Megaproces Kuciak: Zsuzsovej podivné vety! Šokujúce podozrenie o tajných odkazoch Kočnerovi na súde

prečítajte si, ako prebiehal piaty deň pojednávania v kauze Kuciak

Štvrtý deň hlavného pojednávania vypovedal finančník Jaroslav Haščák aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, ktorý podľa Tótha spolufinancoval sledovanie novinárov

Podnikateľ poprel, že by spolufinancoval sledovanie novinárov

v utorok vypovedali kolegovia zavraždeného novinára

Podľa nich Ján Kuciak ohrozoval beztrestnosť Mariana Kočnera

Kočner požiadal o konanie v neprítomnosti

dnes sa očakáva výpoveď obžalovaného Mariana Kočnera aj Aleny Zsuzsovej

Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová ​

Video: Piaty deň hlavného pojednávania v kauze vraždy Jána Kuciaka, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica Martina Kušnírová

Začína sa šiesty deň pojednávania v kauze Kuciak:

16:04 "Sledovanie Next Apache bol hlavne o novinároch. Najčastejšie sme tam sledovali Eugena Kordu a Štefana Hríba," hovorí Kriak, ktorý stále odpovedá na otázky Kočnerovi. Kočner sa snaží navodiť dojem, že so sledovaním novinárov nemá nič spoločné.

15:56 Kriak sledoval okrem novinárov aj Daniela Lipšica, Milana Krajniaka aj Vladimíra Pčolinského. Zadanie vraj vždy dostával od Petra Tótha. V samom závere vraj Tóth spomínal aj Jaromíra Čižnára, ktorého mali sledovať. "To sa však neuskutočnilo," povedal Kriak.

15:48 Prvou novinárkou, ktorú mal Kriak sledovať, bola Martina Ruttkayová. "Ale to bola cvičná sledovačka," povedal Kriak. Tá už dnes v médiách nepracuje po tom, ako sa verejnosť dozvedela, že písala na objednávku Mariana Kočnera, ktorý jej zaplatil aj dovolenku.

"Som asi jediný novinár, ktorý vás považuje za priateľa," písala bývalá novinárka Kočnerovi.

15:44 Sledovanie spomínaného baru malo začať vtedy, keď vrcholila kauza Čistý deň. Zuzana Tománková, ktorá resocializačné centrum zakladala, bola s Kočnerom a Tóthom na jachte a je aj obhajkyňou Mariana Kočnera.

15:39 Kočner chce, aby Kriak bližšie popísal sledovanie baru Next Apache. "Do toho baru chodili novinári, ale aj iní známi ľudia. Zaznamenali sme tam, že tam niektorí ľudia nechodia len kvôli čítaniu kníh. Zaregistrovali sme tam aj drogy. Najčastejšie marihuana, ale bola videná aj tenká injekčná striekačka v koši na záchodoch," hovorí Kriak.

15:36 Kriaka sa bude pýtať aj obžalovaný Marian Kočner.

15:31 K Jánovi Kuciakovi im dal Tóth fotografiu, adresu a meno s priezviskom. Kočnerov obhajca sa pýta na to, či Kriak žiadal od Petra Tótha aj údaje o nejakom vozidle.

15:21 Svedka má možnosť pýtať sa aj obhajoba. Marek Para sa pýta, či pozná podnik Next Apache. "Áno, ale neodporúčam vám ho," povedal svedok.

Ide o bar v centre Bratislavy, kde rovnako sledovali novinárov. "Išlo o miesto, kde by sa mohli vyskytovať drogy a išlo o miesto, kde by mohli chodiť novinári," vysvetľuje Kriak.

15:14 Rodičia Jána Kuciaka uprene počúvajú, ako Miroslav Kriak opisuje sledovanie ich zavraždeného syna.

