VOĽBY 2020 Najnovší PRIESKUM: Kotlebovci silnejú, doťahovačky ku vládnemu Smeru

BRATISLAVA - Ak by sa parlamentné voľby konali dnes, vyhral by ich vládny Smer-SD s výsledkom 18,7 percent. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry Focus. Nasledovali by ho Kotlebovci-ĽSNS a koalícia PS/Spolu. Do parlamentu by sa tak dostalo deväť subjektov.

Prieskum agentúra realizovala od 10. janúara do 14. januára 2020 na vzorke 1010 respondentov. Tých sa pýtali: "V tohtoročných parlamentných voľbách budú kandidovať nasledujúce politické strany a hnutia. Predstavte si, prosím, že by sa už budúci víkend konali na Slovensku parlamentné voľby. Zúčastnili ste sa ich? Ak áno, ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?"

Kým ĽSNS by vo voľbách získalo 13,6 percentnú podporu, čo je oproti decembrovým 11,8 nárast, koalícia PS/Spolu by dosiahla 10,5 percent.

Na štvrté miesto by sa s maličkým odstupom postavila strana Za ľudí Andreja Kisku so ziskom 10,3 percent. Po miernom zlome nasledujú Matovičovci (OĽaNO) so ziskom 7,7 percent. Za nimi ide Sme rodina so 7,1 percentami. Na ďalšiu pozíciu by sa dostalo KDH s rovnými 6 percentami voličov. Na hranici zvoliteľnosti by sa ocitla SaS so ziskom 5,4 percent. Ešte horšie by dopadli národniari z SNS, ktorí by sa so ziskom 5,1 percenta len tak-tak dostali do parlamentu.

Pred bránami parlamentu by skončil Most-Híd (4 percentá), Maďarská komunitná spolupatričnosť (3,7 percent), Dobrá voľba (3,3 percent) a Vlasť (2,3 percent).