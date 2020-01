MIMORIADNY ONLINE Megaproces plný emócií! Zsuzsová si to užíva, chladný Kočner a rodiny zavraždených v slzách

začína sa megaproces v prípade brutálnej popravy novinára a jeho snúbenice

Miroslav Marček priznal, že je vinný vo všetkých bodoch obhajoby

Marian Kočner priznal, že je vinný v bode nedovoleného ozbrojovania, v prípade vraždy vinu necíti

Alena Zsuzsová sa cíti byť nevinná

Zoltána Andruskóa na základe dohody o vine a treste odsúdili na 15 rokov

Marián Kočner, Alena Zsuzsová, Tomáš Szabó a Miroslav Marček dohodu o vine a treste odmietli

všetkým štyrom obžalovaným hrozí v prípade dokázania viny 25 rokov až doživotie

Pred dvoma rokmi sa stala dvojnásobná brutálna vražda, ktorá zmenila nielen Slovensko, ale celý svet. Piati ľudia sa dohodli a zorganizovali brutálnu popravu dvoch nevinných mladých ľudí - investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

VIDEO Na súd priviedli štyroch obžalovaných

11:28 Všetci štyria obžalovaní sa vyjadrili k svojej vine, resp. nevine:

Alena Zsuzsová: „Som nevinná.“ Zsuzsová sa necíti byť vinná ani v jednom z bodov obžaloby.

Tomáš Szabó: „Nepodávam vyjadrenie v zmysle ustanovenia paragrafu.“

Miroslav Marček: „Som vinný zo skutkov v bodoch 1, 2, 5 a 6.“ Marček sa priznal, že je vinný zo spáchania všetkých skutkov, ktoré sa mu v obžalobe kladú za vinu.

Marian Kočner: „Som vinný v bode 3, v bode 1 som nevinný,“ uviedol Kočner, ktorý priznal vinu v prípade prečinu nedovoleného ozbrojovania. V prípade vraždy Kuciaka a jeho snúbenice vinu nepriznal.

11:25 Miroslav Marček sa priznal v všetkým bodom, v ktorých je obvinený. „Som vinný,“ povedal a proznal sa k úkladnej vražde Jána Kuciaka, Martiny Kušnírovej a Petra Molnára, ako aj k ostatným veciam.

11:10 Všetci obžalovaní okrem Marčeka vinu v prípade vraždy odmietli. Marček sa k svojej vine či nevine nevyjadril. V prípravnom konaní sa však už priznal.

11:04 Roman Kvasnica navrhuje, aby boli zabezpečené všetky zmenky, ktorými Marian Kočner disponuje.

11:02 Súd pokračuje po prestávke.

10:57 Súd po prestávke pokračuje, priviedli štyroch obžalovaných.

10:51 Vyjadrenie Štefana Neszméryho, ktorý obhajuje Alenu Zsuzsovú.

10:45 Vyjadrenie Zlatice Kušnírovej po prečítaní obžaloby.

10:41 Nasleduje 20-minútová prestávka.

10:40 Kočner si počas celého pojednávania píše lístočky so svojím obhajcom Marekom Parom.

10:38 Sestra zavraždeného Molnára žiada takmer 62-tisíc eur.

10:36 Sestra Petra Molnára si uplatní nárok na odškodné v prípade majetkovej aj nemajetkovej ujmy. Týka sa to Miroslava Marčeka a Tomáša Szabóa.

10:34 Zlatica Kušnírová si takisto uplatňuje majetkovú ujmu súvisiacu s nákladmi na pohreb.

10:30 Kuciakovci žiadajú odškodné milión eur

„Smrť syna bola z pochopiteľných dôvodov predmetom médií,“ prečítal Daniel Lipšic. „Navždy prišli o najvýnimočnejší vzťah - vzťah rodičov a dieťaťa.“ Celková výška, ktorú Kuciakovci v prípade nemajetkovej ujmy žiadajú je jeden milión eur, teda 500-tisíc pre každého. Majetková ujma súvisí s nákladmi na pohreb.

