V Bratislave sa schyľuje k štrajku autodopravcov: FOTO Protest bude aj na Orave

„Približne o 11.00 h sa kamióny budú presúvať po trase obchvat diaľnice D1, výjazd letisko, Ivanská cesta, Galvaniho a Rožňavská,“ spresnil Dopravný podnik Bratislava (DPB). Samotný protest bude následne pred budovou klientskeho centra na Tomášikovej ulici. „Vozidlá ostanú stáť v pravom jazdnom pruhu na Rožňavskej ulici v úseku od železničného nadjazdu (R1 centrum) po križovatku s Tomášikovou ulicou. Prejazdnosť ľavého pruhu však nevedia garantovať,“ varuje DPB.

Celá akcia sa má konať v súčinnosti s políciou. „Policajti budú aj v prípade tohto ohláseného zhromaždenia zabezpečovať ochranu života, zdravia, majetku občanov, ako aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,“ uviedli na svojej sociálnej sieti zástupcovia zákona.

Zdroj: FB/Polícia - Bratislavský kraj

Výraznejšie komplikácie očakáva DPB iba v prípade neprejazdnosti Rožňavskej ulice. Únia autodopravcov Slovenska - UNAS informovala na sociálnej sieti 29. decembra, že stretnutie autodopravcov v Hornom Hričove jednomyseľne rozhodlo zorganizovať na 7. januára štrajk. „Dôvodom prijatia tohto krajného opatrenia je dlhodobo zvyšujúce sa daňové zaťaženie v cestnej dani, spotrebnej dani, dani z minerálnych olejov (pohonných látok) a odhalenia Najvyššieho kontrolného úradu SR o nehospodárnom výbere mýta,“ spresnila UNAS.

Autodopravcovia tvrdili, že posledné tri roky prosili, argumentovali a žiadali o nápravu a vytvorenie dôstojného podnikateľského prostredia, tak predsedu vlády, ako aj ministerstvo dopravy, avšak bezvýsledne.

„UNAS vyzýva a prosí občanov Bratislavy, aby boli voči štrajku autodopravcov tolerantní, aby podporili naše opodstatnené požiadavky a prišli nás podporiť aj s osobnými vozidlami na Rožňavskú ulicu 7. januára po 12.00 h,“ informovala vo štvrtok únia.

„Nerozumiem tomu, prečo sa dopravcovia rozhodujú pre takýto krajný prostriedok presadzovania svojich požiadaviek. Pravidelne sa s nimi stretávame a rokujeme. Zástupcov autodopravcov jednoznačne ubezpečujem, že sme ich partnerom tam, kde máme kompetencie niečo zmeniť. Čo sa týka nového mýtneho systému, chcem, aby nová vláda, ktorá bude rozhodovať o tejto téme, našla všetko potrebné pre prijatie kompetentného rozhodnutia,“ reagoval minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).

Autodopravcovia budú blokovať premávku aj na Orave

Vodičov na hlavnom cestnom ťahu I/59 cez Oravu dnes čaká skúška trpezlivosti. K vyhlásenému štrajku Únie dopravcov Slovenska (UNAS) sa pripojilo aj Združenie oravských autodopravcov, ktoré na ohlásené požiadavky plánuje poukázať pomalou jazdou v kolóne medzi Trstenou a Lokcou. Žilinská krajská polícia avizuje zvýšený dohľad na bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.

Protestná akcia na Orave sa začne o 10:00 neďaleko Trstenej pred štátnou hranicou s Poľskom. Šéf Združenia oravských dopravcov Anton Klimčík avizuje, že o 11:00 sa kolóna kamiónov a autobusov vydá pomalou jazdou po ceste I/59 cez Trstenú, Tvrdošín a Nižnú až do Oravského Podzámku. Tu by mala kolóna odbočiť na cestu I/78 a prejsť cez obce Hruštín a Babín až do Lokce, kde je naplánované ukončenie protestnej akcie.

Oravskí autodopravcovia okrem celoslovenských požiadaviek, ktorými sú zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu elektronického mýta, chcú poukázať aj na regionálny problém súvisiaci s uzatvorením horského priechodu Príslop v zimnom období pre nákladné vozidlá presahujúce dĺžku 10 metrov. Mnohí vodiči si aj za cenu rizika pokuty tadiaľ skracujú cestu v smere do Námestova, keďže okľuka cez Tvrdošín je o takmer 15 kilometrov dlhšia.

Dnešný protest autodopravcov na Orave sa uskutoční pod dohľadom polície. „Na bezpečnosť a plynulosť premávky bude po celej trase dohliadať zvýšený počet policajných hliadok. V prípade potreby budú policajti premávku riadiť a usmerňovať,“ oznámila krajská polícia na sociálnej sieti.