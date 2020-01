Autodopravcovia oznámili ultimátom, ktoré sa dotkne celého Slovenska! Vypukne dopravné peklo

Autodopravcovia zablokovali viacero úsekov Slovenska, plánujú pritvrdiť

V Trnavskom kraji na hraničnom priechode Brodské je zablokovaný vjazd z Českej republiky na Slovensko

Zablokovaná je aj križovatka v Ružomberku na hlavnom ťahu

Priechod Kúty-Brodské aj Rožňavská v Bratislave sú zablokované

V Banskobystrickom kraji je blokovaný hraničný priechod Slovenské Ďarmoty

Autodopravcovia pokračujú v blokáde hraničného priechodu v Šahách

V niektorých mestách ovplyvnil štrajk aj verejnú dopravu

V Košickom kraji je zablokovaná rýchlostná cesta R4

Správu budeme aktualizovať.

"Podľa informácií od autodopravcov bude potrebné s blokáciami počítať aj počas víkendu," doplnila Bárdyová a pripomína vodičom, aby jazdili bezpečne. Polícia počas dňa prináša podrobné informácie o obmedzeniach na sociálnej sieti.

Štrajk, ktorý vyhlásila Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) a podporila ho Iniciatíva poľnohospodárov, trvá od utorka (7. 1.) v Bratislave, Košiciach i na Orave. Únia hovorí o drasticky sa zhoršujúcom podnikateľskom prostredí autodopravcov a žiada 50-percentné zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta do určenia jeho nového správcu.

Štrajk na Košickej ceste v Žiline Zdroj: TASR - Erika Ďurčová

Ministerstvo financií ponúka zníženie dane o 12,5 %

Ministerstvo financií ponúka autodopravcom zníženie sadzieb dane z motorových vozidiel pre kamiónovú dopravu v priemere o 12,5 %. Zároveň prepočíta, aký dosah na rozpočet by malo zrušenie zdaňovania vreckového pri zahraničných pracovných cestách. V prípade minimálneho vplyvu predloží rezort financií tento návrh spolu so znížením cestnej dane na januárovú schôdzu Národnej rady SR.

Návrhy musia prejsť parlamentom, a preto by podľa rezortu financií malo byť v záujme autodopravcov, aby pre ne získali podporu koaličných aj opozičných poslancov. Nezaradení poslanci združení v mimoparlamentnej Demokratickej strane už deklarovali podporu zníženiu cestnej dane. "Okrem zníženia cestnej dane treba prijať aj ďalšie opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia a cestnej infraštruktúry, aby sme našich dopravcov nediskvalifikovali voči ostatným v Európe," skonštatoval nezaradený poslanec Miroslav Ivan.

Autodopravcovia blokujú priechod Kúty-Brodské aj Rožňavskú v Bratislave

Bratislavskí policajti upozorňujú vodičov, že podľa aktuálnych informácií od organizátora verejného zhromaždenia autodopravcov je približne od 09.00 h až do odvolania zablokovaný hraničný priechod Kúty - Brodské, a to v smere z Českej republiky na Slovensko. Blokovaná bude len nákladná doprava. Informovali o tom na sociálnej sieti.

Na hraničnom priechode Brodské je zablokovaný vjazd na diaľnicu D2 z ČR do SR. Zdroj: FB/Polícia SR - Trnavský kraj

V Bratislave sú odklonené linky mestskej hromadnej dopravy (MHD) pre uzavretú Rožňavskú ulicu od Galvaniho po Tomášikovu v smere do centra. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava na sociálnej sieti. Linky 204 a 205 odkláňajú z Rádiovej smer zimný štadión cez Galvaniho a Ivanskú cestu a linky 53, 63 a 96 z Galvaniho cez Bojnickú, Vajnorskú a Tomášikovu.

Zdroj: FB/Polícia SR - Bratislavský kraj

Bratislavskí policajti upozorňujú na to, že podľa aktuálnych informácií od organizátora verejného zhromaždenia autodopravcov je približne od 10.00 h do odvolania úplne blokovaná cestná komunikácia na Rožňavskej ulici v úseku v smere do mesta. Úsek Rožňavská ulica v smere z mesta je prejazdný pre individuálnu dopravu len v jednom jazdnom pruhu.

