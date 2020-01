ONLINE Kauza vraždy novinára: Kočner by nikdy nenašiel špinu na Jána Kuciaka, vypovedá šéfredaktor

Zoltán Andruskó vypovedal takmer päť hodín, jeho výpoveď je v procese kľúčová

Marian Kočner aj Alena Zsuzsová odmietli Andruskóovu výpoveď, Zsuzsová označila jeho slová za klamstvo

Zsuzsová konfrontovala aj matku zavraždenej Martiny Kušnírovej

obhajoba považuje výsluch Andruskóa za kľúčový a dôveryhodný

Andruskó je už odsúdený a dostal vyšší trest, než bol v pôvodnej dohode, podľa obhajcov nemal preto dôvod klamať

Zsuzsová požiadala o to, aby sa pojednávalo v jej neprítomnosti, najbližšie príde až 22. januára a zrejme bude vypovedať v plnom rozsahu

prečítajte si, ako prebiehal štvrtý deň pojednávania v kauze Kuciak

Peter Tóth vypovedal takmer 9 hodín, výpoveď Miroslava Kriaka a Juraja Škrípa preto súd preložil

Tóth sa ospravedlnil rodičom Jána Kuciaka aj matke Martiny Kušnírovej

Podľa Tótha Kočner so Zsuzsovou zosnovali vraždu novinára Jána Kuciaka

Štvrtý deň hlavného pojednávania vypovedal finančník Jaroslav Haščák aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, ktorý podľa Tótha spolufinancoval sledovanie novinárov

Podnikateľ poprel, že by spolufinancoval sledovanie novinárov

Video: Štvrtý deň pojednávania v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. Vypovedal finančník Jaroslav Haščák aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör​

11:02 Aj Marek Vagovič hovorí o tom, že Ján Kuciak si s nikým nevytváral vzťahy, nepísal o nikom cielene pozitívne či negatívne.

10:50 "Keď sa mu Kočner vyhrážal, štát neurobil nič. Vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák sa len smial," spomína Vagovič.

10:44 Prokurátor s apýta, či podobná reakcia ako od pána Kočnera bola aj od niekoho iného. "Vyhrážal sa mu niekto od bodorovcov, že si zistí, na akej škole študuje a bude mu robiť problémy. Myslím, že to bol pán Strápek," spomína si Vagovič.

10:33 Aj Marek Vagovič hovorí o telefonáte medzi Kuciakom a Kočnerom. "Keď som tú nahrávku počul, prebehol mi mráz po chrbte," hovorí svedok.

10:28 Vagovič hovorí o tom, ako Ján Kuciak veľmi precízne zmapoval prácu Mariana Kočnera. Kuciak o ňom napísal 23 článkov. "Prvé odpovede od Kočnera Kuciakovi boli ešte veľmi slušné, pri tých ďalších bolo vidieť, že Kočner je z neho nervózny," opisuje Vagovič. Aj on spomína tlačovú konferenciu Mariana Kočnera.

"My sme to sledovali naživo v redakcii a pamätám si, že keď Ján Kuciak prišiel naspäť do redakcie, boli sme naňho hrdí a chválili sme ho, že dokázal zatlačiť do kúta človeka, ktorý sa chváli, že jeho IQ je niekde na úrovni 165," spomína Vagovič.

10:27 Aj Marek Vagovič hovorí o práci Jána Kuciaka. "Venoval sa veľmi intenzívne aj Bodorovcom z Nitry, odkrýval ich väzby na vplyvných ľudí, ale aj rôznych mafiánov," hovorí Vagovič.

10:21 Prokurátor sa pýta na vzťah medzi Marekom Vagovičom a obžalovanými. Vagovič kladne odpovedal len na osobu Mariana Kočnera "Sám ma kedysi kontaktoval s nejakým tipom. Vtedy som sa s ním stretol, aj som si to overil a téma vtedy vyšla. Potom sa ma ešte párkrát snažil kontaktovať s nejakými tipmi, ale tie sa už nepodarilo overiť. Náš vzťah bol zo začiatku veľmi žoviálny, neskôr som začal písať o Dobroslavovi Trnkovi, vtedy mi volal a vyjadroval nespokojnosť s mojimi článkami," hovorí Vagovič.

