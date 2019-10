Nepochopiteľný škandál v zdravotníctve: Lukáš (15) nutne potrebuje operáciu, lekári sa hádajú!

Obe strany vyzvali ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD), aby situáciu riešila. „Keďže táto situácia nie je ľahká pre všetkých zúčastnených a v hre je osud nielen tohto pacienta, ale aj ďalších, chcel by som touto cestou veľmi pekne poprosiť ministerku zdravotníctva o stanovisko,“ uviedol generálny riaditeľ národného ústavu Ladislav Kužela s dôvetkom, že tím NÚDCH je pripravený prípad riešiť. Rezort zdravotníctva bude mať dnes k téme tlačovku.

Rizikový presun

Mladého chlapca operovali s nálezom na mozgu ešte v júli. Je však potrebná jeho reoperácia. Šéf NÚDCH trvá na tom, že pracovníci ústavu postupovali pri zákroku správne, čo potvrdilo aj prestížne zahraničné pracovisko. Pacienta by mal opäť operovať neurochirurg Juraj Šteňo. Chlapca však musia previezť medzi dvoma budovami, čo Kužela zamietol s odôvodnením, že pre chlapca bude presun medzi klinikami "priveľmi rizikový". Podľa lekárov NCHK na Kramároch nebolo toto riziko podložené žiadnymi relevantnými údajmi. Matka 15-ročného Lukáša pred médiami uviedla, že si operáciu syna želá, aj napriek tomu, že pri prevoze existuje riziko.

Neurochirurgovia poslali Kalavskej list

NÚDCH ponúka dve riešenia situácie. Buď neurochirurg Juraj Šteňo príde operovať na detskú kliniku, kde mu poskytnú ním žiadané špecializované pracovné nástroje a zoperuje pacienta, alebo ho zoperujú na klinike pre dospelých. „Obe možnosti sú podľa nás neakceptovateľné a predstavujú ohrozenie pacienta,“ napísali lekári v liste. Realizácia takéhoto zákroku v cudzom prostredí, s cudzím tímom, inými nástrojmi je podľa lekárov náročnejšia a pre pacienta zbytočne rizikovejšia ako operácia spoločne s dlhoročne zohratým tímom lekárov.

Detský ústav si však dáva podmienku, aby sa na tom istom pracovisku následne realizovala aj starostlivosť o chlapca. Na situáciu reagovali aj neurochirurgovia. Tí adresovali ministerke Kalavskej list, v ktorom argumentujú tým, že riziko prevozu považujú za zámienku toho, aby „deti nemohli byť operované na našej etablovanej klinike s desiatkami rokov skúseností s operáciami komplikovaných detských stavov“.

Neurochirurgovia pripomenuli, že operácie detí na pracovisku boli od zeleného stola zastavené na jar tohto roku, keď vzniklo v NÚDCH neurocentrum, ktoré liečbu detských neurochirurgických pacientov „monopolizuje a rodičom odmieta poskytnúť súčinnosť, ak si pre svoje dieťa vyberú iného poskytovateľa“. Neurochirurg Šteňo v pondelok v reakcii zdôraznil, že neurocentrum NÚDCH vzniklo bez "akejkoľvek" účasti zamestnancov kliniky na Kramároch, ktorí deti s ochoreniami mozgu operovali desaťročia. Trvá preto na tom, aby sa operácie realizovali tak ako doposiaľ. Na otázku, či by bol ochotný operovať pacienta s vyhovujúcimi prístrojmi na pôde NÚDCH, Šteňo súhlasil. Takáto možnosť mu však podľa jeho vyjadrenia nebola oficiálne ponúknutá.

Rodičia Lukáša chceli, aby riaditeľ prehodnotil rozhodnutie

„Viacerí lekári z našej kliniky boli v minulosti svedkami, keď aj renomovaní zahraniční experti mali pri operáciách v cudzom prostredí zbyčocné problemy,“ uviedli lekári. Čo sa týka druhej možnosti, lekári z nej nie sú nadšení a považujú ju za rizikovú a absurdnú. „Návrh riaditeľa NÚDCH hospitalizovať pediatrického pacienta s viacerými pridruženými diagnózami vrátane poškodenia obličiek, pečene a ďalších ochorení v dospelej Dérerovej nemocnici na Kramároch považujeme za rizikový a absurdný,“ uviedli lekári.

Rodičia Lukáša sa následne opäť obrátili na Kužela s tým, aby rozhodnutie prehodnotil. Dokonca mu napísali, že riziko transportu pacienta si ako zákonní zástupcovia vezmú na seba. Napriek tomu im opäť nebolo vyhovené. Rodičia následne poslali Kalavskej list, na ktorý zatiaľ nedostali odpoveď.

Ďalšie tri možnosti

Začiatkom októbra sa rodičia dostavili s Lukášom do nemocnice L. Dérera, zdalo sa im, že syn má opuch. Magnetická rezonancia nakoniec ukázala významné zväčšenie cystickej časti tumoru, ktorá mu opätovne tlačí na mozgový kmeň. „Z tohto dôvodu bol chlapec urgentne od nás odoslaný na príjem na Kliniku detskej neurológie,“ uviedli lekári s tým, že odporučili chlapca na čo najskoršiu reoperáciu a odporučili Lukáša aj po operácii hospitalizovať v NÚDCH. Vedenie ho opätovne zamietli.

„Následne matka dieťaťa vycestovala do Nemecka a Čiech, aby prosila o pomoc tamojšie neurochirurgické pracoviská.“ Po medializovaní informácií boli po zamietnutí postupu navrhovaného hlavým odborníkom rezortu školstva Šteňom rodičom navrhnuté ďalšie tri možnost. Podľa prvej by sa mal Lukáš podrobiť operácii v NÚDCH. Druhou možnosťou je, aby chlapca hospitalizovali v dospelej nemocnici, pričom lekári už predtým vysvetlili, prečo je tento postup rizikový. Trežou možnosťou bol práve prevož Lukáša na liečbu do Prahy o dva týždne. „Túto možnosť považujeme za mimoriadne rizikovú.“

Šteňo požiadal ministerku o údaje o pacientoch

Šteňo požiadal 4. októbra šéfku rezortu zdravotníctva Andreu Kalavskú o údaje o detských aj dospelých neurochirurgických pacientoch poslaných na liečbu do zahraničia v rokoch 2016, 2017, 2018 a v priebehu doterajšieho obdobia roku 2019, resp. o súčinnosť pri získaní týchto údajov. Podľa Šteňa bude potrebné preveriť údaje o počtoch neurochirurgických pacientov operovaných v zahraničí, diagnózy, pre ktoré boli tieto operácie v zahraničí vykonané a údaje o právnických osobách, o zdravotníckych zariadeniach, aj o zdravotníckych pracovníkoch, ktorí liečbu v zahraničí odporúčali.

„Pri úrovni neurochirurgickej starostlivosti v SR je dôvod predpokladať, že minimálne časť neurochirurgických operácií mohla byť bezpečne vykonaná na slovenských neurochirurgických pracoviskách,“ uviedol v stanovisku Šteňo. „Je preto možné, že významná časť verejných zdrojov určených na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v SR mohla byť využitá neúčelne a tieto finančné prostriedky budú chýbať pre zabezpečenie zdravotnej starostlivosti občanom SR,“ dodal.