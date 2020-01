NAŽIVO Danko prvýkrát priznal telefonáty so Zsuzsovou: Potešila ma jej fotografia

Na včerajších medializovaných nahrávkach sa Danko rozpráva so Zsuzsovou veľmi familiárnych až lascívnym tónom. Teší sa nastretnutie a „bozkáva ju všade“. Viaceré politické strany a ich lídri vyzývajú šéfa parlamentu, aby odstúpil. Zsuzsová údajnú komunikáciu s predsedom SNS potvrdila pred senátom súdom v Pezinku, Danko v minulosti vyhlásil, že obžalovanú nepozná. Včera vyhlásil, že ide o účelové informácie. Opozícia chce zvolať mimoriadnu schôdzu, na ktorej chcú Danka odvolať.

Danko priznal hovory

Danko na úvod priznal, že dostal fotku „príťažlivej ženy“. Údajne ho identita nikdy nezaujímala, pretože s ňou neriešil politické ani iné veci. „Nikdy som sa s ňou nestretol,“ povedal. „Nemal som ani potuchy, že táto virtuálna žena je Alena Zsuzsová. V telefóne som ju mal uloženú ako babu z Nových Zámkov.“ Zdôraznil, že nepoznal jej identitu, keďže sa s ňou nestretol. „Považujem to za bezvýznamnú komunikáciu.“

Aj takéto fotografie posielala Alena Zsuzsová politikom. Vpravo je na fotografii zo súdu.

Andrej Danko odmieta výzvy na odstúpenie po komunikácii so Zsuzsovou. „Nič som politicky ani právne neschybil,“ povedal. Obhajuje sa, že s Kočnerom nerobil obchody a stretol ho len raz. Zsuzsovú vraj nepoznal tak, ako ju poznajú všetci.

Mali spolu volať v roku 2016, dohadovali sa na stretnutí. Zvukové nahrávky získali pochádzajú z dokumentov, ktoré má medzinárodná novinárska organizácia OCCRP. Danko pred časom uviedol, že meno Zsuzsovej mu nič nehovorí. Jeho hovorca Tomáš Kostelník uviedol, že sa nebudú detailne vyjadrovať k „navádzacím a účelovým otázkam“ 33 dní pred voľbami. Zopakoval, že Danko sa so Zsuzsovou nestretol.

Zsuzsová si robila z Danka srandu

Zatiaľ jediný, kto pre komunikáciu s ňou reálne prišiel o miesto, je dnes už bývalý druhý najsilnejší muž generálnej prokuratúry René Vanek. Mesiac po tom, ako si telefonicky dohadovala stretnutie s Andrejom Dankom, si z neho v ďalšom telefonáte s Vanekom uťahovala. Informovala o tom včera vo večerných správach TV Joj.

„Nikto nedokáže urobiť takú kávu človeku ako človek človeku,“ hovoril jej Vanek. „Chudák, že ide vôbec na ulicu, ja by som odpadla od hanby,“ odpovedala mu Zsuzsová. „On nevie vôbec po slovensky hlavne, že je šéfom SNS. Jemu ústa odbiehajú inak, ani to IQ tam nie je bohvieaké vysoké,“ dodal Vanek.

Hrnčiar si nemyslí, že Danka treba odvolať

Podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar nevidí „absolútne žiadny význam“ v tom, aby Danko mesiac pred voľbami odstupoval z funkcie predsedu parlamentu. „Bol by som rád, keby sa zverejnila kompletná komunikácia Aleny Zs. aj so súčasnými opozičnými poslancami a bývalými politikmi. Keď sa zverejní celá, som za to, aby sa tieto komunikácie porovnali a uplatnil sa rovnaký meter na každého, kto bol účastníkom tejto komunikácie,“ uviedol pre agentúru Hrnčiar. Podľa neho potom bude na diskusiu, ako by sa mali jednotliví aktéri zachovať. „Ale považujem za nesprávne, že sa má vyvodzovať zodpovednosť len voči jednej osobe a iným, ktorí s ňou komunikovali, nie,“ dodal Hrnčiar.

Každý musí zodpovednosť vyvodiť sám

Zodpovednosť musí vyvodiť každý sám. Uviedol pred rokovaním vlády povedal podpredseda vlády Richard Raši. Zverejniť by sa podľa neho mala celá jej komunikácia aj s ostatnými osobami, ako napríklad s advokátom Danielom Lipšicom. „Záver a zodpovednosť musí vyvodiť každý sám. Ide o výsostne intímnu alebo súkromnú záležitosť,“ povedal Raši s tým, že Kočner a Zsuzsová si nahrávali viaceré osoby vrátane politikov, aby ich mohli diskreditovať.

Otázne je podľa neho, prečo bol zverejnený tento rozhovor teraz a prečo ešte neboli zverejnené ďalšie, ak také sú. „Mňa osobne zaujíma rozhovor pani Aleny Zs. a celá komunikácia s Danielom Lipšicom,“ podotkol Raši a zdôraznil, že zverejniť sa má celá komunikácia, aby sa vedelo, kto s kým a ako komunikoval. Dodal, že Dankov rozhovor s obžalovanou sa netýka politiky ani biznisu.

Na mieste je podľa neho otázka, či šéf parlamentu tušil s kým sa vôbec rozpráva. Podotkol, že ak by to aj tušil, nemohol vedieť, ako táto osoba skončí a do čoho sa všetkého zapletie. „Teraz, keď vieme, že bolo Kočnerovo komando, to nikto za normálne považovať nemôže. V čase, keď pán Danko komunikoval s danou dámou, tak zrejme ani netušil, s kým komunikuje,“ reagoval Raši na otázku, či ich komunikáciu považuje za normálnu. Podľa vlastných slov by s neznámou ženou takýmto spôsobom nekomunikoval. Dodal, že vysvetliť by to mal Danko.

Fico opäť útočil na médiá a opozíciu

Médiá brutálnym zásahom do súkromia šéfa parlamentu prekročili všetky hranice. Predseda Smeru Robert Fico reagoval týmito slovami na informácie o zverejnených nahrávkach na sociálnej sieti. Vo videu uviedol, že v komunikácii nie je nič, čo by bolo dôležité pre verejný záujem. „Nie sú tam žiadne informácie, ktoré by potvrdzovali kriminálnu činnosť, nič, čo by sa dotýkalo výkonu verejnej funkcie druhého najvyššieho ústavného činiteľa. Toto je vrchol protiústavnosti. Máme právo na ochranu súkromia,“ konštatoval Fico. Zverejnený telefonát označil za nevinný.

Zverejnenie nahrávky je podľa predsedu Smeru v súlade so slovenskou opozíciou a tá chcela, podľa jeho slov, najmä poškodiť súkromný život Danka. Ako dodal, opozícia sa domnieva, že takýmto spôsobom dotlačí SNS pod 5 percentnú hranicu zvoliteľnosti. „Toto je totálne ohrozenie demokracie,“ zdôraznil Fico.