Míting kotebovcov sa zmenil na agresiu: Napadnutí členovia PS/SPOLU vypovedajú na NAKA

Skupina podporovateľov kotlebovcov, ktorí mali míting v Trnave, mala napadnúť aj členov koalície PS/SPOLU. Na sociálnej sieti o tom informovala Irena Biháriová, Pavel Sibyla, ale aj Ľubomír Ondrejkovič.

"Keď došli, dožadovali sa, aby sme im dali transparenty. Ale nečakali, čo my na to. Chvíľu strkanica, na kolegyňu jeden zreval, nech nič nenatáča. Nemienil som sa svojho transparentu vzdať. Hovoril som im nech sa ukľudnia. Jedného prestalo baviť, že mám transparent stále v ruke. Prišiel odzadu a udrel ma päsťou do spánku. Zlomok sekundy som nevnímal čo sa deje. Pár ďalších úderov do tela. Ľubo dostal do zubov, ale ostali mu všetky. Môj transparent, aj ten s fotkou detí z koncetráku už ležal roztrhaný na zemi. Neďaleko situácii pozorovala skupina mladých ľudí, jeden z nich schytal tiež. Do nosa, objavila sa krv," opísal útok Sibyla.

Všetci traja budú dnes vypovedať na NAKA v súvislosti s piatkovým útokom. Ešte predtým zvolali tlačovú konferenciu.

S rúškami na tvárach

Na míting ĽSNS do Trnavy prišli aj odporcovia extrémizmu, ktorých bolo násobne viac ako kotlebovcov. Na proteste mali aj transparenty s heslami ako "V Trnave sa s náckami nevyprávame", "Stop fašizmu" či "Zaplatím vám členské do knižnice".

Na strane kotlebovcov boli prevažne mladí chlapci s lekárskymi rúškami na tvárach a s kapucňou na hlave. Práve tí boli najagresívnejší. Jednej z demonštrujúcich proti extrémizmu roztrhali transparent, majú na svedomí aj škodu za 3000 eur a ublíženie na zdraví.

"Počas zhromaždenia bola jedna osoba zranená po zásahu kameňom do hlavy, bola prevezená na ošetrenie do nemocnice. Tento prípad preverujeme s podozrením na výtržníctvo," uviedla polícia, ktorá na priebeh zhromaždení dozerala.