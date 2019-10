Slováci sa zabávajú na najpikantnejšej nahrávke z Gorily: VIDEO Sex na Vazovovej

BRATISLAVA - Minulý týždeň sa na internete objavila údajná nahrávka kauzy Gorila. Jej autenticita zatiaľ nebola potvrdená, no v mnohom sa zhoduje s prepisom, ktorý bol zverejnený pred niekoľkými rokmi. Zachytáva aj údajný sex Anny Bubeníkovej s o 6 rokov mladším spolumajiteľom finančnej skupiny Penta Jaroslavom Haščákom.

O tom, že je kauza Gorila kauzou najmä vlády Mikuláša Dzurindu, niet pochýb. Slovákov však v nahrávke najviac zaujal hlas podobný expremiérovi Robertovi Ficovi. Ten sa mal v konšpiračnom byte na Vazovovej stretnúť s Jaroslavom Haščákom, finančníkom z Penty, s ktorým sa, okrem iného, mal rozprávať aj o financovaní strany Smer. Okrem toho, Robert Fico je jediný aktívny politik, ktorý sa v nahrávke spomína.

Druhou najpočúvanejšou časťou medzi ľuďmi je, zdá sa, údajný sex Anny Bubeníkovej a Jaroslava Haščáka, ktorý na nahrávke trval asi 15-20 minút. Začína v 20. hodine a končí približne 20. hodine a 50. minúte.

Okrem toho, že obaja si to očividne náramne užívajú, ľudia si všimli aj hudbu, ktorá im do milostného aktu hrala. Okrem známej pesničky od Chinasky Pohoda, klídek, tabáček, môžme počuť aj Hands up od známej skupiny Ottawan.

Anna Bubeníková je bývalá predsedníčka výkonného výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky, nominovaná SDKÚ-DS a bývalá členka dozornej rady Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy a iných podnikov s účasťou štátu. Z funkcií bola odvolaná po prerokovaní jej prepojenia na kauzu Gorila slovenskou vládou v januári 2012.

Haščák a Bubeníková zaplavili satirické stránky

Na údajnom sexe Jaroslava Haščáka a Anny Bubeníkovej si zgustli najmä satirické stránky, ktoré vytvorili mnoho vtipných obrázkov.

Zdroj: Facebook/Zomri

O čom je zvuková nahrávka

Viaceré redakcie slovenských médií dostali mailom link na zvukovú nahrávku, na ktorej má byť údajne zachytená kauza Gorila. Nahrávka mala vzniknúť v byte na Vazovovej ulici v Bratislave. Spis Gorila zverejnil anonym v decembri 2011, má zachytávať rozhovor medzi spolumajiteľom Penty Jaroslavom Haščákom a politikmi o províziách v štátnych obchodoch v rokoch 2005 a 2006.

Haščák aj Penta autenticitu nahrávky spochybňujú.Nahrávku Gorily našla polícia v decembri 2018 v dome podnikateľa Mariana Kočnera Podľa špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika zatiaľ nie je isté, či je zverejnená nahrávka naozaj nahrávkou kauzy Gorila. Podľa jeho slov to môže potvrdiť len Slovenská informačná služba.

Denník N tiež získal 70-minútovú nahrávku rozhovoru bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku s Marianom Kočnerom Týkať sa má údajného Trnkovho pokusu o vydieranie Haščáka nahrávkou jeho rozhovoru v konšpiračnom byte z kauzy Gorila. Haščák sa dištancoval od všetkých "domnelých aktivít", s ktorými má byť podľa komunikácie spájaný, a odmietol ich.

Haščák vyzýva na zverejnenie všetkých spisov​

Spolumajiteľ skupiny Penta Jaroslav Haščák vyzýva orgány činné v trestnom konaní, ktoré vyšetrujú alebo dozorujú trestnú vec Gorila, aby zverejnili bezodkladne celý obsah vyšetrovacích spisov, ak v tom nebránia zákonné prekážky. Tiež všetky zápisnice, správy o stave vyšetrovania, listinné dôkazy, znalecké posudky a ďalšiu dokumentáciu. Haščák tiež žiada, aby bol čo najskôr vypočutý.

"Toto zverejnenie je už niekoľko rokov opakovane sľubované, opakovane som s ním vyjadril súhlas a opakovane sa nedeje. Po zverejnení takzvaných a údajných nahrávok Gorila, ktoré zrejme unikli z vyšetrovacieho spisu, bez znaleckého posudku a bez súvisiacich výsledkov policajných preverovaní tam uvedených skutočností, je možné obnoviť dôveru k zákonnosti vyšetrovania len tak, že spisy budú zverejnené," uviedol vo výzve Haščák.

Myslí si, že keď sa vyšetrujú skutočností, ktoré sa mali odohrať pred 13 až 15 rokmi, je prakticky nemožné, aby zverejnenie obsahu spisov mohlo ovplyvniť svedkov alebo zmariť dôkazy. Haščák zároveň žiada, aby bol čo najskôr vypočutý k novým skutočnostiam, ktoré sa objavili v súvislosti s nahrávkami, alebo aj k samotným nahrávkam. Tvrdí, že vždy poskytoval potrebnú a najmä všetku požadovanú súčinnosť vo vyšetrovaní kauzy Gorila, v ktorej má právne postavenie svedka.