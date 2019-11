Ťažký osud 19-ročného mladíka: Z chrbtice mu trčia šróby, na Slovensku ho zoperovať nechcú

Upozornenie: Fotografie v článku nie sú vhodné pre maloletých a slabšie povahy

Mladík pred rokom podstúpil nutnú operáciu skoliózy chrbtice. Dostal sa do rúk doktorov na bratislavských Kramároch. Prešli štyri mesiace a diagnostikovali mu aj cukrovku. Jeho zdravotný stav sa ale zhoršoval, mal veľké bolesti. Na chrbte sa mu okrem toho začala tvoriť hnisavá rana.

Röntgenový snímok z roku 2017. Zdroj: Facebook-HAKA

"Lekári mu kázali iba ranu každý deň ráno po kúpaní a na večer preväzovať a čistiť, nasadili antibiotiká. Lenže rana sa zhoršovala až to vyústilo do toho, že jeho telo začalo vypudzovať šróby, ktoré mu lekári pri operácií vložili pre poistenie titánovej platne, ktorá mu bola voperovaná na podporu chrbtice," opísala Denisa, blízka mladíka, na sociálnej sieti v skupine HAKA. Rozhodla sa totiž vyhľadať pomoc.

Bezradní lekári

Čas totiž plynie a bolesti chlapca neutíchajú. Nečudo, šrób mu doslova trčí von z tela. Rodina je bezradná. Tvrdí, že žiaden lekár na Slovensku ho nechce operovať. "Vraj mu ani na Kramároch nevedia pomôcť. To, či mu nevedia, nechcú alebo sa boja, je otázne," skonštatovala Denisa.

Zdroj: Facebook-HAKA

Isté je, že zdravotné problémy nemenovaného chlapca trápia odmalička. V detstve mal na miechovom kanáliku nádor. Ten mu vyoperovali, na chrbte mu ostala obrovská jazva. V tom čase nik netušil, že nebude jediná."Z toho dôvodu ochrnul a ostal na vozíku. Snaží sa a veľmi sa chce vyliečiť. Denne cvičí, navštevuje aj rehabilitačné centrum v Piešťanoch," znelo v príspevku.

Keďže sa rodina chlapca napriek všetkému nevzdáva, Denisa sa rozhodla obrátiť na verejnosť a taktiež verí v pomoc. Snažia sa nájsť niekoho, kto by mal kontakt na lekára - špecialistu, ktorý by vedel, ako ďalej postupovať. V prípade, že takého človeka poznáte, kontaktujte nás na facebookovej stránke topky.sk, prípadne napíšte do skupiny HAKA - Pomáhame rodinám v núdzi.