Zdroj: FB/Polícia SR - Bratislavský kraj

Dopravu v Žiline zablokovali

Autodopravcovia zablokovali v piatok dopoludnia hlavný ťah zo Žiliny do Martina pre kamiónovú dopravu za svetelnou križovatkou na Košickej ulici. Zablokovanú cestu I/18 obíde osobná a autobusová doprava po obchádzkovej trase po ulici Pri celulózke.

Podľa Milana Kohúta, ktorý je jedným z účastníkov žilinského protestu autodopravcov, zablokovali cestu približne 20 vozidlami. "Pred desiatimi rokmi nás oklamali tým, že znížili daň z palív, a vydržalo to asi tak rok. O rok bola taká istá cena nafty ako pred štrajkom. Teraz sa už len tak ľahko nedáme. Uvidíme, ako sa vyvinie situácia počas dňa. Keď sme štrajkovali pred desiatimi rokmi, vtedajšia vládnuca garnitúra nám sľubovala, že o päť rokov bude diaľnica až na východ. A choďte sa pozrieť do Višňového, ako to tam vyzerá," povedal Kohút.

Zdroj: FB/Polícia SR - Žilinský kraj

"Zostávame tu, uvidíme dokedy. Možno aj do pondelka. Doprava funguje tak, že kamióny nepúšťame. Osobné autá, sanitky a nadrozmerný náklad z Prešova pustíme. Ale kamióny nie. Nech to vidia aj dopravcovia, ktorí sa nezapojili," dodal Kohút.

Polícia upozorňuje vodičov, že v Žiline bude v piatok do 20.00 h úplne uzavretá cesta I/18 na ulici Košická v obidvoch smeroch za križovatkou s Ulicou sv. Cyrila a Metoda (zjazdná rampa z Ulice sv. Cyrila a Metoda zo sídliska Vlčince v smere na Martin). Prejazd umožnia výhradne vozidlám záchranných zložiek. Informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Radko Moravčík.

Zdroj: TASR - Erika Ďurčová

"Miesto odporúčame osobnej doprave a autobusom obchádzať po ceste III/2084 - ulica Pri celulózke. Zároveň žiadame vodičov motorových vozidiel, aby sa vyhli mestu Žilina z dôvodu blokovania dopravy autodopravcami a využili iné alternatívne dopravné trasy," doplnil Moravčík.

Zdroj: FB/Polícia SR - Žilinský kraj

Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) konštatuje, že štrajk považuje za krajné riešenie, a hovorí o drasticky sa zhoršujúcom podnikateľskom prostredí autodopravcov. Od predstaviteľov štátu očakáva riešenia, a to 50-percentné zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta do určenia nového správcu mýta. Požadovala rokovanie s vládou SR o predložených požiadavkách.

Zdroj: TASR - Erika Ďurčová

Zablokovali aj križovatku v Ružomberku na hlavnom ťahu

Polícia upozorňuje vodičov, že v Ružomberku bude v piatok do 20.00 h úplne uzavretá križovatka ciest 1/18 a 1/59 pri celulózovo-papierenskom podniku. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Radko Moravčík. "Žiadame vodičov nákladných motorových vozidiel, aby sa Ružomberku z tohto dôvodu vyhli, alebo využili v smere Banská Bystrica – Ružomberok - Košice prejazd cez horský priechod Čertovica (v smere Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš). A v smere Banská Bystrica – Ružomberok - Martin využili priechod cez Harmanec," uviedol Moravčík.

Zdroj: FB/Polícia SR - Žilinský kraj

Doplnil, že vodiči osobných motorových vozidiel môžu v smere Žilina – Ružomberok - Poprad využiť prejazd po ceste III. triedy cez obce Likavka –Lisková – Liptovská Teplá - Bešeňová. "V smere Banská Bystrica – Ružomberok - Poprad môžu využiť prejazd po ceste III. triedy cez obce Ludrová – Štiavnica. V smere Banská Bystrica – Ružomberok - Dolný Kubín môžu využiť prejazd po mestských komunikáciách mesta Ružomberok," dodal krajský policajný hovorca.

Blokáda cesty E58 od Rožňavy po Košice:

Hlavnú križovatku zablokovali aj v Považskej Bystrici

Niekoľko nákladných automobilov a dva autobusy zablokovali zo všetkých smerov v piatok okolo 11.00 h hlavnú križovatku v Považskej Bystrici. Považskobystrickí autodopravcovia sa tak pripojili ku štrajku autodopravcov.

