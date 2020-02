VOĽBY 2020 Radačovský stále figuruje na oficiálnej kandidátke: Na čo v PS/Spolu čakajú?

Na webovej stránke ministerstva vnútra figuruje elektronický súbor, ktorý informuje o odstúpených kandidátoch, rovnako aj o tých, ktorí boli odvolaní z volieb. Medzi týmito subjektami sú kandidáti za stranu Slovenská liga a Vlasť. Nikde však v čase písania tohto článku nejestvovalo meno Erik Radačovský z koalície PS/Spolu, ktorý sa pred týždňom na Facebooku nechal počuť, že odstupuje z volieb 2020.

Radačovského by ste v tejto listine hľadali zatiaľ márne Zdroj: minv.sk

Vzdal sa, no ešte sa stále nevzdal

"Je pre mňa neprijateľné, aby za moje slová spred šiestich či ôsmich rokov niesla dôsledky strana a koalícia, ktorá mi dala príležitosť verejne sa angažovať. Odstupujem z kandidátky PS/SPOLU a nebudem sa ďalej uchádzať o hlasy voličov v parlamentných voľbách," písal ešte minulý utorok v statuse Radačovský na sociálnej sieti.

Radačovského ešte stále oficiálne neevidujú medzi odstúpenými kandidátmi Zdroj: Facebook/Erik Radačovský

Zaujímali sme sa o to, ako často je táto listina na stránke ministerstva aktualizovaná. "Aktualizuje sa priebežne po oznámení tejto skutočnosti predsedovi volebnej komisie," informoval nás rezort vnútra. Preto sme sa následne koalície PS/Spolu pýtali, kde táto záležitosť viazne.

Formálne odstúpenie prerušila choroba

"S pánom Radačovským sme túto problematiku riešili ešte minulý týždeň, no technicky to ešte nie je uzavreté," povedala pre Topky hovorkyňa PS/Spolu Silvia Hudáčková s tým, že túto záležitosť už riešili aj na straníckej porade. "Mal pôvodne prísť podpísať odstúpenie do Bratislavy, ale ochorel, a tak to riešime poštou a trvá to dlhšie," vysvetlila celú situáciu Hudáčková.