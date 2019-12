Vianočné sviatky doma, či v zahraničí? Poslanci v tom majú už dávno jasno

BRATISLAVA - Vianočné prázdniny zvyknú celé rodiny tráviť zvyčajne doma, v kruhu rodiny. Nie všetci však zdieľajú rodinné teplo len na domácej pôde. Nájdu sá aj takí, ktorí si vianočnú radosť chcú dopriať v zahraničí na príjemnej, sviatočnej dovolenke. Politici sa na Vianoce prevažne zdržiavajú doma, no aj medzi nimi sú výnimky.

Jozef Rajtár (Demokratická strana)

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Jozef Rajtár má Vianoce spojené skôr s domovom, nie so zahraničím. "Vianoce doma alebo ideme na chatu na Slovensku. Je príjemné byť na Slovensku aj nepoliticky a oddýchnuť si od každodennej politiky a stresu," nazdáva sa Rajtár.

Adriana Pčolinská (Sme rodina)

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Adriana Pčolinská zo Sme rodina tvorí výnimku, ktorá potvrdzuje pravidlo prežívania sviatkov doma. Nezvykne teda tým pádom ani piecť či variť. "Tým, že Vianoce trávime v zahraničí tak som odbremenená od všetkých tých činností, ktoré prirodzene k Vianociam a prípravám na ne patria, ako sú varenie, pečenie, upratovanie a podobne. Priznám sa, že vďaka tomu si môžem Vianoce užiť presne tak, ako keď som bola malé dievčatko, čiže užívam si rozprávku atmosféru mesta, máme k dispozícii všetky kulinárske špeciality Vianoc bez námahy (obzvlášť mi chutí tzv. ´houbový Kuba´ v Karlových Varoch ako súčasť štedrovečerného menu) a môj jediný program je oddych, ktorého mám tak zúfalo málo cez rok," pochvaľuje si Pčolinská.

Tá zároveň pridala aj názor k novoročným predsavzatiam "Som typ človeka, ktorý si nedáva žiadne novoročné predsavzatia. Do nového roka 2020 presne tak ako po iné roky si len želám zdravie a šťastie pre moju rodinu a blízkych," uzavrela Pčolinská.

Eduard Heger (Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti)

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Sviatky vidí skôr v tradičnom, domácom duchu aj Eduard Heger z OĽaNO. "Od začiatku nášho manželstva trávime Vianoce doma s rodinou. Každý rok zvykneme k vianočnému stolu pozvať niekoho zo známych, kto je daný rok na Vianoce doma sám," popisuje Heger.

Miroslav Beblavý (Spolu)

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Rodina Beblavých na čele s Miroslavom Beblavým trávi Vianoce síce na Slovensku, no cestovanie aj na východ pre nich nie je žiadna novinka. "Na Vianoce chodíme aj s našimi synmi k rodičom. Zvykli sme striedať Michalovce a Bratislavu, ale keďže nás už obaja rodičia mojej manželky opustili, tento rok budeme v Bratislave," tvrdí Miroslav Beblavý zo Spolu.

"Vianočné sviatky sú u nás striktne rodinné, zostávame vždy spolu a navštevujeme sa okrem starých rodičov ešte so súrodencami. Minulý rok sme po sviatkoch išli na pár dní na poznávačku s deťmi do Grécka. Tento rok bol pre nás veľmi náročný, preto plánujeme hlavne oddychovať," pokračuje Beblavý.

Veronika Remišová (Za ľudí)

Zdroj: SITA/Jana Birošová

Veronika Remišová zo Za ľudí má počas Vianoc čo robiť so svojími deťmi, a tak uprednostňujú Slovensko. "Vianoce trávime na Slovensku, deťom sa to páči najviac. Keď sme obaja s manželom pracovali v zahraničí, veľa sme cestovali, aj na Vianoce, pretože v cudzine sme sa necítili doma. Najobľúbenejšou destináciou boli bežkárske strediská alebo hory," uzavrela Remišová.

Martin Poliačik (Progresívne Slovensko)

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Martin Poliačik z Progresívneho Slovenska vníma Vianoce skrz to, že často pozývajú rodinu tráviť sviatky k nim, teda pohostinnosť u nich vyhráva. "Na Vianoce bývame doma a skôr pozývame ľudí k nám. Niekedy aj k večeri," myslí si Poliačik, ktorý má čo povedať aj k zvykom. "Väčšinu zvykov sme si s manželkou priniesli z našich rodinných tradícií. A držíme sa ich," tvrdí Poliačik.

Simona Petrík (Spolu)

Zdroj: TASR - Michal Svítok

Tradíciu uprednostňujú aj Petríkovci. "Na Vianoce nikdy nechodíme do zahraničia - nesedí nám to k týmto sviatkom," zverila sa poslankyňa Simona Petrík zo Spolu. Dodáva, že chcú byť doma s rodinou a je to pravidelný postup.

Béla Bugár (Most-Híd)

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Na domáce Vianoce si potrpí aj Béla Bugár z Mosta-Híd. "Vianoce pre mňa znamenajú domov a rodinu, nikdy som ich neprežil v zahraničí," vyhlásil predseda koaličnej strany.

Ľubomír Galko (Demokratická strana)

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Ľubomír Galko z Demokratickej strany síce pripúšťa, že Vianoce sa už zvyčajne trávia doma, no boli tu aj iné časy. "Zvyčajne trávime cele Vianoce alebo aspoň ich podstatnú časť doma, stalo sa ale úž v minulosti, že sme už boli aj celá rodina v zahraničí," vyznal sa Galko.

Natália Blahová (Demokratická strana)

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

Jednu z najvtipnejších odpovedí na trávenie Vianoc nám poskytla poslankyňa Natália Blahová z Demokratickej strany. "Vianoce trávime stále rovnako. Za spoločným stolom, v spoločnom smiechu aj v nervóznych hádkach, keď nestíhame. Tradícia sa stáva tradíciou, ak sa nemení. Naše deti sú už veľké a čochvíľa odídu z domu. Preto si to chceme presne takto tradične užiť," povedala poslankyňa s kontextom toho, že Vianoce trávi celá rodina výhradne doma.