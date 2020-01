Šéf SND Antala sa vzdal funkcie: Divadlo dočasne povedie Peter Kováč

BRATISLAVA - Generálny riaditeľ Slovenského národného divadla (SND) Vladimír Antala doručil ministerke kultúry Ľubici Laššákovej (Smer-SD) žiadosť o uvoľnenie z funkcie k 2. januáru z vážnych rodinných dôvodov. Do ukončenia riadneho výberového konania bude divadlo viesť súčasný riaditeľ Činohry SND Peter Kováč. Informoval o tom Pavol Čorba z kancelárie ministra kultúry.

"Meno nového generálneho riaditeľa SND bude známe v prvom polroku 2020, keď bude ukončené riadne výberové konanie na obsadenie uvedenej pracovnej pozície," spresnilo ministerstvo.

Doterajšiemu šéfovi divadla Antalovi ďakuje za jeho prácu, ktorú odviedol v poprednej slovenskej kultúrnej inštitúcii. "Za jeho vedenia sa zásadne zlepšila finančná situácia SND. Inštitúciu pripravil aj na súčasnú divadelnú sezónu, ktorá bez akýchkoľvek vážnych problémov napĺňa svoj program," deklaruje rezort kultúry.

Laššáková verí v upokojenie situácie v Činohre SND

Ministerke kultúry Ľubice Laššákovej (Smer-SD) záleží na tom, aby Slovenské národné divadlo (SND) fungovalo bez problémov. Uviedla to v reakcii na kritiku niektorých členov činohry národného divadla, ale aj občianskych a umeleckých iniciatív. Tie nesúhlasia so spôsobom odvolania predošlého šéfa Činohry SND Michala Vajdičku a tiež so spôsobom vymenovania Vladimíra Antalu za generálneho riaditeľa SND. „Koncom novembra som sa preto zúčastnila pracovného stretnutia, ktoré zvolal generálny riaditeľ SND. Vypočula som si informácie od všetkých strán o komplexnom fungovaní a potrebách divadla. Vtedajším stretnutím sa otvoril dialóg, ktorý bude pre všetky zainteresované subjekty SND konštruktívny. Jeho výsledky budú známe až po ďalších pracovných stretnutiach,“ uviedla šéfka rezortu kultúry. Ľubica Laššáková (Smer-SD) verí, že z divadla sa odstráni negatívna nálada.

Zdroj: TASR – Jaroslav Novák

Časť Činohry SND, ale aj iniciatíva Stojíme pri kultúre žiadajú diskusiu o zmene výberu vedenia SND. Chcú, aby bol konkurz medzinárodný a zaistil vo vedení týchto erbových inštitúcií osobnosti rešpektované v umeleckom svete a zároveň aj dobrých manažérov Antalu poverila vedením divadla ministerka kultúry 1. augusta 2018. Urobila tak po tom, ako odvolala z postu šéfa SND Mariána Chudovského. Ministerstvo kultúry (MK) SR ako hlavné dôvody jeho odvolania uviedlo „dlhodobú a prehlbujúcu sa finančnú stratu, neefektívne nakladanie s verejnými financiami a neriešenie problémov vlastných zamestnancov“.

Antala je manažér, pred poverením viesť národné divadlo v ňom riadil ekonomický a technicko-prevádzkový úsek. Činoherci sú proti rozhodnutiu generálneho riaditeľa SND Antalu odvolať Vajdičku v úvode 100. sezóny. Antala ho odvolal 3. septembra 2019 a o deň na to vymenoval za riaditeľa Činohry SND jej bývalého dramaturga Petra Kováča. Ako dôvody zmeny SND uviedlo nezvládnutie manažérskych povinností, veľa zrušených predstavení. Protestujúci považujú dôvody odvolania Vajdičku za irelevantné. Ide podľa nich o nekoncepčný krok šéfa SND.

Ministerstvo kultúry v súčasnosti neuvažuje o úpravách výberu generálnych riaditeľov nielen v SND, ale aj v ďalších národných kultúrnych inštitúciách, ako je Slovenská národná galéria, Slovenská filharmónia či Slovenské národné múzeum. Súčasné znenie zákona podľa rezortu kultúry poskytuje viaceré možnosti spôsobu výberu. „Ministerstvo kultúry napríklad pri tvorbe zákona o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti zohľadnilo podnety umeleckej obce, keď do zákona zapracovalo možnosť výberu uskutočneného priamym oslovením. Obmedzenie výberu štatutárneho zástupcu iba prostredníctvom výberového konania zužuje priestor na nájdenie optimálneho kandidáta. V minulosti spôsobilo toto obmedzenie neraz patovú situáciu a následnú umeleckú stagnáciu inštitúcie,“ konštatovalo MK SR.

Dodalo, že zákon naďalej dáva aj možnosť vymenovania šéfa umeleckej inštitúcie na základe výsledkov konkurzu. Súčasne určuje aj funkčné obdobie šéfov divadiel a hudobných inštitúcií, ktoré zriaďuje MK SR na päť rokov s možnosťou opätovného vymenovania. To dáva ich vedeniu čas na uskutočnenie ich zámerov. Súčasný stav preto považuje MK SR za vyhovujúci.