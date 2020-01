SAD Zvolen stále nemá uhradené záväzky, od Luntera žiada ospravedlnenie

ZVOLEN - Slovenská autobusová doprava (SAD) Zvolen zatiaľ neeviduje na účte platby za záväzky Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), o ktorých samosprávny kraj tento týždeň deklaroval, že ich uhrádza. Rokovania s BBSK preto dopravca nevidí ako aktuálne. Uviedol to predseda predstavenstva SAD Zvolen Adrián Polóny.

"Na rokovania sme mali najmenej rok, zrazu sa však všetko má vyriešiť za pár hodín," povedal Polóny. Sám by najprv požadoval od predsedu BBSK ospravedlnenie pre všetkých zamestnancov SAD, ktorí v týchto dňoch robia všetko pre to, aby autobusy jazdili, a vyhotovujú zmluvy so samosprávami, regionálnymi združeniami miest a obcí Slovenska (ZMOS) a podnikmi. Tento stav podľa neho totiž zapríčinilo súčasné vedenie BBSK.

Ako Polóny tvrdí, dohody, ktoré majú zabezpečiť prímestskú dopravu v deviatich okresoch BBSK, so SAD podpísalo už Regionálne združenie miest a obcí Žiarsky región, ktoré zahŕňa napríklad aj mestá Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica, ako aj okres Brezno. Popoludní by sa mali pridať aj regionálne združenia ZMOS okresov Zvolen, Detva a Krupina a tiež okres Banská Bystrica.

"Na začiatku týždňa budeme vidieť, ako sa to celé rozbehne, potom vydáme k celému problému naše stanovisko," doplnil Polóny. Prímestské spoje v časti kraja prestali premávať v sobotu SAD Zvolen tak reagovala na rozhodnutie súdu o nelegitímnosti jedného z tzv. Kotlebových dodatkov, ktorý predlžoval zmluvu samosprávneho kraja so SAD o päť rokov.

Premiér ocenil primátorov a starostov

Predseda vlády SR Peter Pellegrini oceňuje konštruktívny prístup primátorov a starostov z banskobystrického kraja, ako aj zástupcov dopravnej spoločnosti, ktorí celý víkend pracujú na tom, aby v pondelok autobusy premávali pre občanov. Uprednostnili praktické riešenia pred politikárčením. Predseda vlády verí, že konečne takto začnú k riešeniu situácie pristupovať aj predstavitelia BBSK.