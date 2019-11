Kontroverzná vila, ktorú mal Rusko aj Kočner, zmenila majiteľa: Široký ju prepísal na neziskovku

Podľa výpisu z Katastra nehnuteľností v súčasnosti vilu na Strmom vŕšku vlastní občianske združenie Podporme šport. V združení figuruje aj Juraj Široký. Vilu daroval občianskemu združeniu darovacou zmluvou zo dňa 19.11. 2019.

Široký vilu kúpil od obžalovaného Mariana Kočnera, predtým patrila Pavlovi Ruskovi. Kočner kúpil Ruskovu vilu v roku 2014 za milión eur. Už v tom období bola táto nehnuteľnosť, v ktorej Rusko býval v dražbe. O koľko si Kočner predajom vily synovi známeho oligarchu prilepšil, nie je jasné. Mladý Široký ju mal, podľa vtedy medializovaných informácií, kúpiť na investičný a komerčný cieľ.

Honosná hacienda

Nehnuteľnosť je to skutočne veľkolepá. Ide o dom, ktorý má rozlohu 780 metrov štvorcových a je naozaj bohato vybavený. Okrem vnútorného bazéna si má aj bowlingovú miestnosť, fitnes či vinotéku. Na celkovej ploche pozemku (3754 metrov štvorcových) sa, samozrejme, nájde aj priestor pre šport a záhradu skrášľuje jazierko s fontánou.

"Kontroverzný podnikateľ"​

Juraj Široký sa do povedomia Slovákov zapísal najmä pre problémi s reštruktualizáciou v kauze Váhostav. Nárok na vrátenie peňazí mali aj rôzne schránkové firmy a peniaze, ktoré mu Váhostav dlhoval, mal medzi prvými dostať aj Ladislav Bašternák, dnes odsúdený daňový podvodník. Juraj Široký je taktiež dlhodobo spájaný s najsilnejšou slovenskou politickou stranou Smer-SD a Robertom Ficom.

To, že si Široký na luxus potrpí, dokazuje aj luxusnou rezidenciou, ktorá sa nachádza na Bahamách. Luxus vily bije do očí práve v kontraste s katastrofálnou finančnou situáciou, v ktorej sa Váhostav nachádzal, keď sa naň valila jedna kauza za druhou. Podľa odhadov realitných maklérov sa ceny nehnuteľností pohybujú v lokalite na ostrove New Providence od 2 miliónov dolárov vyššie.