VOĽBY 2020 Michal Truban v ankete: Po vražde novinára sa potvrdzuje rozklad právneho štátu

Michal Truban hovorí, že PS/Spolu je najekologickejšia koalícia

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Prišiel z IT okruhov ako mladý programátor, venoval sa web supportu vo svojej firme. Vstúpil do politiky a vlani bol zvolený za predsedu Progresívneho Slovenska a nahradil tak Ivana Štefunka. Medzičasom čelil tzv. drogovej kauze, ktorá naňho vyplávala z minulosti najskôr formou videí z prednášok študentom a potom aj cez jeho fórum, kde sa ponáhľal predať "5 gramov bieleho". Spolu s lídrom strany Spolu Miroslavom Beblavým idú do volieb na jednom koni. Toto je predseda koalície Progresívne Slovensko - Spolu - Občianska demokracia - Michal Truban.