Ako informovala koordinátorka štrajku Monika Kolkusová, dopravcovia trvajú na znížení cestnej dane o 50 percent a pozastavení výberu mýta. „Chceme blokovať hlavnú križovatku zo všetkých smerov, budeme púšťať iba záchranné zložky. Križovatku budeme blokovať minimálne pol dňa, najmä v dopravnej špičke,“ povedala Kolkusová s tým, že na blokáde sa podieľa sedem až desať nákladných automobilov a dva autobusy.

Ako dodala, v prípade že kompetentní nevyhovejú požiadavkám autodopravcov, budú pokračovať v protestoch. Napriek zablokovaniu križovatky sa zatiaľ kolóny v Považskej Bystrici netvoria, väčšina vodičov o blokáde vedela na základe informácií na sociálnej sieti a križovatke sa vyhýbajú.

Autodopravcovia pokračujú v blokáde hraničného priechodu v Šahách

Hraničný priechod v Šahách aj v piatok obsadili autodopravcovia. Podľa polície tu premávku blokuje niekoľko desiatok kamiónov. V Šahách je zatiaľ situácia pokojná a hraničný priechod je neprejazdný len pre nákladné vozidlá. „Osobné autá a záchranne zložky prejdú jedným jazdným pruhom, kde dopravu riadia policajti okresného dopravného inšpektorátu a mýtnej polície,“ uviedlo Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre.

Zdroj: Polícia SR - Nitriansky kraj

K avizovanej blokáde hraničného priechodu v Komárne a výjazdu na rýchlostnú cestu R1 v úseku Juh na Cabajskej ulici v Nitre zatiaľ nedošlo. „Oba úseku sú v plnej prevádzke,“ informovala polícia.

Zdroj: Polícia SR - Nitriansky kraj

Ďalšie obmedzenia

V Trenčianskom kraji je blokovaná cesta II/515 na kruhovom objazde s cestou I/61 Rakoľuby v okrese Nové Mesto nad Váhom. Blokovaná je aj križovatka ciest I/61 ul. Sládkovičova a Štúrova a II/517 ul. M. R. Štefánika a Slovenských partizánov v Považskej Bystrici. V súvislosti s výraznými dopravnými obmedzeniami a dopravnou situáciou v Považskej Bystrici polícia odporúča vodičom, aby využili obchádzkové trasy v smere od Žiliny cez ul. Moyzesovu, v smere od Trenčína cez križovatku s cestou III/1965 v smere do Dolného Moštenca a na sídlisko Rozkvet s pokračovaním na križovatku s cestou II/517 smer do Rajca, v smere od Orlovského mosta cez križovatku na ceste II/517 pod D1 po ul. Hviezdoslavovej a Okružnej a v smere od Rajca cez križovatku pod sídliskom Rozkvet s ul. Prístupovou a Lánskou smer Lány.

Od 14:00 bude blokovaný hraničný priechod Drietoma v okrese Trenčín. Polícia vodičom odporúča, ak je to možné, aby sa danému úseku vyhli.

Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj

V Banskobystrickom kraji je blokovaný hraničný priechod Slovenské Ďarmoty (blokácia sa týka vstupu aj výstupu zo Slovenskej republiky) plus cesta od Lučenca na Košice a križovatka Lučenec - Fiľakovo.

Štrajk autodopravcov ovplyvňuje v Košiciach aj verejnú dopravu

„Obmedzenia budú pravdepodobne až do ukončenia štrajku, približne do 20.00 h, a týkajú sa najmä obcí Seňa, Kechnec, Milhosť, Tornyosnémeti a Hidasnémeti. Cestujúci na autobusovej stanici v Košiciach sú o obmedzení informovaní aj zvukovým hlásením,“ uviedla hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková.

Podľa jej slov autobusové spoje v smere do Moldavy nad Bodvou využívajú pre štrajk v Šaci obchádzkovú trasu cez Cestice a spoje do obce Haniska obchádzajú trasu cez Pereš a Ludvíkov dvor. „Odklon osobnej dopravy je v smere do Košíc zabezpečený v Moldave nad Bodvou cez Jasov a Malú Idu,“ povedala Terezková. KSK odporúča na zlepšenie informovanosti o aktuálnej polohe autobusového spoja využiť aplikáciu Ubian.

Zdroj: FB/Polícia SR - Košický kraj

V Košickom kraji je zablokovaná rýchlostná cesta R4. Momentálne je na nej odstavených vyše sto, ktoré policajti odstavili tak, že je medzi nimi vytvorená záchranárska ulička. Stále sú blokované Šebastovce, kruhový objazd Haniska a Šaca, prejazd umožnený iba záchranným zložkám.

