Stretnutie premiéra s predstaviteľmi bezpečnostných zložiek: Vládny špeciál nemôže odletieť po našich vojakov

Premiér uviedol, že s ministrom Gajdošom sú v kontakte od soboty. „Každý z nás dostáva súhrn informácií zo zahraničia, od nášho zastúpenia v NATO. Ja osobne som mal telefonické rozhovory s premiérom Českej republiky Babišom, ktorý má v Iraku podstatne väčšiu jednotku vojakov, takisto s maďarským premiérom Orbánom, ktorý má až 200-člennú vojenskú jednotku v Iraku,“ povedal Pellegrini.

Premiér zdôraznil, že slovenskí vojaci nie sú momentálne na mieste, odkiaľ ich možno bezpečne, ako malú skupinu, evakuovať. „Ak by sa Slovenská republika rozhodla o minútu vyslať náš špeciál do Iraku, tak, žiaľ, maximálne by tam ten špeciál mohol doletieť, ak by mu vôbec bolo dovolené pristáť. Ale technicky nie je možné dnes bez výrazného ohrozenia bezpečnosti našich siedmich vojakov zabezpečiť ich presun na letisko. Oni nie sú na letisku, oni sú vzdialení 25 kilometrov na základni. A preto chcem povedať, že naši vojaci sú súčasťou medzinárodnej jednotky, ktorá je už dnes pripravená na rôzne varianty – prípadnú evakuáciu, obranu celého priestoru, alebo na iné kroky, o ktorých sa rozprávať nedá,“ vysvetlil predseda vlády.

Je preto potrebné počkať na rozhodnutie velenia výcvikovej misie a orgánov NATO. „Ak bude tým rozhodnutím evakuácia, je oveľa bezpečnejšie, ak sa bude presúvať koordinovane celá jednotka na miesto, odkiaľ už môžeme odviezť našich vojakov bez rizika,“ dodal Pellegrini.

Zároveň dodal, že ak iracká vláda rozhodne o tom, že si neželá, aby na jej území pokračovala výcviková misia NATO, slovenskí vojaci nebudú v Iraku zostávať. Uistil, že situáciu neustále monitoruje s príslušnými rezortmi, rovnako o situácii diskutuje aj s predsedami vlád Českej republiky a Maďarska, teda krajín, ktoré majú v súčasnosti v Iraku oveľa väčší kontingent vojakov.

Peter Pellegrini (vľavo), Peter Gajdoš (vpravo) Zdroj: FB/Peter Pellegrini

„Dopoludnia som hovoril s veliteľom našich vojakov v Iraku, situácia v oblasti je nateraz stabilizovaná, avšak nepretržite sa mení. Dnes už nie je technicky možné poslať po našich vojakov v Iraku lietadlo, pretože to situácia neumožňuje,“ uviedol minister obrany a doplnil, že podrobnosti nie je možné z bezpečnostných dôvodov špecifikovať. „Ďalší postup stanovíme po zajtrajšom zasadnutí Vojenského výboru NATO a Severoatlantickej rady, avšak spravíme maximum pre to, aby boli naši vojaci v poriadku a šťastne sa vrátili domov. Chcem o tom ubezpečiť aj všetkých rodinných príslušníkov,“ povedal Gajdoš.

S vojakmi v Iraku je neustále v kontakte aj náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR (GŠ OS SR) generál Daniel Zmeko. „Naši vojaci sa plnohodnotne podieľajú na prijímaní všetkých opatrení, ktoré velenie misie nariadilo s ohľadom na túto situáciu a takisto budeme čakať na rozhodnutie politických a vojenských orgánov NATO, ktoré budú zajtra,“ uviedol náčelník GŠ s tým, že veliteľ zatiaľ o individuálnu evakuáciu nežiadal. Veliteľ operácie v Iraku je podľa Zmeka skúsený a bol už v Iraku aj v Afganmistane. „Vojaci si pripravia seba aj materiál na akúkoľvek variantu, ktorá príde v rámci rozhodnutia,“ dodal. Konštatoval, že vývoj bezpečnostnej situácie monitorujú v úzkej súčinnosti s Vojenským spravodajstvom.

Atentát na veliteľa iránskych elitných jednotiek

Americký prezident Donald Trump nariadil v piatok raketový útok na letisko v Bagdade, pri ktorom zabili veliteľa iránskych elitných jednotiek Kuds Kásema Solejmáního a ďalších osem ľudí. Zomrel aj zástupca šéfa irackej milície Abú Mahdí Muhandis, čo môže ohroziť vzťahy medzi USA a Irakom. Telo Solejmáního identifikovali len podľa prsteňa. Rakety, ktoré boli vystrelené z dronu totiž vybuchli v momente, keď vystupoval z lietadla.

Kásem Solejmání Zdroj: SITA/AP/Ebrahim Noroozi

„Americké jednotky na pokyn prezidenta urobili obranný krok, aby ochránili amerických občanov v zahraničí, a zabili Kásema Solejmáního. Cieľom útoku bolo zamedziť ďalším plánovaným útokom zo strany Iránu,“ píše sa vo vyhlásení amerického ministerstva obrany. Ozbrojený útok má veľkú odozvu aj v zahraničí, izraelská armáda je v bojovej pohotovosti. Veľká Británia, Francúzsko a Nemecko vyzývajú na upokojenie situácie. USA vyzvalo svojich občanov v Iraku, aby opustili krajinu, pretože sa dajú očakávať odvetné útoky.