10:24 Nasledujú vyjadrenie splnomocnencov o tom, či si plánujú uplatniť náhradu škody. „Majetková ujma spočíva v nákladoch na pohreb Jána Kuciaka, nemajetková ujma bola spôsobená šokom, stresom a stratou syna. Brutálna vražda otriasla Slovenskom a svetom,“ uviedol Daniel Lipšic s tým, že podľa rodičov je záujem médií normálny. „Čo však nie je normálne je, že obžalovaní mali informácie z policajného vyšetrovania.“

10:20 Para číta Kočnerovu obhajobu. „Obžalobu považujem za neodôvodnenú,“ uviedol.

10:17 Predsedníčka súdu upozornila obhajcu Mariana Kočnera, aby si k mikrofónu sadol, keďže ho nebolo počuť. Mikrofón mu zrejme nefunguje. Menší technický problém hneď ostránili.

10:13 Obžalovaný Tomáš Szabó sa necíti byť vinný v prípade vraždy Jána Kuciaka, Martiny Kušnírovej a Petra Molnára. Účasť na vražde v oboch prípadoch poprel.

10:06 Podľa Zsuzsovej obhajcu je nesporné, že skutok sa stal. „Zo spisového materiálu je jednoznačné, že už na začiatku roka 2019 bol dohodnutný Zoltán A. o výške trestu,“ uviedol. Celá obhajoba Zsuzsovej je postavená na spochybnení výpovede Andruskóa, ktorého súd na základe dohody o vine a treste koncom minulého roka odsúdil na 15 rokov.

10:02 Celá obžaloba je podľa Zsuzsovej postavená len na výpovedi Andruskóa. „Nikto nemal záujem preverovať konanie tohto svedka, je to smutné. Svedok svoje výpovede menil za pochodu. V tak závažných skutočnostiach, ktoré nemožno opomenúť,“ číta obhajkyňa.

10:01 „Obžaloba je vo vzťahu k mojej klientke absolútne nezákonná, nedôvodná a absolútne svojvoľná,“ prečítala obhajkyňa Zsuzsovej Júlia Vestenická. Podanie žaloby je podľa nej svojvoľne vytvorená. „Je zrejmé, že k tomu muselo dôjsť,“ uviedla s tým, že jediným dôvod obžaloby je mediálny tlak. „Takáto žaloba nemôže pred ŠTS obstáť,“ uviedla Zsuzsovej obhajkyňa.

10:00 Prokurátor momentálne číta body, v ktorých sú štyria prítomní obžalovaní. Čítanie obžaloby sa skončilo, teraz budú čítať svoje návrhy obhajcovia obžalovaných.

9:53 Okrem iného stoja štyria obžalovaní pred súdom aj pre nedovolené ozbrojovanie.

9:50 Prokurátor teraz číta časť obžaloby, v ktorej sa opisuje vražda Petra Molnára. Jeho rodina nevie udržať slzy. Čítanie obžaloby sprevádzajú silné emócie.

9:38 Rodičia Jána Kuciaka a mama Martiny Kušnírovej majú pri čítaní časti obžaloby, v ktorej sa opisuje brutálna poprava, slzy v očiach.

9:36 Prokurátor číta obžalobu.

9:34 Ani jeden z obžalovaných nemá záujem uzavrieť dohodu o vine a treste.

9:32 Predsedníčka senátu informuje o možnosti dohody o vine a treste. „Máte šancu vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam. Máte právo odoprieť vypovedať a k priznaniu vás nesmie nikto nútiť,“ Obžalovaní majú možnosť vyjadriť sa k dohode a treste.

9:29 „Podmienky pre vykonanie hlavného pojednávania sú splnené,“ skonštatovala predsedníčka súdu. Neevidovala žiadne výhrady, aby sa dnešné hlavné pojednávanie nemohlo konať.

