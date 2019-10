FOTO Slovák sa večer nabažil obľúbenej pochúťky: Keď na druhý deň otvoril chladničku, zostal zhrozený

BRATISLAVA - Slovák si chcel pochutnať na saláme, no nakoniec si nechal zájsť chuť. Keď ju totiž vybral z chladničky, našiel na nej nemilé prekvapenie v podobe plesne. Je ale možné, že si za to môže sám. Pleseň sa totiž mohla vytvoriť z viacerých dôvodov.

Dobrý chlebík s maslom a salámou - to je súčasť jedálnička mnohých Slovákov. V utorok večer si ho doprial aj istý mladík. Nestačilo mu, a preto do chladničky zavítal aj v stredu ráno. Aké bolo ale jeho prekvapenie po tom, ako salámu otvoril! Bola už totiž plesnivá.

Zdroj: Facebook/Nekŕmte nás odpadom

"Večer o 23:00 hod som otvoril salámu a bola v poriadku. Na druhý deň ráno o 9:35 som si išiel znovu dať chlieb, ale saláma už bola celá od plesne. Fuj hnus," sťažuje sa na facebookovej stránke Nekŕmte nás odpadom.

Zdroj: Facebook/Nekŕmte nás odpadom

Užívateľ sa pýta, ako je možné, že mäsový výrobok splesnivel za osem hodín. Naskytá sa viacero hypotéz. Saláma mohla mať poškodený obal, a tak sa do nej dostal vzduch, ktorý proces tvorby plesne urýchlil. Taktiež môže mať sťažovateľ pokazenú chladničku, ale nezriedka sa stáva aj to, že saláma bola v obchode dlhšie položená mimo chladiaceho priestoru, do ktorého ju neskôr vrátil aktívny nakupujúci.