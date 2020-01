Prvé REAKCIE politikov na zatknutie Dobroslava Trnku: Čaputová hovorí o prelome!

Správa o zadržaní Dobroslava Trnku je pre slovenskú spravodlivosť prelomová. Napísala to prezidentka Zuzana Čaputová na svojom facebookovom profile. Reagovala tak na jeho zadržanie políciou. Trnku dnes ráno zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA).

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Prelomová správa pre Slovensko

„Správa o zadržaní jedného z bývalých najmocnejších mužov v štáte, Dobroslava Trnku, je pre spravodlivosť na Slovensku prelomová. Platilo by to tiež o hociktorom inom štáte, kde by sa šéf prokuratúry ocitol za mrežami a čelil by rozhodovaniu o väzobnom stíhaní za trestnú činnosť. Aby mohol nastať v našej justícii skutočne očistný proces, potrebujeme poznať pravdu a tú sa, verím, dozvieme v spravodlivom procese s pánom Trnkom aj so všetkými ďalšími, ktorí sa s ním na zneužívaní spravodlivosti podieľali. Úlohou prokuratúry, súdov a polície aj naďalej zostáva vysporiadať sa s tými z vlastných radov, ktorých kredit vyvoláva oprávnené pochybnosti verejnosti a znižuje autoritu a dôveryhodnosť týchto inštitúcií. Každý krok k očiste dôveru posilňuje,” uviedla prezidentka.

Podľa Pellegriniho ide o dôkaz, že nie sú žiadne chránené osoby

Zadržanie Dobroslava Trnku dokazuje, že na Slovensku nie sú žiadne chránené osoby, ktorých by sa zákon netýkal. Uviedol to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v reakcii na dnešný ranný zásah Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) u bývalého generálneho prokurátora. Informáciu priniesla polícia na sociálnej sieti. Bývalému šéfovi prokuratúry pribudlo obvinenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa.

„Zásah ukazuje, že dnes neexistujú nijaké chránené osoby, voči ktorým by orgány činné v trestnom konaní nemohli zasiahnuť, pokiaľ majú podozrenia z porušenia zákona. Rozviazanie rúk polícii a nové zákonné postavenie policajného prezidenta boli kľúčovými krokmi k dosiahnutiu tohto stavu. S o to väčším znepokojením vnímam posledné výroky opozície, že pozíciu policajného prezidenta treba opäť spolitizovať,“ uviedol Pellegrini v reakcii, ktorú poskytla jeho hovorkyňa Patrícia Macíková.

Matovič začal prirovnaním

Opozičný líder Igor Matovič sarkasticky prirovnal zadržanie Trnku k zberu trniek ako prírodných plodov. "Takže NAKA zrejme čakala až bude pekne omrznutý, lebo teraz bude "sladší a mäkší," povedal Matovič a vzápätí dodal hypotézu o "guľke do hlavy". Tiež si myslí, že Trnkov trezor je mimoriadne bohatý.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

NAKA poskytla čas na zametenie stôp

"V čase, kedy má slovenská polícia v porovnaní s inými európskymi krajinami najnižšiu mieru dôvery ľudí, sme očakávali dramaticky akčnejší prístup voči Dobroslavovi Trnkovi. Čas, ktorý mu takto NAKA zbytočne poskytla na zametenie stôp a dohodnutie postupu so svojimi skorumpovanými priateľmi, úplne zbytočne sťaží ďalšie procesy vedúce k uplatneniu spravodlivosti," myslí si Matovič.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Tomu prekáža, že domové prehliadky neprebehli aj u ďalších ľudí. "Obdobne nepochopiteľne NAKA dodnes nevykonala domové prehliadky a nezadržala ani Moniku Jankovskú, Jána Počiatka, Norberta Bödöra a ďalších, ktorí v rukách spravodlivosti mali skončiť už veľmi dávno," uzavrel.

Načo čakali? Pýta sa Sulík

Predseda liberálne SaS Richard Sulík je znepokojený tým, aký čas si na zadržanie dala samotná NAKA. „Už pred dvomi mesiacmi sme hovorili, aby bol Dobroslav Trnka vyšetrovaný vo väzbe, pretože bolo pri najmenšom zrejmé, že bude mať možnosť ovplyvňovať vyšetrovanie. Otázkou teraz je, komu všetkému pomohol čas, ktorý dala polícia Dobroslavovi Trnkovi na slobode. Prečo polícia konala až teraz? Načo čakali? Potreboval ešte pozametať stopy?“ pýta sa predseda SaS Richard Sulík.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Strana SaS si myslí, že bude veľmi náročné dočkať sa celej pravdy a spravodlivého procesu. „Trnka je stelesnením mafie, ktorá tu počas vlády Smeru rozťahovala svoje chápadlá. Polícia by však mala v záujme očisty justície konať ráznejšie. NAKA by si tak mala prísť, okrem Trnku, aj pre Počiatka, Bödöra či iných. Až vtedy by sme možno všetci s údivom pozerali, ako by ich cela donútila rozprávať,“ doplnil poslanec NR SR za SaS a tímlíder strany pre spravodlivosť Alojz Baránik.

