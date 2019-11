MIMORIADNY ONLINE Československo si pripomína 30. výročie Nežnej revolúcie

pred 30-imi rokmi padol totalitný režim vďaka študentom, hercom a občanom oboch republík, ktorí sa nebáli a vyšli do ulíc

jubileum Nežnej revolúcie si pripomenie premiér Peter Pellegrini, predseda parlamentu Andrej Danko i ďalší politici

Čaputová a Zeman si pripomenuli výročie študentského protestu a otvorili Český dom v Bratislave

na Slovensku aj v Česku sa konajú desiatky spomienkových akcií

včera sa v ČR konala demonštrácia, organizátori dali ultimátum českému premiérovi Andrejovi Babišovi, pochod dnes v Bratislave organizuje aj iniciatíva Za slušné Slovensko

Podľa prezidentky Čaputovej zmena ešte nie je dokončená

8:30 Spoločnosť sa s komunistami nevyrovnala dostatočne, preto tu stále „strašia“. Pripúšťa to herec, bývalý politik a tribún Nežnej revolúcie Milan Kňažko. Je podľa neho hanba, že 30 rokov po revolúcii môže za ústavného sudcu kandidovať človek, ktorý je hrdý na to, že bol komunista. „Je hanba, že sa taká kreatúra môže vyskytnúť na takom vysokom poste v justícii. Je to choré,“ povedal Kňažko.

8:26 Výstavu, špeciálnu nulovú bankovku a jazdy historickými vozidlami avizuje na víkend k 30. výročiu Nežnej revolúcie Slovenské národné múzeum v Bratislave. Jazdiť historickými trolejbusmi a električkami budete môcť od 12-ej do 18-ej zadarmo.

8:20 V Česku sa včera konala demonštrácia, na ktorej organizátori protestu, spolok Milion chvilek, dali českému premiérovi Andrejovi Babišovi ultimátum.

Zdroj: SITA/AP/Petr David Josek

8:15 Prezidentka Zuzana Čaputová uviedla, že zmeny ešte stále nie sú dovŕšené.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

8:12 Bratislava má od včera oficiálne Námestie Nežnej revolúcie, ktoré predstavil bratislavský primátor Matúš Vallo.

8:07 V Česku sa 17. november spája s dvoma historickými udalosťami: na jednej strane ide o Medzinárodný deň študentstva a na druhej strane o začiatok Nežnej revolúcie, ktorú v Česku nazývajú Zamatová (v češtine sametová).

8:00 Oslavy 30. výročie sa začali už včera, kedy si mnohí pripomínali predvečer Nežnej revolúcie. 16. novembra sa konal študentský protest. Včera si ho ľudia uctili a vydali sa po rovnakej trase.

17. novembra 1989

Nežná revolúcia (alebo Sametová revoluce) je názov pre udalosti, ktorých dôsledkom bolo odstránenie komunistického režimu v Československu. Iniciátormi boli študenti, ku ktorým sa pridali najprv herci a divadelníci a postupne ostatní občania. Na Slovensku bola vytvorená Verejnosť proti násiliu a v Česku Občianske fórum. V piatok 17. novembra sa v Prahe na Albertove zišli českí aj slovenskí študenti vysokých škôl pri oficiálnom pietnom akte pri príležitosti 50. výročia smrti Jana Opletala a zatvorenia českých vysokých škôl v roku 1939 nacistickým Nemeckom.

Zdroj: TASR

Zhromaždenie bolo oficiálne pod patronátom mestskej vysokoškolskej rady Socialistický zväz mládeže. O 16-ej bolo prítomných asi 15-tisíc účastníkov. Študenti niesli štátne zástavy, spievali a skandovali požiadavku na zmenu pomerov v ČSSR. Z Albertova sa sprievod vydal na cestu Prahou. Postupne došiel až na Vyšehrad, kde bola po dvoch hodinách oficiálna časť programu ukončená. Po skončení oficiálnej časti sa dav vydal do centra mesta. V sprievode pochodovalo podľa odhadov nakoniec až okolo 50-tisíc osôb.

Zdroj: TASR

Približne 10-tisíc demonštrantov sa nakoniec ocitlo za Národným divadlom, kde im o pol ôsmej špeciálne jednotky zahradili cestu. Aby bolo zabránené ďalšiemu pochodu demonštrantov boli uzavreté dve ulice, a tým bol zablokovaný ústup smerom k Národnému divadlu. Desaťtisíc ľudí sa tak ocitlo uzatvorených medzi dvoma policajnými kordónmi. Demonštrácia pokračovala na mieste v pokojnej a nenásilnej podobe prevolávaním hesiel ako „Máme holé ruce“, ale aj politických ako „Jakeša do koša“.

Zdroj: TASR

Pokojné zhromaždenie sa zmenilo na bitku

V tejto dobe bol ešte demonštrantom umožnený individuálny voľný odchod. Polícia neskôr uzatvorila aj všetky susedné ulice takže demonštranti boli úplne obkľúčení. Približne o 20:15 došlo k zmene. Príslušníci ZNB a Oddielu osobitného určenia ministerstva vnútra (tzv. červené barety) veľmi razantne zakročili. Rozháňanie študentov sa zmenilo na brutálnu bitku. Študentov bili obuškami tak, že príslušníci vytvorili medzi sebou uličku, ktorou museli prejsť. Udalosť vyvolala medzinárodné rozhorčenie.

Zdroj: TASR

Po brutálnom zásahu polície proti študentom na pražskej Národnej triede študenti na všetkých vysokých školách od 21. novembra štrajkovali a 27. novembra sa uskutočnil dvojhodinový generálny štrajk. Začiatkom decembra po rezignácii komunistickej federálnej vlády bola vymenovaná nová vláda a prezident Gustáv Husák podal demisiu. Federálne zhromaždenie zvolilo za svojho predsedu Alexandra Dubčeka a za prezidenta ČSSR bol zvolený Václav Havel. Prvé slobodné parlamentné voľby sa uskutočnili v júni 1990.