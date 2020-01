Záhadná smrť ženy v Bratislave: FOTO Zúfalé pátranie kamarátky, polícia začal trestné stíhanie

O nájdení a neskôršom úmrí ženy v Bratislave informovala polícia na sociálnej sieti až potom, ako sa na Facebooku objavil status kamarátky zosnulej. "Pátrame po mužovi väčšieho vzrastu, ktorý bol s Vlaďkou v nedeľu, 19.1. 2020. Bol jeden z posledných, ktorý ju videl živú a hovorila o ňom ako o "novej láske"," napísala Kikuš.

Muž by sa mal podľa nej vyskytovať v Brne alebo v Bratislave, prípadne na celom území Českej a Slovenskej republiky. "Ak by ho niekto spoznal, potrebujeme jeho meno, adresu, kontakt, čokoľvek. Vlaďka M. bola pravdepodobne otrávená primiešaním drog a liekov do pitia pri návšteve Bratislavy. Jej srdce a cievy v mozgu to nevydržali," píše kamarátka.

Podľa polície, keď našli ženu, lekári zistili, že má zápal pľúc ako aj krvácanie do mozgu spôsobené pravdepodobne prasknutím cievky. "Na tele ženy neboli nájdené stopy násilia. V tele ženy bola zistená prítomnosť omamných a psychotropných látok. Poverený príslušník Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví. V priebehu včerajšieho popoludnia sme disponovali informáciou o úmrtí tejto ženy. Za účelom zistenia presnej príčiny úmrtia bola nariadená pitva tela ženy," informuje polícia.

Podľa výsledkov predbežnej správy neboli zistené žiadne vonkajšie ani vnútorné stopy násilia. Okolnosťami tohto prípadu sa v súčasnosti aj naďalej zaoberá polícia. Za Vlaďkou smúti okrem kamarátov, aj jej dcéra Karolína. "Milujem ťa a navždy ťa budem milovať," napísala na sociálnu sieť.