Alojz Baránik Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Po dlhých rokoch prepojenia mafie na rôznych ústavných činiteľov sa konečne začalo niečo diať. Pevne verím, že po riadnom prešetrení budú pykať za svoje činy všetci, ktorí boli zapojení do tejto siete. Myslím a dúfam, že toto je presne typ človeka čo bude spievať, aby si aspoň trochu pomohol," vyjadrila sa tímlíderka pre zdravotníctvo zo SaS Jana Cigániková.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

PS/Spolu dnešok chápe ako očakávaný krok

"Zadržanie bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku je správnym, logickým a očakávaným krokom, ktorý veríme, že bude smerovať k naplneniu spravodlivosti. Na obnovu dôvery v štát a jeho inštitúcie však potrebujeme viac," tvrdí koalícia PS/Spolu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"K zadržaniu dochádza týždne po tom, ako celá krajina videla jeho dohadovanie kšeftov s vtedajším ministrom Počiatkom či ako si necháva rozkazovať od mafiána Kočnera. Trnku v putách navyše sledujeme v čase, keď Jankovská, Počiatek a Bödör behajú na slobode. Dnešné zadržanie Trnku je vo férovej krajine s fungujúcou spravodlivosťou úplne normálna vec a nevyhnutné minimum. U nás je to žiaľ dôvod na oslavu. Na to, aby mohli ľudia dôverovať spravodlivosti a inštitúciám, ktoré ju majú zabezpečovať nestačí len vymeniť figúrky," myslia si prograsívci.

Kollárovci hovoria o najprospešnejšej akcii polície

Kollárovci hodnotia zadržanie ako pozitívnu vec. „Dnešné trnkobranie je jednou z najprospešnejších akcií slovenskej polície. Uvidíme, či dnešné ráno je len počiatkom a zároveň koncom, alebo to bude mať aj pokračovanie,“ tvrdí tlačové oddelenie hnutia Sme rodina.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Podľa Remišovej Trnka zneužíval svoju funkciu

"Z Kočnerových nahrávok vyplýva, že prokurátor Dobroslav Trnka dlhodobo zneužíval svoju funkciu v prospech zločinu. V takejto vážnej veci by ho polícia mala stíhať väzobne, pretože ťažko nájsť väčší zločin, ako keď najvyššie postavený zástupca štátu v systéme spravodlivosti zneužíva svoju funkciu v prospech mafie. Tieto podozrenia boli známe už niekoľko rokov a je obrovská chyba, že Trnka mohol aj napriek podozreniam vykonávať funkciu prokurátora. Kočnerom a Dobroslavom Trnkom to však nekončí. Policajný prezident a prokuratúra majú však pred sebou naliehavú úlohu, aby zabezpečili, že všetci, ktorí pomáhali Kočnerovi rozkladať systém spravodlivosti zvnútra, vrátane Kočnerových sudcov, prokurátorov a Kočnerových vyšetrovateľov budú tvrdo potrestaní,” povedala Veronika Remišová, podpredsedníčka strany Za ľudí.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Šeliga vraví, že ide o jedno z chápadiel mafie

“Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka nie je hlavou mafie, ktorá ovládala tento štát. Je len jedným z chápadiel, ktoré pomáhalo kryť gaunerov, ktorí páchali ťažké zločiny proti štátu, proti konkrétnym ľuďom. Všetky kauzy, ktoré Trnka riešil by mala prokuratúra znova preveriť a vyšetriť. Celá verejnosť oceňuje zadržanie Dobroslava Trnku. Stále však máme nezodpovedané tri otázky. Prečo to trvalo až 2 mesiace od trestného podania, ktoré sme podali? A prečo nebol zadržaný aj Ján Počiatek, Monika Jankovská?” povedal Juraj Šeliga, podpredseda strany Za ľudí.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Vyšetrovateľ NAKA obvinil Dobroslava Trnku 18. decembra a dnes ho polícia zadržala pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Ako uviedla polícia na svojom facebookovom profile, obvinený sa skutku dopustil v období rokov 2007 až 2014, keď ako verejný činiteľ nesplnil povinnosť vyplývajúcu preňho z Trestného poriadku a po prevzatí zvukovej nahrávky zo spravodajskej operácie Slovenskej informačnej služby pod krycím názvom Gorila, z ktorej vyplývalo podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov, od Mariana K., nahrávku ukrýval a neodovzdal orgánom činným v trestnom konaní. Podľa polície chcel získať majetkový prospech za to, že pomôže osobám na nahrávke.