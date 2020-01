Autodopravcovia blokujú viaceré hraničné priechody: FOTO Drsný odkaz premiéra Pellegriniho

Autodopravcovia pokračujú v pondelok v blokovaní hraničných priechodov pre nákladnú dopravu. V tejto forme protestu, s ktorou začali v nedeľu od 22:00, chcú vytrvať do splnenia svojich dvoch požiadaviek, a to na zníženie dane z motorových vozidiel o 50 percent a pozastavenie výberu mýta. Osobné autá, autobusy a záchranné vozidlá môžu napriek obmedzeniu cestnej premávky prejsť. Štrajk Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) trvá siedmy deň, od utorka 7. januára.

Štrajkujúci autodopravcovia aktuálne blokujú viaceré hraničné priechody na vjazde aj na výjazde zo Slovenska. Osobné autá, autobusy a záchranné vozidlá prejdú.

Štrajkujúci autodopravcovia aktuálne blokujú pre kamióny hraničné priechody Trstená, Medveďov, Slovenské Ďarmoty, Šahy, Makov, Svrčinovec či cestu v Krásne nad Kysucou v smere do Čadce, dopravu riadia policajti. S kolónami od desať do 60 minút treba počítať na cestách do hlavného mesta a rovnako do centra Bratislavy.

Video približuje aktuálnu situáciu na hraničnom priechode Kráľ

Osobné autá a autobusy v úsekoch prejdú v oboch smeroch. Dopravu riadia policajti. Rátať treba so zdržaniami. Na cestách hlavného mesta miestami šoféri hlásia hodinové zdržanie. Informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.

13:33 Zábery mapujúce aktuálnu situáciu v Šahách

13:25 Vláda bude s autodopravcami rokovať, keď ich autá prestanú blokovať dopravu

Predseda vlády si kladie otázku, čo je skutočným cieľom štrajku. „Cestná daň, ktorú časť autodopravcov ultimatívne požaduje znížiť, sa nemenila od roku 2015. Kde boli protestujúci napríklad vtedy, keď sa prijímal tohtoročný štátny rozpočet a podobné otázky sa dali otvoriť? Ich aktuálna protestná akcia nie je z právneho hľadiska štrajkom a päťdesiat dní pred voľbami silno zapácha politikou,“ uviedol na svojej sociálnej sieti Peter Pellegrini.

Premiér sa na dnešnom stretnutí s viacerými príslušnými ministrami i policajným prezidentom zhodli v tom, že sú pripravení s autodopravcami rokovať, no až vo chvíli, keď blokujúce autá zmiznú z ciest.

13:05 Situácia na priechode Brodské

Štrajkujúci autodopravcovia blokujú pre kamióny hraničný priechod Brodské smerom na Slovensko, osobné autá, autobusy a záchranné vozidlá prejdú, premávku usmerňujú policajti striedavo v jednom pruhu. Na Twitteri o tom informovalo o tom dopravné spravodajstvo Zelená vlna.

11:55 Požiadavka autodopravcov na zastavenie výberu mýta je podľa premiéra absolútne neprijateľná

Premiér Peter Pellegrini považuje požiadavku Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) na vypnutie mýtneho systému a pozastavenie výberu mýta za absolútne scestnú a neprijateľnú. Zároveň vylúčil rokovanie o tejto požiadavke štrajkujúcich autodopravcov, blokujúcich hraničné priechody.

Za možné označil rokovanie o iných požiadavkách autodopravcov, napríklad o zľavách z mýtnych sadzieb či o zrušení zdaňovania vreckového pri pracovných cestách vodičov. Vláda je podľa premiéra ochotná rokovať so zástupcami autodopravcov, vrátane UNAS, v prípade, ak budú hraničné priechody opäť voľne prejazdné a cestná premávka bude opäť plynulá. Predseda vlády o tom informoval v pondelok po stretnutí s ministrami dopravy a výstavby, financií, hospodárstva a ministerkou vnútra v súvislosti s pokračujúcou protestnou akciou autodopravcov.

