ONLINE Megaproces v zmenkovej kauze: Kočner stavil na svoju dcéru, Tóth podľa neho klame

Marian Kočner a Pavol Rusko sú obžalovaní z falšovania miliónových zmeniek TV Markíza

Kočner na poslednom pojednávaní navrhol prečítať komunikáciu medzi jeho dcérou a Petrom Tóthom

Súdne pojednávanie sa koná vo väznici v Justičnom paláci v Bratislave práve pre to, aby sa mohol zúčastňovať aj Kočner

Na ostatnom pojednávaní mala byť vypočutá ako jediná svedkyňa Sylvia Volzová, tá však neprišla a svoju neúčasť odôvodnila strachom o život

Pavol Rusko je obžalovaný aj z objednávky vraždy Sylvie Volzovej a prikurátor podal obžalobu na Mariana Kočnera v prípade vraždy Jána Kuciaka

Sudca povolil čítanie Threemy, v ktorom sa má pokračovať dnes

09:24 Zlom vo vzťahu Kočnerovej rodiny a Tótha mal nastať vtedy, keď Tóth nazval Kočnera vrahom. "Bolo to asi 5 dní po tom, ako zadržali obvinených z vraždy Jána Kuciaka. Ja som sa čudovala, ako to môže povedať, veď sa s otcom pozná 20 rokov. Môj otec by si nikdy vraždu neobjednal," vypovedá svedkyňa.

09:22 Tóth mal o Kočnerovi povedať, že "je na hlavu a berie nejaké lieky". Malo sa tak stať vtedy, keď bol s Kočnerovou rodinou na dovolenke v Chorvátsku.

09:21 Podľa Kočnerovej mal Tóth navrhnúť zmenu obhajcov Mariana Kočnera, lebo podľa neho nepostupovali tak, ako by bolo treba.

09:16 Súd bude rozhodovať o tom, či sa komunikácia prečíta, po ukončení výsluchu Karolíny Kočnerovej.

09:14 Obhajca Marek Para navrhol prečítať komunikáciu medzi Karolínou Kočnerovou a Petrom Tóthom. Obžaloba namieta, že nie je potvrdená jej auteticita.

09:12 Karolína vypovedá, že v deň, kedy Kočnera zadržali, jej volal Peter Tóth, ktorý jej oznámil, čo sa stalo. "Povedal mi, že by bolo lepšie, ak by sme išli domov upratať," povedala.

Zdroj: Jan Zemiar

Zdroj: Jan Zemiar

09:01 Na dnešnom hlavnom pojednávaní je ako svedok predvolaná dcéra obžalovaného Mariana Kočnera Karolína.

09:00 Ďalšie hlavné pojednávanie v kauze falšovania zmeniek sa začína.

​Prokurátor Ján Šanta navrhoval čítanie z mobilnej aplikácie Threema na niekoľkých hlavných pojednávaniach, Predseda senátu to povolil až teraz s tým, že obžaloba a aj obhajoba z nej môžu prečítať tie časti, ktoré uznajú za vhodné.

Obhajoba Threemu ako dôkaz namietala z dôvodu, že podľa nich nebola získaná zákonným spôsobom. Predseda senátu, aj napriek námietkám, čítanie povolil. Na poslednom hlavnom pojednávaní tak prokurátor Ján Šanta prečítal komunikáciu medzi Marianom Kočnerom a podpredsedom parlamentu Martinom Glváčom, bývalou novinárkou Martinou Ruttkayovou, ale aj medzi Kočnerom a bývalou štátnou tajomníčkou Monikou Jankovskou či medzi ním a druhým obžalovaným Pavlom Ruskom.

Okrem inéhom, obhajoba navrhla čítanie komunikácie medzi Kočnerovou dcérou Karolínou a Petrom Tóthom, pričom ju navrhli vypočuť ako svedka. Komunikácia a Kočnerovej výpoveď má usvedčovať Tótha z krivej výpovede.

Pojednáva sa vo väznici

Doterajšie pojednávania sa konali na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku, na ktorý Kočner neprišiel. Za prísnych bezpečnostných podmienok ho tak previezli do Justičného paláca v Bratislave. Pojednávanie sa koná v Justičnom paláci nielen z bezpečnostných dôvodov, ale aj preto, lebo Kočner sa údajne v Leopoldovskej väznici nemôže rozprávať so svojimi advokátmi. Tvrdí, že miestnosť, v ktorej sa s nimi stretáva, je odpočúvaná.

Momentálne je však Kočner vo väznici v Nitre, kde študoval spis k vražde Jána Kuciaka. V Nitre je vo väzbe aj jeho volavka a ďalšia obvinená v prípade vraždy Alena Zsuzsová.

Kauza zmenky

Obžalovaní Marian Kočner a Pavol Rusko podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Aghom mali vyhotoviť štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov.Vyplatenie zmeniek údajne vystavených v roku 2000 a splatných po 15 rokoch na súde požadovala firma Správa a inkaso zmeniek podnikateľa Mariana Kočnera. Vyplatiť ich mali práve Rusko a spoločnosť Markíza Slovakia.

Markíza počas súdnych konaní dlhodobo spochybňovala pravosť zmeniek a najmä tvrdenie, že boli podpísané v roku 2000. Súd už v jednom konaní o zmenke v hodnote viac ako osem miliónov eur dal za pravdu žalobcovi. Urobila tak sudkyňa Maruniaková, ktorá sa spomína aj v Kočnerovej Threeme, údajne na príkaz Moniky Jankovskej. Markíza sa však odvolala. Kočner je okrem iného obvinený aj z objednávky vraždy Jána Kuciaka, pričom porkurátor už podal obžalobu. Rusko je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Volzovej.