Maratón pojednávaní s Kočnerom pokračuje: Vypovedať majú ďalší svedkovia, na programe sú aj znalci

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Sledujeme online

BRATISLAVA - Od pondelka do stredy pokračuje pred senátom Špecializovaného trestného súdu v bratislavskom Ústave na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody pojednávanie v kauze údajného falšovania miliónových zmeniek. Na programe by mali byť výpovede svedkov, ale tiež znalcov, ktorí by sa mali vyjadrovať k autenticite predmetných zmeniek.