11:45 Štrajk autodopravcov spôsobuje firmám problémy s dodaním tovaru

Blokády ciest či hraničných priechodov môžu podľa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR ovplyvňovať mnohé firmy. Tie začínajú hlásiť prvé problémy s dodaním tovaru. „Pokiaľ nebudeme schopní expedovať výrobu a nebodaj by sme boli nútení prerušiť výrobu v niektorých podnikoch, tak potom tie dôsledky budú naozaj veľmi vážne na ekonomiku a na celé hospodárstvo,“ informoval v pondelok viceprezident AZZZ SR Rastislav Machunka. „Uvedomujeme si, že legislatíva v oblasti cestnej dopravy je na Slovensku v dlhodobo zlej situácii a treba ju určite reformovať v prospech celého sektoru. Sme však presvedčení, že pre upokojenie situácie je momentálne potrebné zasadnúť za rokovací stôl a viesť na túto tému odborný dialóg so zodpovednými orgánmi štátu, tak ako deklaruje najväčšie cestné Združenie ČESMAD Slovakia, ktoré je zároveň členom AZZZ SR,“ povedal generálny sekretár AZZZ SR Oto Nevický.

11:40 Priechod Milhosť blokujú kamióny a poľnohospodárska technika

Na hraničnom priechode Milhosť sú kamióny a poľnohospodárska technika odstavené v pravom jazdnom pruhu. Okrem kamiónov smerujúcich z Maďarska na Slovensko je doprava plynulá. R4 je plne prejazdná. V obci Šebastovce sú kamióny odstavené na krajnici a dopravu tam striedavo púšťame.

11:20 Situácia na priechodoch Makov, Svrčinovec a Trstená, blokácia je aj v Ružomberku

Pre nákladnú dopravu sú naďalej blokované hraničné priechody Makov, Svrčinovec a Trstená. Ďalšia blokácia sa začala o jedenástej dopoludnia v Ružomberku pri čerpacej stanici OMV. Prejazd osobnej dopravy je zabezpečený. Na všetkých miestach sa naďalej nachádzajú hliadky polície, ktoré dohliadajú na priebeh štrajkov.

11:13 Obmedzenie na Trenčianskej ul. v Novom Meste nad Váhom smerom do Bratislavy

Čiastočne blokovaný je jeden jazdný pruh na ulici Trenčianskej v Novom Meste nad Váhom v smere do Bratislavy.

Cesta je s opatrnosťou prejazdná v oboch smeroch. Na mieste sú policajné hliadky, ktoré situáciu monitorujú a dohliadajú na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

10:50 KOŠICE: Prímestská doprava dnes nie je obmedzená štrajkom autodopravcov

Prímestská autobusová doprava v Košickom kraji dnes nie je obmedzená štrajkom autodopravcov. Informovala o tom hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja Anna Terezková. „Všetky spoje premávajú podľa cestovných poriadkov. V prípade zmien bude Košický samosprávny kraj verejnosť informovať,“ dodala.

10:45 Dopravný prehľad

Bratislavský kraj: Na Rožňavskej ulici je v smere do mesta cestná komunikácia naďalej prejazdná len v ľavom jazdnom pruhu V smere von z mesta je premávka na tomto úseku bez obmedzení. Hraničný priechod Brodské je prejazdný. Na diaľničnom priechode Čunovo – Rajka je blokovaná nákladná doprava, prejazd osobnej dopravy je bez obmedzení.

Trnavský a Prešovský kraj: Cesty bez obmedzení.

Trenčiansky kraj: Hraničné prechody Drietoma v okrese Trenčín a Lysá pod Makytou v okrese Púchov sú plne prejazdné.

Nitriansky kraj: Od včerajšieho dňa od desiatej večer je zablokovaný hraničný priechod Šahy.

