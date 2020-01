Odstavený Kollár odkazuje opozícii! Na obed ma nepozýva ani Fico s Kotlebom

Lídri opozičných strán absolvovali novoročný obed. Okrem Borisa Kollára a Igora Matoviča sa ho zúčastnili všetci. Matovič si pozávnku nevšimol, Kollára nepozvali. Aký bol dôvod? Lídra hnutia Sme rodina nemrzí, že na obede nebol. Nikdy totiž nebol súčasťou ich bloku.

Nie sme súčasťou tohto bloku

„Nikdy sme neboli, ani nie sme súčasťou tohto ich liberálneho bloku, tak je dosť pochopiteľné, že nás ani nevolali,“ uviedol pre Topky Kollár. S opozíciou komunikujú len pri návrhoch niektorých zákonov. „Komunikujeme pri jednotlivých návrhoch zákonov, ktoré by mali smerovať k pomoci ľuďom.“

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Na obed ma nepozýva ani Fico či Kotleba

To, že na obede nebol, ho preto nemrzí. „Opakujem, nie sme súčasťou tohto liberálneho opozičného bloku, prečo by mal byť smutný? Rovnako, ani Robert Fico, Marián Kotleba ani predstavitelia súčasnej vládnej koalície ma nepozývajú na obedy a tiež z toho nie som smutný,“ vysvetlil líder Sme rodina.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Koalícia PS/SPOLU, strana Za ľudí, KDH a SaS podpísali tzv. pakt o neútočení. Dôvodom bol spoločný postup pred voľbami, neútočenie a vyhlásenie, že ani jedna zo strán nepôjde do koalície so Smerom, SNS a ĽSNS. Kollár sa síce s lídrami o spolupráci rozprával, no žiadna sa nekoná. „Tú poslednú som odmietol, keď sme sa rozprávali,“ dodal s tým, že v súčasnosti žiadne rokovania s týmito stranami neprebiehajú.

Do vlády so Smerom? To budem radšej v opozícii

Pri Kollárovi sa dlho špekulovalo, ku ktorému politickému spektru má bližšie. Pred pár dňami sa však líder hnutia Sme rodina vyjadril jasne. Nepôjde do vlády so Smerom ani s ĽSNS. „Do vlády s nimi nepôjdem, to radšej pôjdem do opozície,“ skonštatoval. Doplnil, že s každou parlamentnou stranou bude zo slušnosti rokovať, vypočuje si návrhy, no v prípade Smeru a ĽSNS ich odmietne.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková ​

Smer a ĽSNS sú pre Kollára „červenou čiarou“. Pripomenul, že v medializovaných komunikáciách sa hovorí aj o ňom, ako ho chceli ľudia prepojení na Smer „zničiť“. „V žiadnom prípade by som s takýmito ľuďmi nešiel do vlády,“ povedal.

Sme rodina bude rokovať s akoukoľvek stranou, ktorá sa dostane do parlamentu. „Keď raz budú ľudia chcieť, aby sedeli v parlamente, určite si s nimi sadnem a budem rokovať. Ale to neznamená, že budem s nimi spolupracovať a budem s nimi vládnuť. To v žiadnom prípade nie. Je to však elementárna slušnosť si s tými ľuďmi sadnúť a rokovať,“ doplnil Kollár.