9:24 „U predvolaných svedkov bola zachovaná lehota na prípravu na hlavné pojednávanie,“ uviedla predsedníčka senátu Ružena Sabová Všetci svedkovia boli upovedomení.

9:18 Na dnešnom pojednávaní sú okrem obžalovaných rodičia Jána Kuciaka, matka Martiny Kušnírovej, sestra Petra Molnára Silvia a manželka Viktória Langerová.

9:03 O dôkazoch, ktoré neboli zahrnuté do pojednávanie, môže senát rozhodnúť počas pojednávanie. Z hlavného pojednávania nie je povolený zvukový prenos.

9:01 Predsedníčka súdu zahájila pojednávanie.

8:57 Krátko pred začatím pojednávania priviedli do miestnosti štyroch obžalovaných. Alena Zsuzsová vstúpila do miestnosti s úškrnom.

8:52 Do miestnosti prichádzajú sudcovia.

8:51 V miestnosti sa už nachádzajú rodičia zavraždeného Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a obhajcovia oboch strán.

8:49 Novinárska verejnosť sa už nachádza v pojednávacej miestnosti a čaká sa na príchod Mariana Kočnera a ďalších spoluúčastníkov konania.

8:47 Na pojednávanie prichádza aj rodina Kuciakovcov spolu so Zlaticou Kušnírovou.

8:40 Lipšic si myslí, že príde aj k vyhláseniu zo strany obžalovaného Marčeka.

8:34 Na pojednávanie prichádza Marek Para, ktorý v prípade právne zastupuje Mariana Kočnera.

8:13 Na pojednávanie v Pezinku doviezli vyšetrovací spis.

7:50 Hlavné pojednávanie začína o 9:00.

7:11 Novinárov už vpúšťajú dnu, všetci obžalovaní sú už v budove Justičnej akadémie.

6:59 Pred budovou Justičnej akadémie, kde sa pojednávanie koná, čakajú desiatky novinárov. Proces sprevádzajú prísne bezpečnostné opatrenia.

6:45 Na pojednávanie sú akreditovaní desiatky novinárov zo Slovenska i zo zahraničia. Dnu môžu vstupovať od siedmej ráno.

6:30 Dnes by mali vypovedať manželka a sestra zavraždeného podnikateľa Petra Molnára.

6:25 Hlavné pojednávanie začne prečítaním obžaloby. Potom dostanú obžalovaní Kočner, Zsuzsová, Marček a Szabó priestor, aby sa k nej vyjadrili a súd ich vypočuje. Nasledovať budú výsluchy pozostalých po Kušnírovej, Kuciakovi a podnikateľovi Molnárovi. Ešte tento týždeň začnú vypovedať aj prví svedkovia. Prokurátor navrhuje vypočuť 24 svedkov. Ako informovala TV Joj vypovedať príde aj Jaroslav Haščák, šéf finančnej skupiny Penta, a Norbert Bödör.

6:20 Zatiaľ posledné hlavné pojednávanie je zatiaľ naplánované na 6. februára, čo je 23 dní pred parlamentnými voľbami. Či sa dovtedy podarí obvinených aj odsúdiť, nie je jasné.

6:15 Obžalovanému Marianovi Kočnerovi bola pridelená aj náhradná obhajkyňa, dcéra predsedu ŠTS Natália Trubanová, ktorá sa musela oboznámiť s vyše 25-tisícovým vyšetrovacím spisom. Marekovi Parovi hrozí, hrozí, že bude vylúčený z advokátskej komory.

6:12 Brát Jána Kuciaka Jozef včera na sociálnej sieti zverejnil status pred prvým dňom hlavného pojednávania. „Už zajtra začne boj s čistým zlom.Nedokážem moc dobre popísať, čo sa v nás odohráva. Sme jednoduchí ľudia z dedín a nikdy sme sa o nič nesúdili,“ napísal a vymenoval všetko, čo viedlo k dnešnému procesu.

