výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách. V daných regiónoch sa na horách v polohách nad cca 1500 m miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 38 až 44 m/s (135 až 160 km/h). „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo),“ vystríha SHMÚ.

Sneženie a snehové jazyky

Níž prinesie aj zrážky, od stredných polôh budú snehové a na severe a vo vyšších polohách ojedinele spadne aj viac ako 20 cm snehu. Pri pretrvávajúcom vetre a vzniknutej snehovej pokrývke sa tu budú vytvárať aj snehové jazyky a záveje.

Do šiestej večer sa v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín a Čadca v polohách nad 800 m na mnohých miestach očakáva výskyt silného sneženia, pri ktorom spadne 20 až 30 cm nového snehu.

Zdroj: SHMÚ

„Uvedená výška nového snehu predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb). Predpokladaná výška nového snehu je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ pripomenul SHMÚ.

Snehové jazyky a záveje sa budú do štvrtkovej polnoci tvoriť v regiónoch Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Čadca a Žilina.

Zdroj: SHMÚ

V Rakúsku zúri hurikán

V utorok v noci nad územie Rakúska dorazil výrazný studený front s vetrom až 130 km/h. Tlaková níž Petra priniesla sneh i pokles teploty. Veľké množstvo čerstvého snehu a povodne sa očakávajú najmä na juhu Rakúska. V Alpách hrozia lavíny, na mnohých cestách je ľad. V západnom Rakúsku sa vyskytuje aj búrka typu hurikán. Tá má popoludní zaútočiť na Viedeň. Viedenská zoo uzavrela svoje priestory až do odvolania.

Aj z nemeckého Bavorska hlásili prudké povodne, rieky tam stále stúpajú. Meteorologické stanice v spomínaných štátoch vydali výstrahu pred nepriazňou počasia.