Žilinský kraj: Na hraničnom priechode Svrčinovec a Trstená je osobná doprava púšťaná v oboch smeroch. Kamiónová doprava stojí. V teréne sú policajné hliadky, ktoré naďalej dohliadajú na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Banskobystrický kraj: Šiatorská Bukovinka, cesta 1/71, 40 kamiónov odstavených v jednom jazdnom pruhu, premávka umožnená striedavo vo voľnom pruhu. Slovenské Ďarmoty, cesta II/527, 4 kamióny odstavené v jednom jazdnom pruhu, premávka umožnená striedavo vo voľnom pruhu. Kráľ, cesta 1/67, 10 kamiónov odstavených v jednom jazdnom pruhu, premávka umožnená striedavo vo voľnom pruhu. Tachty, cesta III/2783, bez obmedzenia.

Košický kraj: Na hraničnom priechode Milhosť je blokovaný vjazd na SR pre nákladnú dopravu po rýchlostnej aj starej ceste.

09:40 NITRA: Hraničný priechod v Šahách je prejazdný pre osobné autá a záchranné vozidlá

Na hraničnom priechode v Šahách dohliadajú policajti na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v súvislosti so štrajkom autodopravcov.

Ako informovala nitrianska krajská polícia, priechod je prejazdný pre osobné autá a záchranné vozidlá a každé štyri hodiny na približne 10 minút uvoľňujú priechod aj pre nákladné autá, ktorých vodiči sa do štrajku nezapojili.

08:56 ŽILINA: Hraničné priechody Svrčinovec a Trstená sú prejazdné pre osobné autá, kamióny stoja

Hraničné priechody Svrčinovec a Trstená sú pre osobnú dopravu prejazdné v oboch smeroch. Ako informovala žilinská krajská polícia, kamiónová doprava je zastavená. V teréne sú policajné hliadky, ktoré naďalej dohliadajú na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

08:55 TRENČÍN: Hraničné priechody Drietoma a Lysá pod Makytou sú prejazdné

Hraničné priechody Drietoma v okrese Trenčín a Lysá pod Makytou v okrese Púchov sú plne prejazdné. Informovala o tom trenčianska krajská polícia. O aktuálnych zmenách v doprave, ktoré súvisia so štrajkom autodopravcov, bude polícia priebežne informovať.

08:41 BANSKÁ BYSTRICA: Na Šiatorskej Bukovinke je odstavených 40 kamiónov v jednom pruhu

V súvislosti so štrajkom autodopravcov monitoruje polícia situáciu na hraničných priechodoch v Banskobystrickom kraji. Ako informovali na sociálne sieti, na Šiatorskej Bukovinke je odstavených 40 kamiónov v jednom pruhu. Premávka je umožnená striedavo vo voľnom pruhu.

Na priechode Slovenské Ďarmoty, cesta II/527, stoja v jednom pruhu štyri kamióny. Premávka je umožnená striedavo vo voľnom pruhu. Kráľ, cesta 1/67, desať kamiónov odstavených v jednom jazdnom pruhu, premávka je taktiež umožnená striedavo vo voľnom pruhu. Tachty, cesta III/2783, je bez obmedzenia.

O štrajku autodopravcov bude rokovať premiér s ministrami

O situácii v súvislosti s pokračujúcim štrajkom bude v pondelok rokovať premiér Peter Pellegrini s ministrami dopravy a výstavby, financií, hospodárstva a s ministerkou vnútra. Predseda vlády sa z tohto dôvodu chce stretnúť aj s policajným prezidentom, aby sa dohodli na ďalšom postupe. Premiér autodopravcov znovu požiadal, aby odišli z ciest a prišli rokovať. S autodopravcami má v pondelok rokovať rezort dopravy.

Ministri financií a dopravy a výstavby už skôr označili obe požiadavky autodopravcov z UNAS za nereálne, šéf rezortu financií však neskôr navrhol zníženie dane z motorových vozidiel pre kamiónovú dopravu v priemere o 12,5 %. To je však podmienené ešte súhlasom koalície a schválením zmeny príslušného zákona v Národnej rade SR. Požiadavku kolegov na pokles spomínanej dane na polovicu, ako aj ich štrajk podporilo Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia, ktoré medzitým vyhlásilo štrajkovú pohotovosť.