10:20 Výsluch svedka Petra Bárdyho skončil. Na rade je Marek Vagovič, editor investigatívneho tímu, v ktorom Ján Kuciak pracoval.

10:18 Bárdy teraz hovorí o Martine Kušnírovej. "Vedel som, že mal priateľku, že sa zasnúbili aj že sa chceli vziať. Vedel som, že sa pripravujú na svadbu. Osobne som sa s ňou však nestretol a nepoznali sme sa," hovorí svedok. Rodičia zavraždených sa pri týchto slovách opäť rozplakali.

10:15 Prokurátor sa pýta na to, kto iný by mohol mať záujem umlčať Jána Kuciaka.

"Viete, ono to je strašne ťaźké pre mňa. Ja som si do vraždy Jána Kuciaka nemyslel, že niekto na Slovensku by mohol mať motív zavraždiť novinára. Neviem si vôbec predstaviť, kto by si mohol objednať vraždu. Obávali sme sa toho, že možno tí Taliani by mohli zabrániť tomu, aby vyšiel nejaký článok," hovorí svedok.

10:04 "V našej redakcii vo všeobecnosti platí, že nikto nerobí na žiadne zadanie, nikto nikoho do ničoho netlačí. Ján Kuciak sa sám rozhodol robi't na téme Marian Kočner. Ján Kuciak nebol nikým riadený, že by mal robiť články proti niekomu," odovedá Bárdy na otázku Romana Kvasnicu. Kočner totiž aj na súde často útočí na novinárov s tým, že píšu na objednávku.

10:02 Ján Kuciak bol v deň, keď mu volal Kočner, v sídle Penty. Riešil tému snahy dvojice ľudí, ktorí sa snažili získať majetok firmy Mecom. Manažéri Penty sa snažili Kuciakovi vysvetliť jednotlivé prepojenia, ktoré mali v spore Žiaran, Forisch ukázať, že spoločnosť Mecom je v práve.

09:58 "Ján Kuciak bol stelesnené dobro, On tú prácu nerobil pre peniaze, ale pre nejaký vyšší princíp. On mal aj ponuky od konkurencie za dvojnásobne vyšší plat, ale ostal s nami. On bol ochotný, len preto, aby pomohol kolegom, bol ochotný ísť aj do absurdných tém. Bol ľudský, kamarátsky a trávili sme spolu veľmi veľa času aj mimo práce," hovorí Bárdy, keď ho Daniel Lipšic vyzve, aby charakterizoval Jána Kuciaka.

Zlatica Kušnírová plače, vzlyky sa ozývajú aj medzi prítomnými novinármi. Otec Jána Kuciaka si utiera slzy a objíma sa so svojou manželkou.

09:55 "Ján Kuciak bol veľmi slušný a veľmi čestný človek. Nebál som sa toho, že by naňho mohol niečo Kočner nájsť," povedal Bárdy. Pri týchto slovách majú rodičia zavraždeného mladého páru slzy v očiach.

09:53 Svedok sa o tom, že sa Kočner Kuciakovi vyhrážal, dozvedel od novinára. Kuciak mal v telefóne zapnutý automatický systém nahrávania hovorov. Bárdy si hovor vypočul a potom poradil Kuciakovi, aby podal trestné oznámenie a aby si na seba dával pozor.

09:47 "Osobne nepoznám Petra Tótha ani nemám informácie, že by sa s ním stretol Ján Kuciak. Viem o tom, že je to bývalý novinár a bývalý spravodajský dôstojník. Viem, že nemá rád médiá ani mňa a ani neviem, čo si mám o ňom myslieť," povedal svedok na Parovu otázku, či pozná osobu Petra Tótha. Ostatní obhajcovia ani obžalovaný Szabó nemajú na svedka otázky.

09:45 Otázky Bárdymu teraz kladie Kočnerov obhajca Marek Para. Pýta sa ho na to, čo myslel pod pojmom, že by Marian Kočner Kuciakovi znepríjemňoval život.