15:08 Kriak hovorí, že pokiaľ mu Tóth nedal požiadavku na sledovanie Kuciaka, nevedel o koho ide. "Fotky, ktoré sme robili mali podporný a demonštratívny charakter. Aby to znelo dôveryhodne to, čo sme napísali. Zo spravodajského hľadiska to malo nulovú hodnotu," hovorí ďalej svedok. Kuciaka sledovali 4 alebo 5 dní.

"Tretí alebo štvrtý deň sme chodili už po jednom, ku koncu sme už ani nevytiahli päty z domu. Dokopy sme Jána Kuciaka videli asi hodinu, možno hodinu a po a to päť mesiacov pred tou smutnou udalosťou, ktorá potom vo Veľkej Mači stala," hovorí Kriak.

15:04 "K samotnému Jánovi Kuciakovi. Bolo to niekedy v úvode októbra 2017, presný dátum si nepamätám, sme prvýkrát čakali na Prievozskej ulici v Bratislave pred pracoviskom Jána Kuciaka. Odtiaľto Ján Kuciak vyšiel, odkráčal na autobusovú stanicu, išiel do Serede, tam išiel na parkovisko k svojmu autu a odviezol sa do obce Veľká Mača. Keď som sa pozeral na Jána Kuciaka asi 2-3 minúty, tak som kontaktoval Petra Tótha a povedal som mu, že určite nejde o dílera ani užívateľa drog. Pokiaľ by vtedy išlo len o mňa, tak tu by sa naše cesty s Jánom Kuciakom rozišli. Peter Tóth povedal, že nemôžme to takto skončiť, že ho mám ešte sledovať, ale nenaliehal veľmi," vypovedá svedok.

15:01 Kriak začína svoju výpoveď tým, že ho oslovil Tóth na prelome rokov 2016/2017, aby sa podieľal na sledovaní novinárov. "Mal som to nazývať paparazzovanie, ale budem hovoriť sledovanie. Tak sa to ujalo v spoločnosti a ten výraz mi je bližší," hovorí Kriak. Na spoluprácu oslovil Štefana Mlynarčíka a Juraja Škrípa.

14:58 Výsluch Kriaka začína prokurátor tým, že Kriak má povedať, či je v nejakom vzťahu s obžalovanými. Pri všetkých Kriak odpovedal, že nie. Následne sa má vlastnými slovami vyjadriť ku skutku, ktorý sa prejednáva.

14:57 Ako prvý sa pred senát posadil Miroslav Kriak, ktorý prečítal prísahu. Kriak vypovedal po vznesení obvinení obžalovaným.

14:50 Do pojednávacej miestnosti vstúpili Štefan Mlynarčík a Miroslav Kriak, ktorí spolu s Petrom Tóthom sledovali novinárov, medzi ktorými bol aj zavraždený Ján Kuciak.

14:47 Miroslav Marček sa teda ďalších pojednávaní nezúčastní. Voči tomuto rozhodnutiu nemal nikto námietky. Obžalovaný Marček už teraz opúšťa pojednávaciu miestnosť.

14:41 Okrem toho, Marček žiadal zrušiť kolúznu väzbu. Uviedol, že aj senát sa vyjadril, že po jeho priznaní by to bolo možné.

14:40 Ďalšie pojednávania budú v neprítomnosti Miroslava Marčeka. O to žiadal aj on a súd jeho prítomnosť na hlavnom pojednávaní nepovažuje za podstatnú. Marčeka chcú vylúčiť na samostatné konanie.

14:38 Keďže Kočner nevypovedal ku skutkom, ktoré sú mu kladené za vinu v čase, keď bol obvinený, nevypovedal, prokurátor nenavrhol prečítanie jeho predchádzajúcich výpovedí.

14:37 Pojednávanie po prestávke pokračuje. Pred senátom už sedí obžalovaný Kočner. Rovnako ako Alena Zsuzsová aj Marian Kočner využil svoje právo nevypovedať.

13:38 Roman Kvasnica po čítaní z pasáží aplikácie Threema.

13:36 Zlatica Kušnírová počas prestávky.

13:33 Po týchto slovách je hlavné pojednávanie prerušené do 14:30.

