Harabin vytiahol oslobudzujíci rozsudok: Všetci ma očierňujú! Pravda je však niekde inde

BRATISLAVA - Štefan Harabin v nedeľnej diskusii vytiahol rozsudok, podľa ktorého františkána Bystríka Janíka oslobodil. Nie je to však celkom pravda. Rok po Harabinovom rozsudku skončil Janík v cele. K celej kauze sa vyjadrovali aj šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár či líder KDH Alojz Hlina.

Problémom je, že Harabin nehovorí celú pravdu. Jeho senát ho síce oslobodil, no okresný prokurátor sa proti rozsudku odvolal a Janík nakoniec skončil vo väzení. Po prepustení z väzenia odišiel do Prahy a o takmer desať rokov zomrel vo veku 46 rokov. Harabin sa teraz v diskusnej relácii TA3 týmto rozsudkom oháňal.

Dosť bolo klamstiev

Harabin však túto pravdu vidí po svojom. „Priatelia, dosť bolo klamstiev. Prinášam vám pravdu o františkánovi Bystríkovi Janíkovi podloženú dôkazom. Môj senát Bystríka Janíka oslobobodil. Svedomie mám v tomto smere čisté. A nič na tom nezmení ani falošný kresťan a, žiaľbohu, aj aktuálny predseda KDH, Alojz Hlina,“ uviedol Harabin na sociálnej sieti. Opäť sa navážal do „ultraliberálov a ich platených médií“. „Pre nich všetkých, ale aj pre všetkých, ktorí o mne pochybovali teda ešte raz - senát pod mojím vedením Bystríka Janíka oslobodil! Taká je pravda.“

Asi mi nerozumejú

Myslí si, že buď to robia účelovo, alebo rozsudkom nerozumejú. Okomentoval aj nasledujúce procesy, ktoré viedli k odsúdeniu Bystríka Janíka. „Preto by sa všetci tí, ktorí by chceli nespravodlivo hodiť vinu na mňa, mali pýtať, kto bol prokurátor a kto boli sudcovia krajského súdu, ktorí nariadili Bystríka Janíka odsúdiť. Ťarcha tohto rozsudku je práve na ich pleciach a nikto, kto pozná právo a je spravodlivý, nemôže z toho viniť Harabina,“ uviedol s tým, že im neostávalo nič iné, iba rozhodnutie rešpektovať.

Svojmu rozsudku venoval ešte jeden status, v ktorom priložil aj konkrétny rozsudok. „Niektorí aj napriek tomu pokračujú v očierňovaní mojej osoby,“ uviedol Harabin. K tejto téme sa vyjadrili aj Boris Kollár a Alojz Hlina.

Spis „Cyril“

Bystrík Janík bol františkánsky kňaz, ktorého tajne vysvätili za kňaza. Začiatkom 80. rokov spustila vtedajšia Štátna bezpečnosť akciu Vír namierenú proti františkánom v Československu. V roku 1983 bol na Janíka založený spis s krycím menom Cyril. O dva roky ho obžalovali a prípad dostal na stôl senát na čele s Harabinom. V októbri ho senát oslobodil. Práve tento oslobodzujúci rozsudok Harabin prezentuje Harabin ako hlavný dôkaz.

To však nie je celá pravda. Okresný prokurátor sa proti rozsudku odvolal a poslal prípad ďalej na krajský súd v Košiaciach. Ten oslobodzujúci rozsudok zrušil a poslal prípad späť na súd v Poprade. Následne vo februári 1986 senát opäť vedený Harabinom Janíka odsúdil na nepodmienečný trest 28 mesiacov. Harabin však tvrdí, že nemal inú možnosť. „Sú takí, ktorí to robia účelovo, iní len nerozumejú právu a nechápu, že prokurátor sa voči oslobodzujúcemu rozsudku môjho senátu odvolal na krajský súd, ktorý s našim rozsudkom nesúhlasil a ako nadriadený súd nariadil nám, podriadenému súdu, Bystríka Janíka odsúdiť, čo sme museli rešpektovať. Ak sme chceli dodržať zákon, nemali sme na výber.“

Janík mal v tom čase podlomené zdravie, do väzenia nastúpil v júli 1986. Celý prípad stál na svedectve ženy, ktorá Janíka dobrovoľne podporovala. Kvôli neustálemu sledovaniu a vypočúvaniu zo strany ŠtB však bola psychicky labilna. Z väzenia ho pustili o rok neskôr. Odišiel do Prahy, kde sa pridal k miestnym františkánom a v roku 1998 vo veku 46 rokov zomrel.