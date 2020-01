Únia autodopravcov Slovenska obnovuje blokovanie hraničných priechodov a hlavných ťahov

BRATISLAVA - Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) obnovuje v utorok 28. januára ráno o 8:00 protestné zhromaždenia formou blokovania cestných hraničných priechodov. Zdôvodnila to na sociálnej sieti tým, že vláda odmietla akceptovať ich požiadavky.

Blokované úseky, rátajte s kolónami

Vodiči sa môžu pripraviť na možné zdržania a kolóny, najmä na obchádzkových trasách. Od ôsmej rána až do odvolania budú zablokované diaľničné hraničné priechody Kúty-Brodské a Čuňovo-Rajka. Krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková uviedla, že pre nákladnú dopravu budú zablokované obojsmerne, pričom osobná doprava bude mať prejazd bez obmedzení. „Dopravné informácie budeme priebežne aktualizovať s prihliadnutím na zmeny, ktoré budú hlásené od organizátora zhromaždenia,“ doložila Mihalíková.

Zelená vlna Slovenského rozhlasu informovala, že vozidlá zablokujú hraničné priechody v oboch smeroch pre nákladnú a kamiónovú dopravu s Českom, Poľskom, Maďarskom a Ukrajinou.

Zablokované by mali byť aj hlavné cestné ťahy v Žiline a Ružomberku, osobné autá, autobusy a záchranárske vozidlá by mali prejsť.

"Zdôrazňujeme, že neobmedzíme osobnú dopravu, v prípade potreby okamžite vytvoríme zákonnú záchranársku uličku. Prosíme spoluobčanov o pochopenie a podporu," oznámil UNAS.

UNAS po mimoriadnom valnom zhromaždení v nedeľu vo Zvolene požiadal Ministerstvo dopravy a výstavby SR, aby do pondelka 27. januára do 16:00 odpovedalo na jeho návrhy zliav na mýte. Zároveň malo spracovať predložený návrh dane z motorových vozidiel (cestnej dane) doručený na ministerstvo financií minulý týždeň. "V prípade záporného vyjadrenia Ministerstva dopravy a výstavby SR k navrhovaným zľavám na mýte vstúpi Únia autodopravcov Slovenska do protestov, tvrdého zhromaždenia a štrajku," informoval predtým UNAS.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) a minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd) budú v stredu vládu informovať o dopadoch návrhov autodopravcov. Vyplýva to z ich pondelkového rokovania o aktuálnom stave v kamiónovej doprave a o požiadavkách autodopravcov. Informovali o tom obidva rezorty v tlačovej správe.

"Ministerstvo financií aktuálne kvantifikuje dopady návrhu, ktorý rezortu predložil UNAS, a v ktorom autodopravcovia navrhli úplne nový systém výpočtu dane z motorových vozidiel. O konkrétnych číslach a vplyve na rozpočet bude minister financií informovať kolegov počas najbližšieho zasadnutia kabinetu," uviedla riaditeľka tlačového odboru ministerstva financií Alexandra Gogová. "Rovnako tak rezort dopravy prepočítava a vyhodnocuje posledný doručený návrh UNAS a následne bude informovať vládu," poznamenala hovorkyňa ministerstva dopravy a výstavby Karolína Ducká k návrhu autodopravcov na vrazné zvýšenie zliav z mýta.

Obe ministerstvá v súvislosti s požiadavkami UNAS a hrozbou obnovenia protestov pripomenuli, že nie je dôvod vyvíjať nátlak a prijať extrémne rýchlo unáhlené riešenie v priebehu niekoľkých hodín, či dní. "Daň z motorových vozidiel za rok 2020 bude splatná koncom januára 2021 a rovnako tak zľavy z mýta je možné uplatniť až od začiatku júla tohto roka. Na nájdenie optimálneho riešenia je teda dostatok času," dodali rezorty financií a dopravy.

UNAS žiada výrazné zvýšenie zliav z mýta pre vozidlá s hmotnosťou do a nad 12 ton v rozsahu 18 % až 26 %, resp. 27 % v závislosti od najazdenia počtu kilometrov (nad 5-tisíc, 10-tisíc, 20-tisíc, 30-tisíc, 50-tisíc a 60-tisíc kilometrov). V súčasnosti sú zľavy od 3 % do 11 %, resp. 12 %. Chce tiež zníženie ročnej sadzby dane z motorových vozidiel o 50 % pre hybridné motorové vozidlá, pre motorové vozidlá s pohonom na stlačený alebo skvapalnený zemný plyn, či na vodíkový pohon.

Taký istý pokles dane žiada aj pre návesy a prívesy s platným osvedčením o kontrole technického stavu. Pre úžitkové vozidlá a autobusy UNAS žiada nižšiu sadzbu tejto dane o 50 %, 40 %, resp. 30 % podľa emisnej triedy vozidla. Pre hybridné vozidlá, alebo s pohonom na zemný plyn a vodík by mal byť pokles sadzieb o polovicu.