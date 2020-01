Už to vypuklo! Autodopravcovia od noci blokovali viaceré hraničné priechody: FOTO, kde to bolo najhoršie

Autodopravcovia pokračujú v pondelok v blokovaní hraničných priechodov pre nákladnú dopravu. V tejto forme protestu, s ktorou začali v nedeľu od 22:00, chcú vytrvať do splnenia svojich dvoch požiadaviek, a to na zníženie dane z motorových vozidiel o 50 percent a pozastavenie výberu mýta. Osobné autá, autobusy a záchranné vozidlá môžu napriek obmedzeniu cestnej premávky prejsť. Štrajk Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) trvá siedmy deň, od utorka 7. januára.

Štrajkujúci autodopravcovia aktuálne blokujú pre kamióny hraničné priechody Trstená, Medveďov, Slovenské Ďarmoty, Šahy, Makov, Svrčinovec či cestu v Krásne nad Kysucou v smere do Čadce, dopravu riadia policajti. S kolónami od desať do 60 minút treba počítať na cestách do hlavného mesta a rovnako do centra Bratislavy.

Video približuje aktuálnu situáciu na hraničnom priechode Kráľ

Osobné autá a autobusy v úsekoch prejdú v oboch smeroch. Dopravu riadia policajti. Rátať treba so zdržaniami. Na cestách hlavného mesta miestami šoféri hlásia hodinové zdržanie. Informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.

10:50 KOŠICE: Prímestská doprava dnes nie je obmedzená štrajkom autodopravcov

Prímestská autobusová doprava v Košickom kraji dnes nie je obmedzená štrajkom autodopravcov. Informovala o tom hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja Anna Terezková. „Všetky spoje premávajú podľa cestovných poriadkov. V prípade zmien bude Košický samosprávny kraj verejnosť informovať,“ dodala.

10:45 Dopravný prehľad

Bratislavský kraj: Prejazdné sú Rožňavská ulica a hraničný priechod Brodské. Na diaľničnom priechode Čunovo – Rajka je blokovaná nákladná doprava, prejazd osobnej dopravy je bez obmedzení.

Trnavský a Prešovský kraj: Cesty bez obmedzení.

Trenčiansky kraj: Hraničné prechody Drietoma v okrese Trenčín a Lysá pod Makytou v okrese Púchov sú plne prejazdné.

Nitriansky kraj: Od včerajšieho dňa od desiatej večer je zablokovaný hraničný priechod Šahy.

Žilinský kraj: Na hraničnom priechode Svrčinovec a Trstená je osobná doprava púšťaná v oboch smeroch. Kamiónová doprava stojí. V teréne sú policajné hliadky, ktoré naďalej dohliadajú na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Banskobystrický kraj: Šiatorská Bukovinka, cesta 1/71, 40 kamiónov odstavených v jednom jazdnom pruhu, premávka umožnená striedavo vo voľnom pruhu. Slovenské Ďarmoty, cesta II/527, 4 kamióny odstavené v jednom jazdnom pruhu, premávka umožnená striedavo vo voľnom pruhu. Kráľ, cesta 1/67, 10 kamiónov odstavených v jednom jazdnom pruhu, premávka umožnená striedavo vo voľnom pruhu. Tachty, cesta III/2783, bez obmedzenia.

Košický kraj: Na hraničnom priechode Milhosť je blokovaný vjazd na SR pre nákladnú dopravu po rýchlostnej aj starej ceste.

09:40 NITRA: Hraničný priechod v Šahách je prejazdný pre osobné autá a záchranné vozidlá

Na hraničnom priechode v Šahách dohliadajú policajti na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v súvislosti so štrajkom autodopravcov.

Ako informovala nitrianska krajská polícia, priechod je prejazdný pre osobné autá a záchranné vozidlá a každé štyri hodiny na približne 10 minút uvoľňujú priechod aj pre nákladné autá, ktorých vodiči sa do štrajku nezapojili.

08:56 ŽILINA: Hraničné priechody Svrčinovec a Trstená sú prejazdné pre osobné autá, kamióny stoja

Hraničné priechody Svrčinovec a Trstená sú pre osobnú dopravu prejazdné v oboch smeroch. Ako informovala žilinská krajská polícia, kamiónová doprava je zastavená. V teréne sú policajné hliadky, ktoré naďalej dohliadajú na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

08:55 TRENČÍN: Hraničné priechody Drietoma a Lysá pod Makytou sú prejazdné

Hraničné priechody Drietoma v okrese Trenčín a Lysá pod Makytou v okrese Púchov sú plne prejazdné. Informovala o tom trenčianska krajská polícia. O aktuálnych zmenách v doprave, ktoré súvisia so štrajkom autodopravcov, bude polícia priebežne informovať.

08:41 BANSKÁ BYSTRICA: Na Šiatorskej Bukovinke je odstavených 40 kamiónov v jednom pruhu

V súvislosti so štrajkom autodopravcov monitoruje polícia situáciu na hraničných priechodoch v Banskobystrickom kraji. Ako informovali na sociálne sieti, na Šiatorskej Bukovinke je odstavených 40 kamiónov v jednom pruhu. Premávka je umožnená striedavo vo voľnom pruhu.

Na priechode Slovenské Ďarmoty, cesta II/527, stoja v jednom pruhu štyri kamióny. Premávka je umožnená striedavo vo voľnom pruhu. Kráľ, cesta 1/67, desať kamiónov odstavených v jednom jazdnom pruhu, premávka je taktiež umožnená striedavo vo voľnom pruhu. Tachty, cesta III/2783, je bez obmedzenia.

O štrajku autodopravcov bude rokovať premiér s ministrami

O situácii v súvislosti s pokračujúcim štrajkom bude v pondelok rokovať premiér Peter Pellegrini s ministrami dopravy a výstavby, financií, hospodárstva a s ministerkou vnútra. Predseda vlády sa z tohto dôvodu chce stretnúť aj s policajným prezidentom, aby sa dohodli na ďalšom postupe. Premiér autodopravcov znovu požiadal, aby odišli z ciest a prišli rokovať. S autodopravcami má v pondelok rokovať rezort dopravy.

Ministri financií a dopravy a výstavby už skôr označili obe požiadavky autodopravcov z UNAS za nereálne, šéf rezortu financií však neskôr navrhol zníženie dane z motorových vozidiel pre kamiónovú dopravu v priemere o 12,5 %. To je však podmienené ešte súhlasom koalície a schválením zmeny príslušného zákona v Národnej rade SR. Požiadavku kolegov na pokles spomínanej dane na polovicu, ako aj ich štrajk podporilo Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia, ktoré medzitým vyhlásilo štrajkovú pohotovosť.