Líder Dobrej voľby je ONLINE: Pýtajte sa Tomáša Druckera

Vaša otázka bola odoslaná! Ďakujeme.

Online rozhovor

14:58 - otázka od: Lubomir Chuchel Ako chcete zmeniť alarmujúce číslo 10 000 odvratitelnych úmrtí ročne a ako chcete bojovať s korupciou v zdravotníctve a justicii Už počas môjho pôsobenia sme začali s prepojením našich záchraniek so špecializovanými centrami nemocníc, aby v prípade mozgovej príhody alebo infarktu bol pacient čo najrýchlejšie prevezený do nemocnice, kde mu dokážu pomôcť, pretože v minulosti sa zbytočne pacient vozil po nemocniciach, kde mu pomôcť nevedeli. Je potrebné intenzívne pokračovať v preventívnych a skríningových programoch a to súvisí najmä so zásadnou zmenou odmeňovania v zdravotníctve nie len za výkony, ale za výsledky - nie je podstatné, či Vás niekto lieči, ale to, či Vám to pomohlo a odmena/úhrada má byť teda naviazaná na výsledky. Časť vykázaných odvrátiteľných úmrtí ide ale aj na vrub zlých výkazov z prehliadok mŕtvych, čo sa však tiež menilo. Súhlasím, že treba sledovať aj ďalšie výsledky ako sú onkologické, kardiovaskulárne, diabetes a podľa výsledkov aj odmeňovať nemocnice, lekárov, ale aj regulovať zisk zdravotných poisťovní, ktorý by si nemohli vyplácať, ani tvoriť, kým nedosiahnu požadované výsledky v zdravotníctve.

15:04 - otázka od: Ján Dobrý deň pán Drucker,najnovšie prieskumy hovoria a možnom víťazstve strany Smer-SD a ĽSNS.V čom si myslíte, že je neúspech všetkých dnes opozičných a mimoparlamentných strán, že nedokážu odvrátiť tento výsledok aj napriek tomu, že jednotlivé politické strany majú výrazných lídrov a ponúkajú aj možnú alternatívu? Samozrejme, že o výsledku rozhodnú voľby. Myslím si, že občania sú dnes veľmi sklamaní. Sklamanie trvá pre mnohých už niekoľko dekád. A keď nevidia ľudia to pomyslené svetielko na konci tunela začína v nich prerastať vzdor. Myslím si, že mnohí voliči strany ĽSNS nie sú "náckovia" ani sympatizanti fašizmu. Je to o vzdore. Mnohé strany súčasnej opozície sa nevedia dohodnúť a už mesiace si delia posty a robia politiku kádrovania a neponúkajú takúto nádej. Aj to je dôvod, prečo som sa rozhodol s kolegami založiť DOBRÚ VOĽBU, želal by som si viac spolupráce na konkrétnych opatreniach pre ľudí a Slovensko, čo nás trápi. Ustúpiť z ega.

15:06 - otázka od: Jaroslav dobry den.chcem sa vas opytat na zrusenie vymennych listkov k lekarovi specialistovi,nakolko to neskutocne zatazuje ludi a zbytocne prichádzame o peniaze.dakujem Nie je to vhodné zrušiť. Naopak potrebujeme posilňovať kompetencie a odbornosť našich všeobecných lekárov, aby dokázali poskytovať zdravotnú starostlivosť vo väčšom rozsahu a neboli často iba dispečermi.

15:10 - otázka od: Petr Kucera Pan Drucker, co si myslite, prosim... Mala by buduca vlada riesit prioritne problematiku domaceho prostredia, ako je mobilita, bezbarierovost, zivot seniorov a pod., alebo problematiky prenesene ako su migracne kroky, LGBT a pod. Dakujem za odpoved. Našim najväčším problémom je vymieranie Slovenska - rodí sa menej detí, mladí odchádzajú a o našich odkázaných nevládnych seniorov sa nemá kto starať, pretože naše ženy cestujú stovky kilometrov do Rakúska, Nemecka, aby sa starali o ľudí tam. Priorita musí byť posilnenie aktívneho života ľudí na Slovensku, aby neodchádzali naši preč, aby tu chceli mať viac detí, mali dobré podmienky na štúdium a prácu a aby sme mali dosť zdrojov na zdravotníctvo, sociálnu službu. Ak nám o 30 rokov bude chýbať 800tis. ľudí, toto je absolútna priorita. Určite väčšia ako LGBT. Treba ľudom pomôcť zlepšovať ich život, ale treba sa sústrediť na najdôležitejšie oblasti.

15:15 - otázka od: Alena Pán Drucker ste dobrý manažér a vaše návrhy zmien sú veľmi rozumné. Ale politika je o kompromisoch, čo v prípade, že pôjdete do koalície s Ficom je čisté scifi. Takže pokiaľ sa jasne voči súčasnému establishmentu nevymedzíte, tak 5% nepdosiahnete. A moja otázka znie. Pôjdete so SMEROm do koalície aj za tú cenu, že skončíte ako MOST-HÍD? Ak má byť predmetom politiky iba vymedzovanie sa "s kým ano" a "s kým nie", to považujem za veľmi málo. To život nikomu nezlepší. Samozrejme, človek musí mať princípy, hodnoty a politik aj svoj program, ktorý chce presadiť. Vylúčil som spoluprácu s ĽSNS, vylúčil som spoluprácu s R. Ficom a so Smerom, ktorý je o ňom. Ľudia rozhodnú. DOBRÁ VOĽBA chceme ponúknuť férový a kvalitný sociálno-demokratický program. Taký, ktorý sa aj bude reálne napĺňať.

