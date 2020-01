Hlina prezradil indetitu fešánd na jeho billboarde: Do volieb pre KDH zapojil aj rodinu

Hlina sa momentálne tak, ako ostatní naplno venuje predvolebnej kampani. O mesiac sa na Slovensku budú konať parlamentné voľby, ktoré budú v mnohom kľúčové. Šéf KDH sa rozhodol do kampane zapojiť aj rodinu. Mnohí to však zrejme nepochopili a hľadali za tým niečo iné. Niektorí si mysleli, že sa fotí s modelkami alebo hosteskami. Podľa šéfa kresťanských demokratov je to naozaj bláznivá doba, keď podozrenie vzbudzuje aj rodinná fotografia.

Žijeme v bláznivej dobe

Svoje dámy po pracovnom týždni vytiahol na obed. „Pozval som moje tri "hostesky”, “modelky" na obed do čínskej reštaurácie. Svojim spôsobom je to smutné, že keď som sa na billboard odfotil s mojou rodinou, tak som niekoho dokonca pohoršil, že prečo sa ten Hlina na billboard odfotil s hosteskami, modelkami,“ komentoval Hlina na sociálnej sieti. „Žijeme v bláznivej dobe, spochybňujeme každého a všetko,“ uviedol šéf KDH.

Zdroj: Facebook/Alojz Hlina

Ak by sa podľa neho v normálnej krajine odfotil predseda konzervatívnej strany na billboard s troma ženami, tak by ľudia mali pochopiť, že to môže byť len s manželkou a s dvoma dcérami. „Nefotil by sa s hosteskami,“ dodal.

Billboard, ktorý pohoršil

Celú situáciu spustili bilboardy, ktoré sú pred voľbami po celom Slovensku. „Niektorí sú ochotní pozorne načúvať rečiam, na konci dokonca zatlieskať, aj takým titánom slovenskej prorodinnej politiky ako sú Kollár, Kotleba, Danko alebo Harabin. Ešte aj fotečku si s nimi urobiť,“ napísal pred dvoma týždňami. „Na druhej strane ak má predseda kresťanských demokratov billboard, tak sa niektorí začnú pohoršovať, že prečo sa odfotil s troma ženami,“ komentoval vtedy Hlina.