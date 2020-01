Danko vyzval Pellegriniho, aby nebol zbabelec a poslal lietadlo pre našich vojakov: Rázny krok Trumpa

Predseda SNS a Národnej rady (NR) SR Andrej Danko vyzval premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby "nebol zbabelec a konal a poslal lietadlo pre našich vojakov" do Iraku. TASR o tom informovala v sobotu krátko pred polnocou riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

„Je mi ľúto, že predseda vlády SR Peter Pellegrini a prezidentka SR Zuzana Čaputová podcenili vzniknutú situáciu. Vyzýval som ich ešte dnes (v sobotu, pozn. TASR), aby reagovali, pričom obaja aj s prezidentkou SR zvolili len vlažné politické frázy alebo alibistický postup. Situácia na Blízkom východe sa stupňuje a životy našich vojakov môžu byť ohrozené a predseda vlády SR tak ako jemu je vlastné, zrazu zmení postoj. Hovorí, že je pripravený poslať špeciál pre našich vojakov. Je to pre neho typické, že sa Peter Pellegrini vždy zachová ako zbabelec a alibista,“ uviedol Danko. Zároveň vyzval vládu SR, aby bezodkladne konala a nečakala na to, až Národná rada SR prijme uznesenie o stiahnutí slovenských vojakov z Iraku.

„Vyzývam predsedu vládu SR, aby bol konečne chlap a konal tak, ako predseda vlády konať má a okamžite poslal vládny špeciál pre našich vojakov. Mrzí ma, že Peter Pellegrini vždy koná podľa toho, ako mu poradia PR agentúry. Súčasne som požiadal ministra obrany SR, aby monitoroval situáciu, a aby požiadal predsedu vlády SR, a aby zvolal bezpečnostnú radu. Prosím, nečakajme na to, kým sa stane väčšie nešťastie,“ dodal Danko.

Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell po stretnutí s iránskym ministrom zahraničných vecí Mohammadom Džavádom Zarífom v Bruseli napísal na Twitteri: „Rozprával som sa s iránskym ministrom Zarífom o aktuálnych udalostiach. Zdôraznil potrebu zmierniť napätie, zachovať zdržanlivosť a vyhnúť sa ďalším eskaláciám.“

Borell takisto apeloval na Zarífa, aby Teherán dodržiaval jadrovú dohodu uzavretú v roku 2015 medzi Iránom a stálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN - Veľkou Britániou, Francúzskom, Čínou, Ruskom a Spojenými štátmi, plus Nemeckom.

Spoke w Iranian FM @JZarif about recent developments. Underlined need for de-escalation of tensions, to exercise restraint & avoid further escalation. Also discussed importance of preserving #JCPOA , which remains crucial for global security. I am committed to role as coordinator.

Historická dohoda nazvaná Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA) zaručovala Iránu uvoľnenie ekonomických sankcií výmenou za obmedzenie jeho jadrového programu. V súčasnosti však hrozí jej stroskotanie, pretože v máji roku 2018 prezident USA Donald Trump z dohody jednostranne odstúpil a znovu uvalil na Irán sankcie.

„Prediskutovali sme tiež význam zachovania JCPOA, ktorá je stále rozhodujúcou pre globálnu bezpečnosť. Som pripravený zhostiť sa úlohy koordinátora,“ vyhlásil Borrell.

Spojené štáty vytipovali 52 iránskych cieľov, ktoré zasiahnu, ak Teherán v odvete za zabitie veliteľa elitných jednotiek Kásema Solejmáního zaútočí na Američanov či americký majetok. Na Twitteri to v sobotu večer napísal americký prezident Donald Trump, podľa ktorého v prípade iránskej akcie Spojené štáty zareagujú "veľmi rýchlo a veľmi tvrdo". Vplyvný iránsky generál Solejmání v piatok zahynul pri americkom útoku neďaleko Bagdadu.

Iránci podľa šéfa Bieleho domu "hovoria veľmi smelo" o pomste za smrť Solejmáního, ktorý bol "ich teroristickým vodcom" a "práve zabil jedného Američana a zranil mnoho ďalších, nehovoriac o všetkých tých ľuďoch, ktorých zabil počas svojho života, vrátane stoviek iránskych demonštrantov ". Podľa Trumpa Solejmání "už útočil na naše veľvyslanectvo a pripravoval sa na ďalšie údery na iných miestach".

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!