15:17 - otázka od: jarmila bachorova je to spravne ked sa objednam k lekarovi specialistovi na vysetrenie alebo napriklad na sono dostanem termin za 3 mesiace ale ked zaplatim 15 euro mozem mat termin do tyzdna Nie je to správne. Bol som a som proti poplatkom za objednávanie z jednoduchého dôvodu. Lekár neurobí za tieto peniaze nič naviac. Je to čisté zneužitie núdze pacienta. Nemám problém s tým, ak niekto bude robiť naviac, aby som umožnil, že občan sa rozhodne si zaplatiť, ale musí mať možnosť v riadnych ordinačných hodinách mať rovnaké podmienky.

15:18 - otázka od: Rosto Dobry den, ked budete mat moznost zobrat ministerske kreslo chceli by ste byt ministrom zdravotnictva? Zdravotníctvo je pre nás jednou z priorít. Nemám osobne potrebu za každú cenu byť ministrom, ale presadzovať zlepšenia a program. Máme v tíme schopných ľudí, ale som pripravený podporiť aj Anderu Kalavskú.

15:22 - otázka od: Zuzana Zdravím Vás p.Drucker. Chcem volit Vašu stranu, kvoli Vám a Vášmu racionalnemu a nehašterivemu vystupovaniu a tiež kvoli dámam, ktoré máte na kandidátke a sú pre mna velmi dobrou volbou. Lenže o politiku sa vobec nezaujímam, nevladzem počúvať tých, ktorí sa tvaria že "to" robia pre Slovensko a pritom... Verím že naše deti, tým ako ich vychovávame, postupne presadia transparentnost a spravodlivost a zo Slovenska sa stane TOP štát. Ale podme k meritu veci. Kazdý s kým sa bavím ma odrádza, že máte málo % a že moj hlas prepadne... to samozrejme nechcem, ale ani neviem koho iného by som volila. Preto sa chcem opýtat, či ste neuvažovali o pričlenení sa k inej strane, fakt neviem ci sa to vobec da, a mozno ste to uz preberali aj verejne a ja som nepocuvala ;-). A v podstate je to asi nezmysel, lebo inak by ste nezakladali svoju stranu ak by ste mali k niekomu blízko. Tak či onak Vám držím palce a VERÍM Vám... Ďakujem. Myslím si, že hlas skôr prepadne iným stranám, napríklad Smeru, ale aj ĽSNS, lebo nebudú vedieť realizovať svoju politiku. Všetci ich vylúčili. DOBRÁ VOĽBA rastie v preferenciách. Reálne sme začali v septembri. Niektorí aj vyčítajú prečo sme nezačali skôr :) Som presvedčený, že to dosiahneme a verím aj v lepšie čísla ako 5%. Reprezentujeme profesionalitu v politike. Som presvedčený, že divadlo nestačí.

15:22 - otázka od: Jaroslav Lysík Dobrý deň. Pán Drucker, oslovil ste so vstupom do Dobrej voľby p. Kálavskú / bývalú ministerku zdravotníctva /? Podľa názoru ľudí by Vám podstatným spôsobom zdvihla preferencie aj vzhľadom k tomu, že obidvaja máte veľký podiel na zdravotnej reforme, ktorá sa žiaľ neuskutočnila. Ďakujem. Áno

15:23 - otázka od: František Takács 1.Gratulujem ako ste to vytmavili Harabinovi. 2.co sľubujete vo volebnom programe je veľmi pekne len ťažko niečo presadite pri vzniku takej veľkej koalície. 3.po vzniku vlády sa behom roka rozpadnete ! Ďakujem, uvedomujem si to. Otázka je: Aká je alternatíva? Musíme sa snažiť. Presviedčať argumentom, riešením, ľuďmi, ktorí sú u nás. Verím, že je to správna cesta.

15:25 - otázka od: Rado Pan Drucker plánujete mat míting aj na východe vo Svidníku Áno, cez náš FB sa dozviete, ale kľudne nám napíšte a odpovedáme. Budúci utorok sme síce na východe Humenné, Michalovce, ale ak máte chuť príďte za nami.

15:30 - otázka od: Peter Pichonsky P. Drucker, ste ste veľmi veľa ľudí potešil tym ze ste neodišiel z politiky a založil politickú stranu. No rád by som sa vás opýtal prečo aj vy ste preskočili na rétoriku "lebo Fico, lebo SMER".? Myslíte si ze v tejto dosť vypätie dobe a v tom marazme ktorý predvádzajú politické strany to voličom stačí? Nemalo by vám politikom ísť o väčšie ciele? Nepreskočil. Pozrite, niekedy sa musíte vyjadriť k veciam, keď to považujete za vážne. Napríklad som musel reagovať na pre mňa zlý nápad, že by mladí študenti ešte predtým ako pôjdu na vysokú školu študovať medicínu mali podpísať záruku zaplatiť 55tis. EUR, ak neodrobia 10 rokov na Slovensku. Znie to úplne logicky, veď keď študujú za štátne, nech to odpracujú tu... ale realita by bola taká, že každý z nás radšej pošle svoje dieťa do Brna alebo Prahy, kde ho vítajú s otvoreným náručím študovať zadarmo na krajšie školy s internátom zadarmo s lepšou perspektívou a už sa nám títo mladí nikdy nevrátia. To je proste diletanstvo. Nevravím, že tento problém s odchodom lekárov tu nie je. Ten treba riešiť, ale nie vyhnať 19 ročných skôr, ako začnú študovať. Tak a za toto ma niektorí kritizujú, že prečo som taký kritický.