Duel Trubana a Danka sa skončil krachom: Sklamaný šéf PS zverejnil FOTO protidrogovej prípravy

Ešte v nedeľu sa predseda parlamentu tešil na diskusiu s Trubanom, nakoniec však z toho nič nebolo. Truban zareagoval na sociálnych sieťach po prevalní sa komunikácie medzi Alenou Zsuzsovou, obžalovanou z vraždy Kuciaka. Kvôli Dankovi si vraj oholil hlavu. Šéf parlamentu narážal na fakt, že sa líder PS/SPOLU priznal k užívaniu drog.

Aj som si kvôli nemu oholil hlavu

„Už viem prečo Andrej Danko zrušil našu spoločnú diskusiu Na hrane, aj keď ešte v TA3 vravel, že sa na to teší. A to som si kvôli nemu aj hlavu oholil,“ napísal Truban. „Schováva sa, lebo sa potvrdilo, že si intímne volával so Zsuzsovou a Kočner ho pri tom nahral. Je to hanba a on je zbabelý,“ dodal.

Zdroj: Instagram/Michal Truban

Danko sa na adresu Trubana v kontexte jeho vyjadrení na adresu hlavy štátu a jeho slov, podľa ktorých „prezidentský palác slúži feťákom“. „Pán Truban si radšej holí hlavu, aby mu niekto nezobral vlas, pretože z vlasov sa dá 90 dní urobiť rozbor. Ja mám s nimi reláciu vo štvrtok, teším sa na ňu,“ uviedol v nedeľnej diskusii Danko. Zopakoval, že Zuzana Čaputová podľa neho slúži strane Progresívne Slovenska. Prezidentka považuje za zbytočné vyjadrovať sa k jeho slovám. Diskusie sa nakoniec nezúčasntí ani jeden z pôvodnej zostavy.