13:31 O slovo sa prihlásil aj otec zavraždeného novinára. "Ja som kresťan a pre mňa je krstným niekto, kto bol dieťaťu pri krste. Tu sa spomína len to, že sa pán Kočner rozhodol byť krstným otcom. To mi ozaj pripomína mafiánske praktiky," povedal otec Jána Kuciaka.

13:28 Vyjadriť sa k výpovedi Zsuzsovej sa chce aj Zlatica Kušnírová. "Obžalovaná tvrdí, že o mojej dcére nepočula. Minulý týždeň tu vravela, že Jankovi zisťovali nákup. Pán Kočner si zisťoval u veštici, že kedy bude mať vnúčatá. Ja som minulý týždeň došla odtiaľto domov a moje prvé kroky smerovali k vnúčatám. Martinka s Jankom si plánovali tri vnúčatá. Akým právom ste nás o nich obrali?" pýta sa pani Kušnírová obžalovaných.

13:26 Roman Kvasnica sa domnieva, že pri svojich vyjadreniach dáva obžalovaná Zsuzsová odkazy Marianovi Kočnerovi.

"Z tohto pohľadu konštatujem, že tu odznela číslica tisíc a môže ísť zase o skrytý odkaz pre Mariana Kočnera," povedal Roman Kvasnica. Zsuzsová totiž na začiatku povedala, že dnes na otázky neodpovie, no neskôr zodpovie aj tisíc otázok.

13:25 "Výpovede obžalovanej sú plné rozporov, dotýkajú sa predovšetkým podstatných skutočností. Rešpektujeme právo obžalovanej nevypovedať aj aby sa bránila spôsobom, ktorý uzná za vhodný. Musíme rešpektovať obhajobnú taktiku, akou je vypovedať po častiach alebo neodpovedať na otázky," vyjadril sa advokát Roman Kvasnica.

13:20 Prokurátor dočítal zápisnicu o výpovedi. Teraz číta sudkyňa Zsuzsovej výpoveď z neverejného zasadnutia, kde sa rozhodovalo o väzbe.

Zsuzsová vtedy uviedla, že si privyrábala rôzne, prekladala z taliančiny a Marian Kočner jej dával peniaze. Nikto z obžalovaných sa k Zsuzsovej výpovedi nechce vyjadriť.

13:08 Pozrite si video zo šiesteho dňa hlavného pojednávania. Na súde sú prítomní všetci obžalovaní.

13:06 Zsuzsová v niekoľkých výpovediach uviedla, že to bol práve Hašćák, kto si mal objednať vraždu Jána Kuciaka. Podľa nej ju dal Haščák sledovať, nabúral sa jej do Facebooku a zverejnil jej komunikáciu s Danielom Lipšicom.

12:59 Zsuzsová sa vo svojich výpovedia snažila do vraždy namočiť aj Kočnerovho kamaráta a spolumajiteľa Penty Jaroslava Haščáka.

12:44 Kočner mal Zsuzsovú kontaktovať aj za účelom veštenia. Podľa obžalovanej mal Kočner svoju vešticu asi 20 rokov, no tá vedela veštiť len dlhodobo. "Tá moja zas vedela veštiť do jedného roka," povedala zsuzsová.

12:41 "Pán Kočner by nikdy nedal zlikvidovať pána Kuciaka. Pán Kočner chcel, tak ako mu to povedal do telefónu, nájsť na pána Kuciaka nejakú špinu a tým ho zdiskreditovať," povedala Zsuzsová.

Obžalovaná vo svojich výpovedia Mariana Kočnera veľmi bráni a obhajuje.

12:34 Prokurátor aj naďalej číta zápisnicu o výpovedi obžalovanej Aleny Zsuzsovej. Uvádza sa v nej, že Zsuzsová pomáhala Kočnerovi so zberom podpisov pre stranu Cieľ. "Celý deň sa doma nudím a mám čas, tak mi povedal, že mu môžem zbierať podpisy," vypovedala Zsuzsová.

