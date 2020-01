Kočnerov právnik z THREEMY môže mať problém: Advokátska komora už jeho kauzu sleduje

BRATISLAVA - Pred niekoľkými dňami sme vás informovali o trestnom oznámení, ktoré je podané na právnika Pavla Korytára. Meno kedysi dvorného právnika obžalovaného právnika Mariana Kočnera sa dostalo do povedomia verejnosti po zverejnených komunikáciách cez aplikáciu Threema. Slovenská advokátska komora v súčasnosti čaká, ako rozhodnú orgány činné v trestnom konaní. Polícia prípad prešetruje.

Na Korytára podala trestné oznámenie, ktoré máme v redakcii k dispozícii, manželka. Dôvodom je krivé obvinenie, nebezpečné vyhrážky, vydieranie a psychický nátlak. Manželia sú momentálne v rozvodovom konaní. Slovenská advokátska komora v súčasnosti čaká, ako rozhodnú orgány činné v trestnom konaní. Pokiaľ by Korytára obvinili, SAK ho bude na základe podnetu zrejme preverovať.

Ak Korytára obvinia, SAK ho môže preveriť

Pri podozreniach, že advokát spáchal trestný čin by mali v prvom rade postupovať orgány činné v trestnom konaní. „Následne majú zákonnú povinnosť nás o tom informovať. Ak je advokát obvinený, alebo odsúdený za trestný čin, nastupuje voči nemu zo zákona o advokácii postup Slovenskej advokátskej komory,“ uviedla pre Topky hovorkyňa SAK Alexandra Donevová.

Zdroj: Topky/Peter Korček ​

Úlohou SAK je dohliadať na riadny výkon advokácie, najmä na dodržiavanie advokátskych predpisov. „Pokiaľ ide o disciplinárne previnenia advokátov, tie preveruje Revízna komisia SAK, či už na základe podnetu, ktorý jej je doručený, alebo z vlastnej iniciatívy na základe informácií, ktoré získa,“ povedala hovorkyňa s tým, že SAK ani Revízna komora nemá vyšetrovaciu právomoc.

Polícia trestné oznámenie preveruje

Prípad momentálne preverujú trnavskí policajti. „Vzhľadom na citlivosť prípadu a ochranu osobných údajov, nemôže polícia poskytnúť v tejto súvislosti žiadne informácie,“ napísala pre Topky 17. januára hovorkyňa Martina Kredatusová. Políciu sme oslovili znova, či nenastal v prípade posun. Zatiaľ nereagovali.

Ako ďalej informovala hovorkyňa SAK, v takýchto prípadoch má komora minimum možností na získanie nových dôkazov. „Väčšina prípadov ktoré rieši sú sťažnosti klientov alebo protistrán advokátov na konanie advokáta v rámci zastupovania,“ ozrejmila.

SAK očakáva podnet

Ak Revízna komisia považuje sťažnosť za relevantnú, podá návrh na začatie disciplinárneho konania voči advokátovi. „Disciplinárny senát môže advokátovi pri preukázaní disciplinárneho previnenia uložiť sankciu od napomenutia, cez peňažnú sankciu, až po vyčiarknutie zo zoznamu advokátov,“ vysvetlila Donenová s tým, že Každý, kto má relevantné informácie a dôkazy o konaní advokáta, ktoré nasvedčujú tomu, že porušil advokátske predpisy alebo etické pravidlá, môže sa so sťažnosťou obrátiť na Revíznu komisiu SAK.

„Na základe medializovaných informácií očakávame, že nám zo súdu bude oficiálne zaslaný podnet, prípadne oficiálne informácie (kópia zápisnice zo súdu s relevantnými informáciami), ktoré budú podkladom na sťažnostné konanie voči advokátovi/advokátom,“ uviedla hovorkyňa. V prípade ak by advokáta obvinili alebo odsúdili z trestného činu, OČTK majú povinnosť o tom informovať SAK a potom nastáva postup predsedníctva komory podľa zákona o advokácii. Prípadne priamo postup podľa zákona bez rozhodovania predsedníctva, v tomto prípade mu môžu za určitých zákonom stanovených podmienok pozastaviť výkon advokácie alebo ho môžu vyškrtnúť zo zoznamu advokátov.

Kočnerov právnik z Threemy

Právnik má problémy so zákonom aj mimo svojho domova. Pavol Korytár sa stal mediálne známym po tom, čo sa jeho meno objavilo v Threeme. Tú dnes senát, ktorý rozhoduje v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, uznal ako dôkaz. Viacerí, s ktorými Kočner komunikoval prostredníctvom Threemy a iných komunikačných kanálov, museli zo svojich pozícií odísť. Týka sa to napríklad Moniky Jankovskej, Martina Glváča, Dávida Lindtnera a ďalších.Viacerí sudcovia sú disciplinárne stíhaní. Podľa správ z komunikácie prostredníctvom Threemy bol Korytár namočený do kauzy Glance House.