„Lenže my si Maťku a Janka nikdy nedáme a nie sme samy. Je veľmi veľa ľudí, dobrých ľudí, ktorí sú s nami, zaujímajú sa, nie je im jedno, čo sa stalo a kto to spôsobil,“ uviedol s tým, že pre rodiny bude mimoriadne ťažké pojednávanie zvládnuť. „Neviem ako zvládneme, posadiť sa na lavicu svedka, je to veľmi psychicky náročné a ešte v miestnosti s vrahmi.“

Prvý odsúdený je Zoltán Andruskó

Prvým odsúdeným sa stal koncom decembra Zoltán Andruskó, ktorý uzavrel dohodu o vine a treste. Špecializovaný trestný súd v Pezinku ho za sprostredkovanie vraždy odsúdil na 15 rokov. Pôvodne mal Andruskó podľa dohody medzi ním a prokurátorom dostať desať rokov, predsedníčka senátu Pamela Záleská mu trest zvýšila. „Obvinený Zoltán A. zobchodoval ľudský život a následne zobchodoval aj trest,“ uviedla.

Obhajkyňa Andruskóa Lívia Kňažíková uviedla, že je trest vyšší, ako so svojím klientom očakávala, doplnila však, že ho nebolo treba veľmi presviedčať. „On si je sám vedomý, čoho sa dopustil,“ uzavrela. Podľa výpovede Andruskóa si mala vraždu u Mariana Kočnera objednať Alena Zsuszová a vykonávateľmi boli bratranci Tomáš Szabó a Miroslav Marček. Pôvodne bol za strelca označený Szabó, Marček sa však neskôr priznal, že strieľal on.

Prejednanie obžaloby

Takmer po roku a desiatich mesiacoch sa pred súd prvýkrát postavila štvorica obvinených v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Na súde, ktorý sa konal v polovici decembra, sa prejednávala obžaloba. Predsedníčka senátu krátko po dvanástej vo štvrtok 19. decembra prečítala uznesenie a obžalobu prijala.

„Mám za to, že nedošlo k porušeniu práv na obhajobu. Všetci obvinení majú svojich právnych zástupcov, rovnako môžu podávať aj návrhy na dokazovanie. Súd preto vytýčil termíny hlavného pojednávania,“ skonštatovala sudkyňa.

Tragédia, ktorá zmenila svet

Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača. Podľa obžaloby si vraždu objednal Marian Kočner ako pomstu za články, ktoré Kuciak publikoval o jeho ekonomickej trestnej činnosti. Polícia našla ich telá o štyri dni neskôr v nedeľu večer. O viac ako tri mesiace neskôr sa odohrala rekonštrukcia činu. Koncom septembra 2018 protizločinecká jednotka NAKA zadržala osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti. Deň na to polícia obvinila tri osoby z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy a z ďalších trestných činov. V ten istý deň zadržalo policajné komando Lynx Alenu Zsuzsovú.



Všetci štyri obvinení (Tomáš Szabó, Alena Zsuzsová, Miroslav Marček a Zoltán Andruskó) išli do väzby. Prokurátor na tlačovej konferencii Generálnej prokuratúry SR oznámil, že objednávka vraždy novinára a jeho partnerky bola za sumu 50-tisíc eur a ďalších 20-tisíc eur bolo odpustenie dlhu. Začiatkom marca 2019 bol z objednávky vraždy obvinení aj Marian Kočner. V polovici októbra uzavrel Zoltán Andruskó dohodu o vine a treste, tá sa týka iba prípadu Kuciaka. Andruskó čelí obvineniam v príprave vrážd prokurátorov Petra Šufliarskeho, Maroša Žilinku a advokáta Daniela Lipšica a obvinený je aj z krátenia dane. Koncom októbra policajný prezident Milan Lučanský rozpustil vyšetrovací tím z dôvodu, že bola podaná obžaloba. Vyšetrovanie bolo ukončené.