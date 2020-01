Politológ o odstrčení Kollára z opozície: Málokto uverí, že sa stretával s mafiánmi len ako chlapec

Prečo podľa vás nepozval Andrej Kiska šéfa Sme Rodina Borisa Kollára, ktorý sa tiež radí medzi opozičných politikov?

Nepozvať Borisa Kollára do slušnej spoločnosti je niečo úplne prirodzené. Kiska by vyzeral ako schizofrenik, ak by Ficovi, či Pellegrinimu na jednej strane vykrikoval, že riadia mafiánsky štát a na strane druhej by obedoval s človekom, ktorého minulosť je poznačená kontaktmi na ľudí z podsvetia. Kollárovi nepomohlo ani to, že pred eurovoľbami pozval do Bratislavy zástupcov európskeho krajného populizmu. Ak raz Kollára predsa len pozvú do spolupráce, zvyšné opozičné strany si budú musieť natiahnuť rukavice a na ústa dať rúšku.

Aký signál vyslala táto časť opozície voličom? Je jednotná?

Že dokáže spolupracovať, že má určité hodnotové priority a že krajný populizmus považuje za politický nástroj nezlučiteľný s hodnotami demokracie a právneho štátu. Otázne ale je, ako to skutočne bolo s Igorom Matovičom, pretože u neho si človek nemôže byť istá absolútne ničím.

Vyčleňuje resp. rozdeľuje tento postoj (pozvanie na obed) Kisku opozíciu?

Ak má opozícia záujem po voľbách vládnuť, musia k sebe hľadať cestu. Pracovný obed môže byť jednou z nich.

Nie je komunikácia Andreja Kisku s Igorom Matovičom len naoko hraná a pritom ho neberie ako rovnocenného partnera a budúceho koaličného spojenca?

Igor Matovič už raz hlasoval proti svojej premiérke a pomohol Ficovi k moci. Nemožno vylúčiť, že to zopakuje znovu. Matovič je známy tým, že namiesto spolupráce vyhľadáva konflikt. Pokiaľ sa dá, rypne si rovnako do Fica, ako aj do Trubana. Popritom si nikto nemôže byť istý, že ho v určitej chvíli Matovič nenahráva. Je teda pochopiteľné, že sa mu niektorí politici vyhýbajú ako čert krížu.

Rozdeľuje Andrej Kiska opozíciu a vyčleňuje z nej potenciálnych budúcich partnerov?

Nikde nie je napísané, že opozícia musí postupovať spoločne. Napokon, aj Dzurindovi sa kedysi podarilo dať dokopy päť malých subjektov, ale to ešte neznamenalo, že tie ostatné by vylúčil zo spolupráce.

Čo dal najavo Kiska a ostatní Borisovi Kollárovi, keď ho nepozvali na tento obed? .

Kollárovi tým určite pripomenuli nielen jeho minulosť, ale aj nedávne aktivity. Pozvať do Bratislavy Marinu Le Penovú je totiž fakt cez čiaru. Asi málokto uverí, že sa Kollár stretával s mafiánmi len ako chlapec na pieskovisku, ale ak by predsa len chcel urobiť za svojou temnou minulosťou hrubú čiaru, mal by sa viac prihlásiť k demokracii. Tárať hlúposti o migrantoch je však cesta opačným smerom. Mentálne si tak jeho voliči môžu viac rozumieť s voličmi SNS ako s podporovateľmi Kisku či Beblavého.

Je reálne a možné vytvoriť budúcu koalíciu bez OĽaNO a Borisa Kollára?

V tejto chvíli to povedať skutočne nevieme, pretože momentálne je niekoľko strán, ktoré v preferenciách balansujú na úrovni piatich percent. Volebný výsledok nakoniec môže byť pre nich pozitívnym prekvapením, alebo naopak nepríjemnou správou. Pre stabilitu vládnej koalície však bude oveľa lepšie, keď nebude visieť na šnúrkach od Matovičových gatí tak, ako to bolo v prípade Radičovej vlády. Zatiaľ to však vyzerá, že bez Matoviča to nepôjde a ten sa dnes už opäť teší na to, ako sa vráti späť pod svetlá reflektorov.