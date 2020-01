Opatrnosti nikdy nie je dosť: Hmla komplikuje dopravu, v oblasti Senca sa tvorí poľadovica

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Mrznúce mrholenie spôsobuje v oblasti Senca poľadovicu. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest na svojej stránke. Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov je v lokalitách Čaňa, Slovenské Kľačany, Veľký Krtíš, Čebovce, Moldava nad Bodvou, Jelšava, Myjava, Veľké Kapušany, do 100 m v lokalitách Nitrianske Rudno, Budimír, Tornaľa, Svinia, Štós, Rimavská Sobota, Petrovany, Košice, Haniska, Trebišov, Kráľovský Chlmec, Pezinok, Milhosť, Turňa nad Bodvou a Nižná Šebastová.