12:29 Alena zsuzsová je po celý čas otočená k svojim obhajcom. Tí jej ukazujú niečo v mobile alebo na notebooku a potichu sa dohadujú.

12:25 Prokurátor jednu zápisnicu dočítal, teraz sa číta ďalšia výpoveď Zsuzsovej. Ani v tejto sa nechcela vyjadriť ku skutku, odpovedala však na otázky vyšetrovateľov. "O existencii pána Kuciaka som prvýkrát počula vtedy, keď bolo zverejnené, že sa mu mal pán Kočner vyhrážať," uviedla Zsuzsová.

12:20 Zsuzsová mala na žiadosť Petra Tótha hľadať niekoho, kto by vedel u prokurátora Jána Šantu vybaviť prepustenie Kočnera. Tóth jej mal volať aj s tým, že jej chce odovzdať darček k vysvedčeniu pre dcéru.

12:13 Zsuzsová sa vraj nikdy nestretla s Petrom Tóthom. Komunikovala s ním údajne len cez mobilnú aplikáciu Whatsapp. Vtedy mal Tóth Zsuzsovú kontaktovať, lebo mu to prikázal Marian Kočner z väzby.

12:01 "Pripadá mi velmi zvláštne, keď pán Andruskó vo svojej výpovedi hovorí, že sa ma bojí, lebo sa poznám s rôznymi ľuďmi. Pritom je to práve Andruskó, ktorý sa chváli vzťahmi s rôznymi osobami," prečítal prokurátor z výpovede Aleny Zsuzsovej.

11:59 Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry dnes podal obžalobu na Alenu Zsuzsovú pre vraždu exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka z roku 2010. Obžaloba bola podaná aj na Romana Ostružlíka a Vladimíra Mosnára. Zsuzsová je obžalovaná, že si vraždu objednala. Informuje o tom DenníkN.

11:54 Zsuzsová počas čítania zápisnice už sedí na svojom mieste. Z každej strany ju strážia ozbrojení príslušníci ZVJS.

11:52 Zápisnicu číta aj prourátor. "Celé tri týždne som premýšľala, ako si to mohol Andruskó na mňa vymyslieť a čím ďalej, tým menej mi to dávalo zmysel. Buď je pán Andruskó niekym úkolovaný alebo sa musel načisto zblázniť," uviedla Zuzsová vo výpovedi.

11:41 Obžalovaná vo svojej výpovedi uviedla, s akými politikmi sa stretávala. "Okrem pána Glváča som sa nestretla so žiadnym". Na otázku, koho mala v mobilnom telefóne uvedeného pod prezývkou Maznák, Zsuzsová odpovedala, že išlo o pána Glváča.

11:40 V Zsuzsovej výpovedi sa uvádza, že obžalovaný Marian Kočner jej posielal peniaze, najskôr to bolo 1500 eur a údajne, keď si zobrala auto na lízing, mal jej posielať 2000 eur.

11:38 Súd po prestávke pokračuje v čítaní zápisnice o výpovedi Aleny Zsuzsovej. "Pán Andruskó si mohol u niekoho objednať vraždu pána Kuciaka preto, aby to hodil na pána Kočnera, pretože by vedel, že by pána Kočnera hneď podozrievali," vypovedala obžalovaná.

11:17 Sudkyňa dočítala výpoveď Aleny Zsuzsovej a hlavné pojednávanie na krátko prerušila.

11:05 Zsuzsová vo svojej predošlej výpovedi uvádza, že požičala Zoltánovi Andruskóovi 30-tisíc eur. "Pán Kočner o tom nevedel, ani doteraz nevie," vypovedala Zsuzsová o peniazoch, ktoré mala vyplatiť za vraždu Jána Kuciaka.

10:56 Prokurátor navrhol prečítať predošlú výpoveď Aleny Zsuzsovej. Predsedníčka senátu ju tak číta.

