Líder SaS Richard Sulík je ONLINE: Pýtajte sa šéfa liberálov

14:08 - otázka od: Miroslav Fitoš Čo si myslíte o aktuálnej politike Igora Matoviča? Prosím priamo - SaS patrí k najsilnejším spojencom OĽANO a ak zaznie silný apel od vás - možno to s nimi pohne. Dobrý deň prajem všetkým čitateľom topky.sk :-) Nepovažujem za správne si klásť ultimatívne podmienky predtým, ako vyjednávanie vôbec začalo.

14:09 - otázka od: Milan Dobrý deň p. Sulík, Som volič ĽSNS ale keby som si mal vybrať liberálnu stranu tak jedine SaS. To ma teší. Dovoľe mi povedať, že my nie sme liberálna strana západoeurópskeho typu - to sú socialisti. My sme skutoční bojovníci za slobodu jednotlivca a som presvedčený, že na to si potrpíte aj vy.

14:10 - otázka od: Jakub SAS OLANO Za ludi ani jedneho z vas zo strany nebolo doteraz pocut v EU prijat alebo pomoct ludom niejakym navrhom do EU .. Ako si myslite ze vasa strana bude prospešna pre slovensko ked prijimate zakony a v programe mate len zakomy ktore ludom budu viac skodit .. napriklad vlaky.. dan zvysovat a tak dalej by som pokracoval.. Sme zásadne proti zvyšovaní daní. V našom programe je vyše 1100 konkrétnych a reálnych riešení a tie budeme presadzovať.

14:11 - otázka od: Miroslav Frey Načo sa akože slušny čestny politik stretaval s Kočnerom? Pravdu som doteraz nepočul . pravda je taká, že Kočner ma namotal, nahral si ma a potom to zverejnil. Nemal som tam loziť, bola to chyba, za ktorú som sa mnohokrát ospravedlnil, robím tak aj teraz. Podstatné však je, že Kočner nemal zo m§a žiaden osoh.

14:12 - otázka od: Peter Dobrý deň. Mam na vas otázku ohľadom zákonníka práce. Ak sa vám podarí byť vo vláde plánujete ho nejak upravovať. Ďakujem. Radi by sme zákonník práce zjednodušili a tým zvýšili slobodu rozhodovania zamestnancov.

14:14 - otázka od: Marianna Čišovska Chcela by som sa vás spýtať ako ste prišli ku týmto majetkom a miliónom keď ja si svojím manželom pracujem celý život poctivo...nikdy sme neboli nezamestnaní keď moje deti študujú na vysokej škole musím si zobrať úver aby som to finančne zvládla oni si musia ešte ísť brigádovať aby mali na prilepšenie...keď som chorá nemôžem ísť na PN lebo na vyplate už nemám nárok na prémie takže dovolenku vyberám nie na oddych ale na chorobu...a na dovolenke sme ešte ako rodina sme nikde neboli lebo sme nato nemali financie lebo furt treba deťom alebo okolo domu rodinne prídavky mi nepostacia deťom na cestovné do školy do nad vlaky nechodia...tak čakám od vás radu ako prísť ku tým miliónom...ďakujem veľmi pekne. Začal som podnikať začiatkom r.1991, kedy som založil firmu FaxCopy. Postupne sa táto firma rozrástla až na 250 zamestnancov, 40 pobočiek po Slovensku a 500mil korún obratu. Všetky peniaze som si poctivo zarobil a riadne zdanil. V r.2006 som FaxCopy predal. V súčasnosti nie som v žiadnej platenej funkcii.

14:16 - otázka od: Marek Vo volebnom programe máte zrušenie výsluhových dôchodkov pre policajtov. Ste si vedomí toho, čo to bude mať za následok? Už teraz je v PZ podstav, a veľká časť tých, čo zostáva, chce odísť, drží ich tu len to, že musia odslúžiť 25 rokov, inak nebudú mať žiaden dôchodok a môžu ísť spať pod most. Ak zrušíte výsluhové dôchodky, tak už ich tu nič nebude držať a podstavy v PZ budú raz také ako sú teraz. V žiadnom prípade nebudeme rušiť raz priznané výsluhové dôchodky a nebudeme ani rušiť nároky ešte pracujúcich policajtov ani vojakov. Vojakov a policajtov, ktorí ešte len nastúpia do služby, chceme zaradiť do soc.systému, kde sú všetci ostatní zamestnanci a ako kompenzáciu citeľne zvýšiť nástupné platy.

14:17 - otázka od: Tomáš Dobrý deň, pán Sulík, viete si predstaviť spolupracovať aj s inými stranami, ktoré su aktuálne v prieskumoch mimo parlamentu ako napríklad Most-Híd?Sám predsa viete že výsledky prieskumov a volieb môžu byť značne odlišné, ďakujem. Zo spolupráce vylučujeme strany Smer, SNS a ĽSNS, a teda so všetkými ostatnými parlamentnými stranami sme pripravení rokovať o spolupráci. Avšak niektoré strany by sme mali za partnerov radšej ako iné strany. Rozhodnú voliči.

14:18 - otázka od: Erik Podľa prieskumov ste na hrane zvolitelnosti. Vyvodite voči sebe nejaké dôsledky ak sa do parlamentu nedostanete? Napr že už nikdy nebudete zasahovať do politiky. Ak sa SaS nedostane do parlamentu, určite voči sebe vyvodím zodpovednosť.

14:19 - otázka od: Zdeno Pána Sulíka sa chcem opýtať či neuvažoval zrušiť odstupné poslancom NR, primátorom a starostom ktorí neuspejú vo voľbách, však sú volení na dobu určitú, v každom zamestnaní na dobu určitú, je to bez odstupného. Ďakujem. Rozumiem vašej otázke, je to téma, o ktorej sme pripravení diskutovať.

14:20 - otázka od: Laco Máte v teame aspoň niekoho, kto sa rozumie oblasti spravodlivosti (advokát a pod.), lebo som Vás počúval v TA3 k tejto téme a žiadate veci, ktoré tu existujú už mnoho rokov (napr. zverejňovanie rozhodnutí) a potom vyzeráte, že tomu vôbec nerozumiete. Spravodlivosti sa u nás venuje náš tímlíder Alojz Baránik, ktorý je advokátom. Určite som nežiadal zverejňovanie rozhodnutí, lebo viem, že to existuje mnoho rokov. Žiadal som, aby súčasne s rozhodnutím bolo zverejnené aj odôvodnenie rozhodnutia.