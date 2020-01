Autodopravcovia pokračujú v štrajku: Na cestách treba rátať so zdržaním

Osobné autá a autobusy v úsekoch prejdú v oboch smeroch. Dopravu riadia policajti. Rátať treba so zdržaniami. Na cestách hlavného mesta miestami šoféri hlásia hodinové zdržanie. Informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.

Štrajkujúci autodopravcovia aktuálne blokujú pre kamióny hraničné priechody Trstená, Medveďov, Slovenské Ďarmoty, Šahy, Makov, Svrčinovec či cestu v Krásne nad Kysucou v smere do Čadce, dopravu riadia policajti. S kolónami od desať do 60 minút treba počítať na cestách do hlavného mesta a rovnako do centra Bratislavy.

Na Šiatorskej Bukovinke je odstavených 40 kamiónov v jednom pruhu

V súvislosti so štrajkom autodopravcov monitoruje polícia situáciu na hraničných priechodoch v Banskobystrickom kraji. Ako informovali na sociálne sieti, na Šiatorskej Bukovinke je odstavených 40 kamiónov v jednom pruhu. Premávka je umožnená striedavo vo voľnom pruhu.

Zdroj: Facebook - Polícia SR - Žilinský kraj

Na priechode Slovenské Ďarmoty, cesta II/527, stoja v jednom pruhu štyri kamióny. Premávka je umožnená striedavo vo voľnom pruhu. Kráľ, cesta 1/67, desať kamiónov odstavených v jednom jazdnom pruhu, premávka je taktiež umožnená striedavo vo voľnom pruhu. Tachty, cesta III/2783, je bez obmedzenia.