"Keďže sme nepredpokladali, že by nás niekto chcel zavraždiť, predpokladali sme len nejaké žaloby či trestné oznámenia, prípadne sme sa obávali toho, že by niekoho mohli fyzicky napadnúť," odpovedá svedok.

09:41 Peter Bárdy hovorí aj o tom, že Ján Kuciak sa venoval aj Bonulu a Norbertovi Bödorovi, ktorý vypovedal ako svedok včera.

09:38 "Ján Kuciak bol analytik veľmi mladý a veľmi schopný. Držal si odstup a nevytváral si väzby k ľuďom, o ktorých písal. On aj Mariana Kočnera bral ako podnikateľa, ktorý nepodniká čestne, necítil k nemu nenávisť," opisuje Jánov šéfredaktor zavraždeného novinára.

09:36 Šéfredaktor opisuje, že Ján Kuciak posielal stovky infožiadostí. Kuciak si ich dával posielať do práce, ale aj domov a mal mať zriadený aj pobox.

09:34 "Po tom, ako niekoľko dní GP nekonala, bol Jano sklamaný a my s ním. Mysleli sme si, že ak sa človek z mafiánskych zoznamov vyhráža novinárovi, Generálna prokuratúra bude tohto novinára chrániť," hovorí Bárdy.

09:33 "Po tom telefonáte, ktorý som spomínal, som ja napísal komentár a informoval som o tom aj nášho právneho zástupcu a vtedajšieho generálneho riaditeľa. Jánovi Kuciakovi sme povedali, že by mal podať trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru," hovorí svedok.

09:31 Kuciak so zisteniami v kauze Donovaly priamo konfrontoval aj Mariana Kočnera na jednej z tlačových konferencii, ktoré obžalovaný organizoval. "Bolo vidieť, že Kočner bol vyvedený z miery," spmína Bárdy.

09:30 Kuciakov šéfredaktor spomína aj známy telefonát medzi Jánom Kuciakom a Marianom Kočnerom. Obžalovaný mu vtedy povedal, že sa bude zaujímať o jeho rodinu a garantuje mu, že skončí s písaním.

09:27 Bárdy hovorí o tom, ako Ján Kuciak spolupracoval aj s novinármi z iných redakcií. "Analytických novinárov je veľmi málo, časom sme chceli vytvoriť práve s Jánom Kuciakom akúsi sieť investigatívnych novinárov naprieč redakciami," opisuje Bárdy.

09:23 "Jano si zobral Kočnera, pretože vedel odkrývať veci vo verejných zdrojoch, to vie na Slovensku málokto. Práve to bol dôvod, prečo písal Ján Kuciak o Marianovi Kočnerovi. Bol najzdatnejší v odkrývaní ekonomickej trestnej činnosti," hovorí šéfredaktor.

09:22 Kočnerov obhajca pozorne počúva, obžalovaný Tomáš Szabó, ktorý je dnes jediný prítomný z obžalovaných, sa dohaduje so svojou obhajkyňou.

09:19 Prokurátor Bárdyho vyzýva, aby vlastnými slovami opísal prácu Jána Kuciaka. "Jano sa systematicky venoval tomu, čo my niekedy nazývame podnikaním Mariana Kočnerova. Jeho veľká výhoda bola v tom, že vedel vyhľadávať informácie v otvorených zdrojoch," hovorí Bárdy.

09:15 Ako prvý bude vypovedať šéfredaktor Peter Bárdy, ktorý najskôr číta prísahu.

09:12 Predsedníčka senátu im číta poučenie.

09:10 Sudkyňa konštatuje prítomnosť zúčastnených a rovnako aj svedkov, kolegov Jána Kuciaka. Vypovedať budú Peter Bárdy, Marek Vagovič, Ján Petrovič, Dag Daniš a Annamária Dömeová.

09:08 Predsedníčka senátu Ružena Sabová na začiatku pojednávania upozorňuje novinárov, že niektoré médiá nerešpektujú zákaz zverejňovania tvárí sudcov.

09:00 Kolegovia Jána Kuciaka sú v pojednávacej miestnosti. Prítomný je obhajca Mariana Kočnera Marek Para, ako vždy prišli aj rodiny zavraždených.

