Zajtra pojednávanie o vražde novinára: Usvedčí Mariana Kočnera, že vyberal z banky vysoké sumy?

BRATISLAVA – V pondelok sa začína hlavné pojednávanie v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Marian Kočner sa pri výpovedi v prípade tejto vraždy obmedzil len na to, že policajti nedodržali zákonný postup a zle sa správali k obžalovanej Alene Zsuzsovej, ale nevysvetlil, prečo sa s ňou stretával a posielal jej správy, alebo na čo vyberal peniaze z banky.

Ako uvádza slovenský denník N, keď médiá zverejnili, že sa vo Veľkej Mači stala dvojnásobná vražda, Kočner už na obed vedel, že pôjde vypovedať. Jemu i Ladislavovi Bašternákovi to oznámil Norbert Bödör. „Pociťovali ste niekedy nejaký hnev, respektíve nenávisť voči Jánovi Kuciakovi?“ opýtal sa ho policajt na výsluchu. „Nie,“ odpovedal Kočner. Policajti sa ho ešte opýtali, či bol 21. februára, teda v deň vraždy vo Veľkej Mači. Odpovedal, že ani nevie, kde to je. Kočner poznal presnú adresu bydliska nielen Kuciaka, ale aj ďalších novinárov, z policajných databáz mu ich podľa jeho spolupracovníka Petra Tótha zabezpečil Norbert Bödör.

Vypočúvali ho aj 3. apríla 2019 a on už bol obvinený, že si vraždu Jána Kuciaka objednal. Polícia má k dispozícii záber z 27. februára 2018, keď v sektore pre privátnych klientov vybral v hotovosti 50-tisíc eur. Výber korešponduje s tým, čo vypovedal Zoltán Andruskó, i s tým, čo si písala Zsuzsová s Kočnerom cez aplikáciu Threema. Obvinení z vraždy Tomáš Szabó a Miroslav Marček chceli viac peňazí po tom, čo po 26. februári zistili, koho zabili a aký veľký ohlas to v spoločnosti vyvolalo. Zsuzsová im podľa výpovede sprostredkovateľa vraždy Andruskóa sľúbila viac peňazí a do niekoľkých dní im ich aj vyplatila. V máji 2018 Kočner vybral z Tatra banky hotovosť 300-tisíc eur. Fotografie sú súčasťou vyšetrovacieho spisu vo veci vraždy novinára.

Na doteraz poslednom Kočnerovom výsluchu v prípade vraždy v auguste 2019 vyšetrovateľ od neho chcel, aby sa vyjadril k svojmu zdravotnému a psychickému stavu, keďže Kočner sa odmietol podrobiť vyšetreniam u psychiatra Antona Heretika. Odpovedal, že sa k tomu vyjadrovať nebude. Uviedol, že sa bojí, lebo novinári niekoľkokrát písali, že ho chce niekto zabiť. Koho myslel, nie je zrejmé. Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Posledný Kočnerov výsluch v prípade vraždy sa uskutočnil 13. augusta 2019. Kočner na to povedal, že nič nespáchal, s vraždou nemá nič spoločné a nič o nej nevie. Celý proces je podľa neho politický. Od policajtov chcel, aby mu presne špecifikovali správy z Threemy, ktoré podľa neho súvisia s vraždou. „Predpokladám, že toto pre vyšetrovateľa bude možné, nakoľko v relatívne širokom význame zoradil správy k politickej strane Smer a taktiež mal dostatok času vytypovať správy pre konanie zmenky a Technopol, ktoré nevyšetruje,“ vyhlásil. Na to, že policajti v úradnom zázname napísali, že Kočner vystupoval v prospech Smeru a bol ochotný túto stranu a jej predstaviteľov podporovať, sa sťažoval aj predseda Smeru Robert Fico.

V pondelok sa začne vo veci v Pezinku hlavné pojednávanie. Po prečítaní obžaloby budú nasledovať výsluchy obžalovaných, teda aj Kočnera. Predsedníčka senátu naplánovala na pondelok aj výsluch poškodených Silvie Molnárovej a Viktórie Langerovej. Ide o príbuzné podnikateľa Petra Molnára z Kolárova, ktorého mali Marček a Szabó zavraždiť v roku 2016. Motívom boli peniaze. Prípady spojili do jedného konania s Kuciakom, keďže ide o tých istých obžalovaných.