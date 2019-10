Ochranári zúria, ministerstvo zvozili pod čiernu zem: Strieľanie vlka považujú na nezmyselné zabíjanie

Podľa ministerstva pôdohospodárstva sa početnosť vlka dravého na Slovensku zvyšuje a rozširuje sa územie jeho pôsobenia, čo ho primälo k určeniu kvóty na odstrel. „Ministerstvo určilo ročnú kvótu lovu vlka pre poľovnícku sezónu 2019/2020 v celkovom počte 35 jedincov ročne, v jednom poľovnom revíri (menšom ako 10 000 ha) pritom možno uloviť najviac dva jedince počas poľovníckej sezóny,“ deklarovalo ministerstvo.

Ochrancovia sa búria

Desaťtisíce ľudí a ochranárske organizácie však s verdiktom ministerstva nesúhlasia. Zástupcovia z iniciatívy My sme les si v reakcii na uvalenú kvótu si nedali servítku pre ústa. „35 VLKOV - taká je po dnešku kvóta na odstrel, o ktorej rozhodlo ministerstvo pôdohospodárstva. Je to polovica oproti minuloročnej kvóte. Ale takéto kortešačky si nechajte! 28 organizácií a minimálne 60 000 ľudí požadovalo NULU. My však nekončíme! UŽ DÁVNO NIE SME KRAJINOU, ktorej nezáleží na prírode. Len to tým zabétonovaným klientelistickým funkcionárom ešte nedošlo. Kým ich vystrieda niekto normálny, dnešný verdikt o pokračovaní v nezmyselnom zabíjaní vlkov na Slovensku napadneme a v súčinnosti s našimi europoslancami dáme prešetriť Európskej komisii,“ napísala iniciatíva na svojom facebookovom účte.

Lesoochranárske zoskupenie VLK zas na svojej sociálnej sieti pred rozhodnutím ministerstva apelovalo na verejnosť, aby vlkom pomohli podpísaním petície za ich nestrieľanie. „Vlci žijú s nami stovky tisíc rokov. Pomáhajú nám. Pomôžme aj my im. Aby toto vĺča žilo na Čergove slobodný a voľný život. Vlci vám poďakujú,“ stojí v príspevku na Facebooku.

Ministerstvo povoľuje vlka dravého loviť v čase od 1. novembra 2019 do 15. januára 2020, resp. do doby, pokiaľ nedôjde k naplneniu určenej kvóty lovu vlka dravého. „Vlka dravého však nemožno loviť na celom území Slovenskej republiky, ale len vo vybraných poľovných revíroch a presne vymedzených územiach tak, aby sa dosiahol jeho správny manažment. Agorezort vymedzil značnú časť územia SR, kde sa vlk neloví vôbec,“ vysvetlilo ministerstvo pôdohospodárstva.

Lov vlka dravého je pritom pod prísnou kontrolou. Po ulovení vlka musí poľovník bezodkladne pred manipuláciou založiť značku na označenie veľkej šelmy a zaznamenať dátum a čas ulovenia zveri. Informáciu o ulovení vlka poľovník bezodkladne oznámi príslušnému poľovníckemu hospodárovi. Poľovnícky hospodár bezodkladne ohlási ulovenie vlka dravého zamestnancom, určeným príslušným okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom a príslušnou organizačnou jednotkou Štátnej ochrany prírody SR, za účelom vykonania vizuálnej prehliadky, odobratia vzoriek a spoločného vyplnenia záznamu o ulovení vlka dravého. Vizuálna prehliadka sa vykoná na mieste ulovenia alebo nájdenia uhynutého jedinca.

Aktívna ochrana a manažment vlka sú u nás nevyhnutné

Vlk je podľa ministerstva dravec, ktorý zabíja hospodárske zvieratá, ako sú napríklad ovce, kozy, hydinu či hovädzí dobytok. „V niektorých prípadoch, ako tomu bolo napríklad v minulosti, ohrozil aj génovú rezervu Karpatského jeleňa. Vlci na Slovensku každoročne podľa oficiálnych štatistík zabijú každoročne stovky hospodárskych zvierat,“ uviedlo ministerstvo s tým, že podľa vyjadrení samotných chovateľov ide o tisícky, keďže neraz so sebou telo ovce, či kozy stiahnu. „A preto nie je možné od MŽP SR žiadať odškodné. Stav vlkov je preto nevyhnutné monitorovať a udržiavať ho v zdravej kondícii,“ dodalo ministerstvo.