10:52 Vypovedá Alena Zsuzsová. Tá hovorí, že sa nevie vyjadriť ku skutku, pretože o ňom vie len toľko, koľko si prečítala v médiách. Podľa nej výpoveď pána Szabóa a Marčeka ukázala, že pán Andruskó klame.

"Využívam svoje právo neodpovedať dnes na otázky, budem odpovedať na ďalšom vytýčenom pojednávaní," povedala Zsuzsová.

10:49 K výpovedi Tomáša Szabóa sa chce vyjadriť jeho bratranec, obžalovaný Miroslav Marček.

"Rád by som povedal, že výpovede pána Szabóa sú lož a pridržiaval by som sa mojich výpovedí, ktoré boli verifikované a overené vyšetrovateľmi NAKA," povedal Marček.

10:48 "Rodinu som dlho nevidel, v prípade prepustenia z väzby by som sa zdržiaval v dome svojich rodičov," povedal vtedy Szabó. Ďalej vypovedal o tom, kedy si otvoril obchod s potravinami, že je slobodný, bezdetný a vlastní dve motorky a auto.

10:46 Predsedníčka senátu konštatuje, že keď bol Marček už vo väzbe, dvakrát využil svoje právo nevypovedať. Pri rozhodovaní o väzbe na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku, ktoré bolo neverejné, Szabó vypovedal.

10:33 Marček sa počas čítania Szabóovej výpovede občas pousmeje a prehodí pár slov so svojím obhajcom.

10:28 Szabó vo výpovedi uviedol, že Jána Kuciaka mali len zbiť. Mal to vykonať Marček. Szabó tvrdí, že keď sa Marček vrátil k autu, tvrdil, že už tam našiel dvoch mŕtvych ľudí. "Ja som chcel zavolať políciu," vypovedal Szabó. Jeho bratranec ho však mal od toho odhovoriť.

Podľa Szabóovej výpovede to Marček naňho hodil, pretože mu závidel.

10:23 Szabó vo svojej predošlej výpovedi tvrdil, že zo zbrane on neskúšal strieľať, pretože nemal kde. Andruskó mu mal hovoriť o tom, že má problémy s priateľkou a že často chodil za inými ženami a na priváty.

10:14 Sudkyňa ďalej číta výpoveď Tomáša Szabóa. Tentokrát ide o výpoveď z mája 2019, v ktorej sa Szabó vyjadruje k vražde Petra Molnára. Podľa obžaloby ho mali v roku 2016 zavraždiť bratranci Szabó a Marček. Obžalovaný Marček sa ku skutku priznal, Szabó vinu odmieta.

10:02 Alena Zsuzsová si pár minút pred začiatkom pojednávania prechádzala svoju výpoveď.

09:56 Predsedníčka Ružena Sabová teda číta výpoveď Tomáša Szabóa.

09:46 Výsluch Miroslava Marčeka sa končí, predstupuje Tomáš Szabó. ten však využíva svoje právo nevypovedať. Kým pri Marčekovi stáli traja príslušníci ZVJS, pri Tomášovi Szabóovi sú len dvaja. Keďže Szabó vypovedať odmietol, prokurátor navrhol prečítať jeho predošlú výpoveď.

09:40 K Marčekovej výpovedi sa vyjadruje jeho bratranec Tomáš Szabó. "Neexistuje, že si Marček nepamätá, koľko sme presne mali dostať za vraždu. Pán Marček nie je typ človeka, ktorý si nepreráta peniaze. Pán Marček uviedol, že ja som si mal vypýtať ešte ďalšie peniaze. Neexistuje, že si pán Marček pri takejto sume nepamätá, koľko to bolo. Rovnako pán Marček uviedol, že som pri vražde nebohého Kuciaka mal používať vlastný telefón, vlastné auto aj auto môjho otca. Neexistuje, že by som išiel vraždiť s vlastným telefónom alebo autom," hovorí Szabó.

Szabó hovorí, že tvrdenia Andruskóa a Marčeka nesedia. Podľa neho to potvrdzuje aj to, že s týmto skutkom nemá nič spoločné.

