Nový rok praje predovšetkým dôchodcom a rodičom: Pozrite sa, koľko sa vám pribudne v peňaženke

Výška prídavkov na deti

Tento rok mali rodičia právo na prídavok na dieťa vo výške 24,34 eur na mesiac. Rodičom prichádza na účet zhruba v polovici kalendárneho mesiaca. Ich výška bude od roku 2020 mierne zvýšená.

Zdroj: pixabay.com

Rodičia sa môžu totiž tešiť na mierne vyšší prídavok, a to konkrétne vo výške 24,95 eur . Táto forma príspevku začne platiť od 1. januára 2020. Tento príspevok vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVAR).

Výška príplatkov k prídavkom na deti

Niektorí rodičia majú dôvod na ďalšiu radosť pri zvýšení príplatkov k už spomínaným prídavkom na deti. Na tieto ale musia rodičia splniť určité, osobitné podmienky. Ich výška sa v tomto roku ustálila na 11,41 eur mesačne.

Zdroj: gettyimages.com

Tento príplatok sa navýši od 1. januára 2020 na 11,70 eur , no ako už bolo spomínané, ÚPSVAR ho vypláca len po splnení istých podmienok.

Výška rodičovského príspevku

Zvýšením si tiež prejde výška rodičovského príspevku. V súčasnosti je vo výške 220,70 eur za jedno dieťa mesačne. 275,90 eur bolo vyplácaných v prípade dvojčiat a 331,10 eur v prípade trojčiat. Rodičovský príspevok vypláca mesačne rovnako ÚPSVAR asi v polovici mesiaca.

Nový rok však prinesie opäť pozitívne zmeny. Príspevok sa navýši pod vplyvom novely zákona, ktorá prešla v parlamente a nadobúda účinnosť po 1. januári 2020. Suma rodičovského príspevku sa navýši na 370 eur mesačne v prípade splnenia podmienok, ktoré táto novela tiež definuje. Pre ostatných, ktoré tieto podmienky nespĺňajú ide o 270 eur mesačne.

Výška daňového bonusu

Zvýšením si prejde aj daňový bonus. Od 1. januára 2020 sa zvýši na 22,73 eur a na dieťa do šesť rokov 45,46 eur .

Dôchodky

Od januára sa tiež pristúpi k zvýšeniu dôchodkov, a to konkrétne pre všetky typy dôchodkov, či už ide o ten starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský alebo vdovecký. Počíta sa aj so sirotským dôchodkom. Všetky sa od januára 2020 zvýšia o 2,9 percenta sumy dôchodku, najmenej ale o garantovanú pevnú sumu. Starobné dôchodky by tiež mali narásť o 2,9 percenta alebo o pevnú čiastku 9 eur. Závisí to od toho, čo bude pre dôchodcu komfortnejšie.

Zdroj: thinkstockphotos.com

Rozhodnutia o zvýšení dôchodkov by mala Sociálna poisťovňa poberateľom zasielať v priebehu januára 2020.

Zmena daňového poriadku

Medzi ďalšími zásadnými zmenami je fakt, že daňový úrad sa bude môcť rozhodnúť, že písomnosti v cudzom jazyku nebude nutné prekladať do slovenčiny. V súčasnosti sa dokumenty vyhotovené v inom ako štátnom jazyku musia odovzdávať na overený preklad do štátneho jazyka (slovenčiny).

Zmeny sa dotknú aj daňových subjektov. Pre niektoré z nich je povinné komunikovať s daňovým úradom elektronicky. Platí pre nich, že musia všetky podania uskutočňovať výhradne cez portál Finančnej správy Slovenskej republiky. V prípade, ak urobia inak ako týmto spôsobom (písomne, cez Ústredný portál www.slovensko.sk), daňový úrad ich na takúto skutočnosť upozorní a vyzve vás na opravu. V súčasnosti sa na podanie automaticky neprihliada a subjekt nie je nijako upovedomený.

Zdroj: TASR - Milan Kapusta

Zároveň sa zmena dotkne aj obchodného registra. Podania, ktoré budu do neho zaradzované, bude možné podávať už iba v elektronickej podobe. Ide o výhodu napríklad v súdnych poplatkoch, pretože tie a znižujú o polovicu.

Môžete prísť o vodičák

Daňový nedoplatok sa doteraz riešil rôzne. Úrad ho zväčša vykonáva exekučným konaním. Ide o predaj hnuteľných vecí a pod. Od roku 2020 sa bude môcť pristúpiť aj k tomu, že exekúcia bude vykonaná zadržaním vodičského preukazu daňového dlžníka. Bude to však možné iba u toho, ktorého príjmy nie sú priamo podmienené držbou vodičáku. Exekučný príkaz sa potom vydá dlžníkovi, ale aj orgánu Policajného zboru.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Minimálna mzda pôjde nahor

Vláda na nasledujúci rok svojim nariadením ustanovila sumu minimálnej mzdy na rok 2020. Jej úroveň bude zase o niečo vyššia. V súčasnosti hovoríme o minimálnej mzde 520 eur . Teraz pôjde o sumu 580 eur . Vzrastie teda aj minimálna hodinová mzda. Doteraz išlo o hodnotu 2,989 eur. Situácia sa zmení a pôjde o 3,333 eur, čo predstavuje rozdiel 0,34 eur.

Výmera dovolenky sa tiež zvýši

Od nového roka k štandardným zamestnancom, ktorí majú nárok na najmenej 5 týždňov dovolenky, pribudnú aj takí zamestnanci, ktorí doteraz nedovŕšili 33 rokov, ale starajú sa o dieťa.

V prípade pedagogických a výskumných či vývojových zamestnancov sa v roku 2020 tiež mení situácia. Ide o dovolenku v dĺžke osem týždňov v prípade pedagogického zamestnanca, odborného zamestnanca, vysokoškolského učiteľa, výskumného pracovníka či zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, ktorý vykonáva výskumno-pedagogickú činnosť alebo vedeckú činnosť.