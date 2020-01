Slováci majú jasno! Smer voľby určite vyhrá: Stávkové kancelárie veria aj kotlebovcom

Smer je na prvom mieste aj podľa prieskumov a tipujúci s týmto názorom podľa troch stávkových kancelárii súhlasia. Prvá trojka je jasná v troch stávkových kanceláriách. Najväčší prepad nielen v stávkových kanceláriách, ale aj v prieskumoch zaznamenala donedávna favorizovaná koalícia PS/SPOLU.

Smer jasným víťazom

V troch najväčších stávkových kanceláriách je s miernymi odchýlkami v kurze na prvom mieste Smer. Tipujúcim sa preto neoplatí staviť si na stále najsilnejšiu stranu na Slovensku. Pokiaľ by si tipujúci stavil na prvenstvo Smeru, vyhral by som svoj vklad a pár eur navyše. Kurz na Smer je podľa Niké 1,10, vo Fortune a Tipsporte je kurz zhodne na úrovni 1,07. Na druhom mieste ľudia najviac favorizujú Ľudovú stranu Naše Slovensko. Kurzy sa pohybujú od 6 do 8,50. Tretie miesto zaujala podľa kurzov strana Za ľudí.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Prepad PS/SPOLU

Najväčší prepad zaznamenala koalícia PS/SPOLU. Tipujúci si myslia, že koalícia skončí na štvrtom mieste. Pred pár mesiacmi bola koalícia na druhom mieste, no medializovaní informácií o drogovej minulosti Michala Trubana začali ich preferencie klesať. V posledných prieskumoch sa umiestňujú na štvrtom mieste a preferencie sa pohybujú okolo desiatich percent. Kurzy sa pohybujú okolo čísla 16 až 17.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Na ďalšom mieste, na ktoré tipujúci môžu staviť sa nachádza hnutie OĽaNO, ďalej SaS, KDH, Sme rodina a SNS. Posledné priečky patria stranám Most-Híd, Dobrá voľba, SMK a Vlasť, Socialisti.sk či Demokratická strana. Poradie strán v stávkových kanceláriach takmer presne kopíruje aj poradie v jednotlivých prieskumoch.

Najnovšie prieskumy

Prieskum AKO

Poradie strán v stávkových kanceláriách takmer presne kopíruje poradie strán v prieskumoch. Podľa najnovšieho prieskumu, ktorý zverejnila agentúra AKO je na prvom mieste Smer. Prvýkrát sa však dostal pod hranicu osemnástich percent. V januárovom prieskume získali 17,7 percent. Na druhom mieste je stále ĽSNS Mariana Kotlebu so ziskom 11,7 percent. Tretie miesto obsadila strana Za ľudí s 10,4 percentami. Pokles opäť zaznamenala koalícia PS/SPOLU s 9,1 percentami. nasleduje hnutie OĽaNO (8,3 %), Sme rodina (7,6 %), SaS (6,8 %), KDH (6,2 %), SNS (6,2 %). Most-Híd by sa do vlády nedostal.

Prieskum Median

Prvý tohtoročný prieskum zverejnila agentúra Median. Podľa ich výsledkov by vyhral Smer s 22,5 percentami. Na druhom mieste by skončila ĽSNS (11,5 %) a tretie miesto by patrilo Kiskovej strane Za ľudí (11 %). Na ďalšom mieste by sa umiestnilo hnutie OĽaNO (9,5%), ďalej koalícia PS/SPOLU (7,5%), SaS (7,5%), KDH (6,5%), hnutie Sme rodina (5,5%) a SNS so ziskom 5%.

Prieskum Focus

V polovici decembra zverejnila zatiaľ posledný prieskum agentúra Focus. Smer ostal najsilnejšou stranou a získal 19,6 percenta. Na druhom mieste je ĽSNS, ktorých preferencie vzrástli a získali 11,8 %, Na treťom mieste skončila koalícia PS/SPOLU (10,3 %) a na štvrtom strana Za ľudí (9,2 %). Ďalšie miesto obsadilo hnutie OĽaNO, nasleduje strana Sme rodina, KDH, SaS a poslednou stranou, ktorá by sa dostala do parlamentu je Dankova SNS.