09:36 Sudkyňa sa pýta, v akej vzdialenosti bol od Jána Kuciaka, keď Marček strieľal. "Asi 30 centimetrov, ja si však myslím, že to bolo menej," hovorí Marček. Pri týchto slovách sa mama Jána Kuciaka rozplače. Oči si utiera aj otec Jozef Kuciak, rovnako plače aj Zlatica Kušnírová.

09:32 Obžalovaní ani obhajcovia otázky nemajú, rovnako ani prokurátori ani advokát Kuciakovcov Daniel Lipšič.

Marčeka sa však pýta Roman Kvasnica, ktorý zastupuju Zlaticu Kušnírovú. Marčeka sa pýta na to, či mal presné informácie o čase odchodov a príchodov Jána Kuciaka. "Mal som informáciu, že o 6:00 odchádzal do práce a o 18:00 sa vracia," hovorí Marček s tým, že vo svojej prvej výpovedi omylom označil čas 16:00. "To som sa pomýlil," hovorí Marček.

Ďalej hovorí, že prišiel asi 15 minút pred príchodom Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

09:30 Pred senát sa ako prvý posadil Miroslav Marček. Ten sa už dávnejšie priznal k tomu, že zavraždil Jána Kuciaka, Martinu Kušnírovú aj Petra Molnára. Ostatní obžalovaní tentokrát ostávajú v pojednávacej miestnosti. Marčekovi budú môcť klásť otázky aj obžalovaní.

09:28 Sudkyňa obžalovaným prečítala poučenie, pričom zdôraznila, že priznanie a oľutovanie skutku, má pre nich význam.

09:24 Súd pokračuje v naplánovaných úkonoch. Pýta sa, či boli obžalovaným Marčekovi a Zsuzsovej doručené výpovede ostatných obžalovaných. "Áno, bolo mi to doručené v piatok," povedal Marček.

Zsuzsová rozpráva veľmi potichu. "Bola mi doručená výpoveď len Marčeka a Szabá, Kočnera nie," hovorí Zsuzsová.

09:17 Senát Špecializovaného trestného súdu tak uznal, že Threema je zákonne získaný dôkaz.

09:15 "Senát po porade nespochybňuje zákonnosť získania dôkazu. Súd dospel k záveru, že tento dôkaz je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu. Prílohou tohto dôkazu je extrahovaný súbor, ktorý je vo forme externých diskov. Pokiaľ sa jedná o samotnú analýzu, poskytla výsledok skúmania celkovo osem telefónnych prístrojov s tým, že dáta boli extrahované na externý disk. Súd nemá pochybnosti o zákonnosti získania tohto dôkazu. Súd dospel k záveru, že v tomto štádiu konania o získaných dôkazoch nerozhoduje a bude pokračovať v naplánovaných úkonoch. Pokiaľ bude potrebné po vykonaní dôkazu, ktorý bol navrhnutý, vypočuť obžalovaných, súd ich predvolá," povedala predsedníčka senátu s tým, že súd zamýšľa vylúčiť na samostatné konanie obžalovaného Miroslava Marčeka, ktorý sa ku skutku priznal.

09:13 Senát mal rozhodnúť o tom, či sa na pojednávaní budú čítať správy z aplikácie Threema. Súd o tom ešte nerozhodol. Prokurátor predložil sudkyni žiadosť o stanovisko Europolu. Jeho zástupcovia sú podľa prokurátora pripravení prísť na pojednávanie a podať stanovisko k Threeme.

09:10 Do pojednávacej miestnosti prišiel aj trojčlenný senát na čele s predsedníčkou Ruženou Sabovou. Tá konštatuje prítomnosť osôb na súde.

08:57 Rodiny sedia rovno oproti ľuďom, ktorí sú podľa obžaloby zodpovední za smrť ich detí.

8:56 Prítomní sú rodičia zavraždeného novinára, mama Martiny Kušnírovej Zlatica, aj bývalá manželka zavraždeného podnikateľa Petra Molnára z Kolárova.