07:52 Hlavné pojednávanie sa začína o 09:00.

07:51 Vypovedať by mali aj dvaja svedkovia k vražde podnikateľa z Kolárova Petra Molnára. Aj z jeho smrti sú obžalovaní bratranci Tomáš Szabó a Miroslav Marček.

07:50 Dnes budú vypovedať kolegovia zavraždeného novinára. Medzi nimi šéfredaktor Peter Bárdy, šéf investigatívneho tímu Marek Vagovič či komentátor Dag Daniš.

07:49 Miestnosť, ktorá je určená pre novinárov, sa postupne zapĺňa. O prípad sa zaujímajú aj rôzne zahraničné médiá.

07:48 Začína sa piaty deň hlavného pojednávania v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka.

Po Alene Zsuzsove a Miroslavovi Marčekovi požiadal o konanie v neprítomnosti aj obžalovaný Marian Kočner. Urobil tak práve vtedy, kedy sa na súd chystajú novinári z redakcie Aktuality, v ktorej Kuciak, ktorého vraźdu si mal Kočner objednať, pracoval. Ako svedkovia sú predvolaní napríklad šéfredaktor Peter Bárdy či šéf investigatívneho tímu, v ktorom novinár pracoval, Marek Vagovič. ​

Bödör poprel Tóthovu výpoveď

Na štvrtom hlavnom pojednávaní vypovedal aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör. Ten mal podľa slov Petra Tótha spolufinancovať sledovanie novinárov. Okrem iného, z komunikácie cez aplikáciu Threema vyplýva, že Kočner mal nitrianskeho podnikateľa žiadať aj o rôzne informácie k jeho trestným veciam či priebehu konaní.

Často si písali o "kamošovi", čo mala byť prezývka bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, ale aj o "'šéfovi" ako mali vola predsedu strany Smer Roberta Fica. Bödör na pondelňajšom pojednávaní všetko poprel a tvrdil, že sa nikdy na žiadnom sledovaní novinárov nepodieľal.

Haščák o od*ebaní čuráka

V pondelok vypovedal aj spolumajiteľ finančnej skupiny Penta Jaroslav Haščák. Finančník potvrdil, že sa s obžalovaným Marianom Kočnerom pozná a že patril do širšieho okruhu jeho známych alebo kamarátov. Reč padla aj na správu, ktorú mal Kočner poslať Haščákovi.

"Pracujem na od*ebaní čuráka," stálo v textovej správe, ktorú finančník obdržal. Tak, ako pred vyšetrovateľo, aj pred senátom Špecializovaného trestného súdu vypovedal, že išlo o vyšetrovateľa Lukáša Kyselicu, ktorého chcel Kočner "odstrániť" z prípadu objednávky vraždy Sylvie Volzovej, z ktorej je obžalovaný Pavol Rusko.

Tóth o vine Kočnera nepochybuje

V stredu vypovedal aj bývalý kamarát Mariana Kočnera, Peter Tóth. Tóthova výpoveď trvala takmer deväť hodín. Exsiskár sa rozhovoril o tom, ako na Kočnerov príkaz zriadil sledovací tím, ktorý "paparazzoval" novinárov. Medzi nimi bol aj zavraždený Ján Kuciak.

Tóth na súde vyhlásil, že nepochybuje o tom, že vraždu novinára zosnoval Marian Kočner spolu s Alenou Zsuzsovou. Bývalý šéf kontrarozviedky opísal aj to, ako mu Marian Kočner na jachte v Chorvátsku hovoril o zavraždení jedného novinára. Obžalovaný mal potom možnosť svedkovi klásť otázky. Kočner poukazoval na to, že Tóth klame.

Neskôr vyšlo najavo, že ďalšou osobou, ktorá bola s Kočnerom, Tóthom, ich ženami a so psom Brendou na jachte v Chorvátsku, bola bývalá riaditeľka kontroverzného Čistého dňa Zuzana Tománková. Tá zastupovala lekára, ktorý obhliadal telo zavraždeného novinára a urobil pri tom množstvo chýb, ale aj Mariana Kočnera, ktorého aj navštevovala vo väzbe.