Česmad chce zjednotiť pozíciu autodopravcov voči návrhu MFSR,navrhuje stretnutie

Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia pozýva všetkých cestných dopravcov na stretnutie do Banskej Bystrice. Na základe uznesenia prezídia Česmadu pozýva nielen svojich členov, ale aj všetkých cestných dopravcov, osobitne aj zástupcov Únie autodopravcov Slovenska (UNAS). Cieľom je zjednotenie pozície voči legislatívnym návrhom, ktoré boli ponúknuté vo štvrtok (9. 1.) Ministerstvom financií (MF) SR.

Ako uviedla hovorkyňa Česmadu Martina Baumann, celoslovenské stretnutie sa uskutoční v sobotu 11. januára o 10.30 h v hoteli Dixon v Banskej Bystrici. "Pri registrácii je potrebné, aby sa dopravca identifikoval IČO-m dopravnej spoločnosti, ktorú zastupuje. Stretnutie bude prebiehať na odbornej úrovni, pričom sú vítaní výlučne cestní dopravcovia na Slovensku," priblížila.

Cieľom je zjednotiť a presne formulovať stanovisko k legislatívnym návrhom a ich dosahom na sektor cestnej dopravy, ktoré boli vyrokované s relevantnými politickými predstaviteľmi a zástupcami rezortu financií, respektíve ministerstva dopravy. Česmad je zároveň presvedčený, že stretnutie prispeje k upokojeniu aktuálnej situácie. Po stretnutí dopravcov bude združenie sledovať vývoj legislatívneho procesu a prijme ďalšie kroky s očakávaním na výsledky januárovej schôdze Národnej rady (NR) SR, ktorá by sa mala týmito legislatívnymi návrhmi zaoberať.

OĽaNO žiada vládu, aby v prípade mýtneho systému začala konať

Opozičné hnutie OĽaNO žiada vládu, aby začala okamžite konať v prípade mýtneho systému. Infraštruktúra, mýtne brány aj technológie súvisiace s výberom mýta by mali prejsť do vlastníctva štátu za symbolické jedno euro. Na piatkovej tlačovej konferencii pred Úradom vlády SR to vyhlásil poslanec hnutia Ján Marosz.

Štát podľa neho zaplatil za vybudovanie technickej infraštruktúry mýtneho systému 256 miliónov eur a nakoniec všetok majetok aj tak zostáva v rukách SkyTollu. "To, že štát nevlastní mýtne brány, môže výrazne ovplyvniť aj súťaž na nového prevádzkovateľa systému. Keďže SkyToll má ako keby tie kľúče od rôznych systémov, ktoré sú na tých diaľniciach a rýchlostných cestách, tak ho to zvýhodňuje v novej súťaži," upozornil.

Ján Marosz Zdroj: Topky/Martin Bublavý

Podľa neho sa v súčasnosti čaká na to, že sa využije opcia so SkyTollom na ďalších päť rokov namiesto toho, aby štát pripravoval transparentnú súťaž na dodávateľov mýtneho systému. Na prelome rokov 2012/2013 zároveň vláda podľa Marosza v uznesení deklarovala, že po splatení mýtneho systému v roku 2015 má byť celý výnos z diaľničných nálepiek a mýta použitý na údržbu a opravu diaľnic, rýchlostných ciest a ciest prvej triedy v majetku Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).

OĽaNO tak žiada premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby zabezpečil, že infraštruktúra, všetky mýtne brány a technológie, ktoré súvisia s výberom mýta, prejdú za symbolické jedno euro do vlastníctva štátu. "Máme v januári ešte jednu parlamentnú schôdzu. Na tejto parlamentnej schôdzi dokáže vláda v skrátenom legislatívnom konaní priniesť nejakú zmenu," podotkol Marosz.

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Eduard Heger očakáva od Pellegriniho, že sa tejto kauzy chopí vláda a v prvom rade strana Smer-SD, ktorá je za to podľa jeho slov zodpovedná. "Očakávame, že Peter Pellegrini zvolá mimoriadne zasadnutie vlády, že ministerstvo dopravy zasadne a bude krízovo pripravovať varianty na to, aby sme odstránili túto krivdu, ktorá sa deje, aby sa zredukovali dodatky, ktoré boli robené či už za pôsobenia Jána Počiatka, alebo aj tejto vlády," poznamenal Heger s tým, že by sa zároveň malo vyrokovať, aby systém patril štátu.