08:55 Marian Kočner tentokrát nesedí pri svojom obhajcovi, ale v lavici pred ním. Všetci obžalovaní sú otočení k svojim advokátom a rozprávajú sa s nimi.

08:53 Alena Zsuzsová prišla opäť tak, že si zošitom zakrývala tvár.

08:52 Dnes sú v pláne výpovede obžalovaných. Na pojednávaní sú prítomní všetci obžalovaní.

08:51 Začína sa šiesty deň hlaného pojednávania v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka.

Obžalovaná Alena Zsuzsová sa cítí byť nevinná a vypovedať chcela až po Zoltánovi Andruskóovi, ktorý je už v prípade odsúdený. Práve Andruskó usvedčuje Zsuzsovú a Kočnera z toho, že to boli práve oni, ktorí vraždu Kuciaka zosnovali.

Hlavné pojednávanie pokračuje šiestym dňom a práve dnes by mala Alena Zsuzsová, ale aj Marian Kočner vypovedať. Rovnako sú predvolaní aj Štefan Mlynarčík a Miroslav Kriak. Tí mali patriť do tzv. sledovacieho komanda Petra Tótha. Bývalý novinár a Kočnerov kamarát vypovedal, že sledovanie novinárov si objednal Marian Kočner. Tóth je rovnako presvedčený, že za vraždou novinára Jána Kuciaka stojí Kočner so Zsuzsovou.

Vypovedali kolegovia Kuciaka

V utorok na hlavnom pojednávaní vypovedali piati kolegovia Jána Kuciaka, medzi nimi aj jeho šéfredaktor Peter Bárdy či editor investigatívneho tímu Marek Vagovič. Kolegovia zavraždeného novinára hovorili o Jánovi Kuciakovi ako o spoľahlivom a vždy nápomocnom človeku. Nazvali ho "novinárom novej generácie", ktorý vedel pracovať s otvorenými zdrojmi tak, ako to na Slovensku dokáže len málokto.

"Ján Kuciak ohrozoval beztrestnosť Mariana Kočnera," uviedol vo svojej výpovedi Marek Vagovič. Novinári spomínali aj telefonát, v ktorom obžalovaný Kočner povedal Kuciakovi, že sa začne zaujímať o jeho rodinu a garantuje mu, že skončí s písaním. Rovnako hovorili aj o tlačovej konferencii, ktorú Marian Kočner zorganizoval. Na tej ho Ján Kuciak svojimi otázkami zatlačil do kúta. Nikomu z nich však nenapadlo, že novinár mohol byť ohrozený na živote, zhodli sa všetci piati. Kočner sa pojednávania nezúčastnil, požiadal o konanie v jeho neprítomnosti.

Vražda Molnára a šaty pre Zsuzsovej dcéru

Obžaloba je spojená aj s vraždou podnikateľa z Kolárova Petra Molnára. Aj z nej sú obžalovaní Tomáš Szabó a Miroslav Marček. Bratranci mali Molnára zavraždiť v jeho dome, Marček, ktorý sa k obom vraždám priznal, vypovedal, že pre peniaze.

Molnárovo telo našla jeho sestra Silvia spolu so zamestnancom Zsoltom Meszárosom, ktorý pracoval u Molnára. Meszáros v utorok vypovedal a opísal ako Molnárovo telo našli. Vypovedal aj Molnárov blízky kamarát Peter.

Ako svedok bol predvolaný aj Maroš Vachna, konateľ firmy Nataša Azariy. Zsuzsová firmu oslovila, pretože chcela mať zo svojej dcéry modelku. Vachna priznal, že obžalovaná pred ním spomínala aj Mariana Kočnera. "Hovorila mi niečo so zmenkami, že to naňho narafičili, ale ja som jej nemal ako pomôcť," hovoril svedok.

Advokát Zlatici Kušnírovej Roman Kvasnica povedal, že po prečítaní komunikácie z Threemy medzi Marianom Kočnerom a ALenou Zsuzsovou, by chcel vachnu znova vypočuť.