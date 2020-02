Politológ o Matovičovi: Štylizuje do roly budúceho rozbíjača koalície, vydláždi cestu Kotlebovcom

BRATISLAVA - Do parlamentných volieb nezostáva ani mesiac a Matovičove hnutie OĽaNO stále nemá svoj volebný program. Naopak hovoria o akomsi verejnom hlasovaní, ktoré by rozhodlo o podmienkach ich vstupu do budúcej vlády. Vlnu kritiky si za to nevyslúžili len od potenciálnych partnerov, ale nitku suchú nenechal na Matovičovi ani politológ.

Ešte pred pár dňami si topky.sk všimli, že na oficiálnej stránke OĽaNO svieti volebný program spred štyroch rokov. Na hlavnej fotografii ste mohli nájsť ľudí, ktorí už pri Matovičovi dávno nie sú. Jednou z nich aj Veronika Remišová, ktorá prešla do strany Za ľudí. Program spred štyroch rokov tento týždeň síce odstránili, no nový by ste zbytočne hľadali. Nájdete tam: „Náš program predstavíme už čoskoro“.

Matovič cez víkend mnohých prekvapil, keď miesto predvolebného programu, hovoril o programovom vyhlásení budúcej vlády. O jeho základných bodoch majú podľa neho rozhodnúť ľudia v hlasovaní na internete. Okamžite sa za to vyslúžil kritiku od opozičných strán.

Program hnutia OĽaNO z roku 2016 Zdroj: OĽaNO

„Chceme, aby ľudia sami rozhodli. Vôbec nám nezáleží na tom, koho voliči alebo nevoliči o nich budú hlasovať. Chceme ľuďom umožniť rozhodnúť, aby vo voľbách neprehral nikto,“ vyjadril sa Matovič s tým, že OĽaNO presadí do programového vyhlásenia to, za čo budú hlasovať. A za prvý rok vlády vraj budú podľa neho tieto riešenia splnené.

Politológ: Programové vyhlásenie je predsa o kompromisoch

Podľa politológa Radoslava Štefančíka rokovanie o budúcej vládnej koalícii, ktorého súčasťou je aj programové vyhlásenie, je založené na kompromisoch. „V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že touto iniciatívou sa Igor Matovič štylizuje do roly rozbíjača budúcej vládnej koalície. Každé rokovanie o budúcej vládnej koalícii totiž nezačína na ultimatívnych podmienkach jedného z aktérov diskusie, ale naopak, na ochote každého aktéra robiť kompromisy,“ uviedol pre Topky.sk politológ. Pokiaľ podľa neho nebude mať hnutie v parlamente absolútnu väčšinu, musí byť pripravené robiť kompromisy.

„V opačnom prípade by ešte pred voľbami mala strana priznať, že im pozícia opozičnej strany vyhovuje viac, ako vládna zodpovednosť,“ konštatuje Štefančík. „Nemožno teda vylúčiť, že ak by sa opozícii podarilo po voľbách zostaviť spoločnú vládu, bude to práve Igor Matovič a OĽaNO, kto ju po niekoľkých mesiacoch potopí a vydláždi tak cestu zlatom pravicovým extrémistom z ĽSNS,“ myslí si politológ.

Štefančík ďalej uviedol, že nemožno vylúčiť, že ak odíde jedno zlo a pravicová opozícia bude neschopná, nahradí ho v ďalšom volebnom období ďalšie zlo. „Pri pohľade na iniciatívu Igora Matoviča treba rovnako podčiarknuť, že odkazovaním na priamu demokraciu sa oháňa takmer každá radikálna populistická strana,“ dodal Štefančík.